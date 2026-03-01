Legia mistrzem Polski U-19!

Od środy w Sopocie rozgrywany jest turniej finałowy koszykarskich Mistrzostw Polski do lat 19. Z udziałem ośmiu najlepszych drużyn w kraju. Koszykarze Prodfbud Legii Warszawa zdobyli na nich pierwszy medal w tej kat. wiekowej od 17 lat. Ostatnio Legia wywalczyła brąz pod wodzą Roberta Chabelskiego w 2009 roku, podczas turnieju w Sopocie.

REKLAMA

Tym razem Robert Chabelski obecny był na każdym z meczów na trybunach, a drużynę prowadzili Michał Spychała i Miłosz Warecki. Legioniści zaczęli od wygranej 82:62 z GTK Gliwice, a w czwartek po zwycięstwie z gospodarzami, Treflem Sopot 99:87 zapewnili sobie awans do półfinału z pierwszego miejsca. W ostatnim meczu grupowym legioniści ponownie pewnie pokonali Basket Poznań 80:66. W każdym ze spotkań legioniści mieli sporą przewagę w strefie podkoszowej, w czym spora zasługa Dawida Niedziałkowskiego, który w każdym ze spotkań notował double-double, na bardzo dobrej skuteczności. W meczu z Treflem zdobył 33 punkty. W sobotę nasi gracze mierzyli się w półfinale ze Śląskiem Wrocław i do przerwy mecz był bardzo wyrównany, z lekkim wskazaniem na Legię. Po przerwie nasz zespół osiągnął 15 punktów przewagi i nawet lepsza skuteczność wrocławian w końcówce w rzutach z dystansu nie mogła zmienić wyniku końcowego. Legia wygrała 82:71 i zapewniła sobie awans do finału. W drugim półfinale, rozgrywanym tuż po meczu legionistów, Trefl po trzech dogrywkach pokonał WKK Wrocław. W decydującym spotkaniu stołeczny zespół wygrał 91:78 z Treflem 1LO Sopot.





25.02.2026, Sopot: Profbud Legia Warszawa 82-62 (12-26, 26-3, 25-17, 19-16) GTK Gliwice

Legia: Dawid Niedziałkowski 18, Tytus Antoniuk 17 (2), Krzysztof Antosik 12 (1), Wojciech Jasiewicz 10 (2), Julian Dąbrowski 8, Igor Jankowski 7, Błażej Czapla 5, Wojciech Błoch 5 (1), Wojciech Krzyszczak 0, Ignacy Jasiorowski 0, Patryk Redłowski -, Macej Bołtuć -.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki





GTK: Piotr Łosiak 18 (2), Miłosz Szul 18 (4), Dawid Grzechowiak 7 (2), Adrian Konracki 5 (1), Kajetan Misztal 4, Marcel Walczuk 3 (1), Mateusz Szymański 3 (1), Paweł Juraszek 2, Szymon Kozioł 2, Kacper Wójt 0, Wiktor Cieśla 0, Szymon Turkiewicz 0.

trener: Piotr Hałas, as. Dawid Kończak





Sędziowie: Michał Ostrowski, Mateusz Wiszniewski, Piotr Wojciechowski ; Komisarz: Marek Gortatowski





26.02.2026, Sopot: Trefl 1LO Sopot 87-99 (23-25, 16-31, 21-24, 27-19) Profbud Legia Warszawa

Trefl: Filip Łącz 22 (2), Franciszek Chac 13, Patryk Saciński 9 (1), Nikodem Grek 9 (1), Antoni Wardziński 9 (2), Michał Nagel 8, Fabian Syrzycki 5, Dawid Ksionek 5, Alex Pietrzak 3 (1), Filip Tymański 2, Szymon Kotkiewicz 2, David Twigg -.

trener: Marcin Stefański, as. Adam Mularski





Legia: Dawid Niedziałkowski 33, Błażej Czapla 15 (1), Wojciech Jasiewicz 12 (3), Julian Dąbrowski 10, Wojciech Błoch 9 (1), Tytus Antoniuk 8, Krzysztof Antosik 5 (1), Igor Jankowski 4, Maciej Bołtuć 3, Wojciech Krzyszczak -, Patryk Redłowski -, Ignacy Jasiorowski -.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki





Sędziowie: Sebastian Kotowski, Michał Szymanowski, Maciej Inerowicz ; Komisarz: Marek Gortatowski





27.02.2026, Sopot: Enea Basket Poznań 66-80 (12-19, 22-15, 13-28, 19-18) Profbud Legia Warszawa Profbud

Legia: Błażej Czapla 18 (1), Igor Jankowski 15 (4), Patryk Redłowski 12 (2), Tytus Antoniuk 10 (2), Krzysztof Antosik 7 (2), Julian Dąbrowski 7, Dawid Niedziałkowski 6, Maciej Bołtuć 4, Wojciech Jaasiewicz 1, Wojciech Krzyszczak 0, Wojciech Błoch 0, Maciej Mikołajczyk 0.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki





Basket: Mateusz Roszczka 19 (3), Filip Drzazga 14 (4), Remigiusz Pawlicki 7, Franciszek Kowalewski 7 (1), Wiktor Plewiński 5, Jakub Walczak 4, Szymon Wagner 3, Szymon Buczkowski 3 (1), Filip Woźniak 2, Oliwer Kremer 2, Marcel Kajak 0, Bartosz Janowicz 0.

trener: Cezary Kurzawski

Sędziowie: Jakub Wróblewski, Marcin Ławnik, Mateusz Falkiewicz ; Komisarz: Marek Gotartowski





28.02.2026, Sopot, 1/2 finału: Śląsk Wrocław 71-82 (25-22, 11-17, 15-19, 20-24) Profbud Legia Warszawa

Śląsk: Maksymilian Leniec 28 (7), Patryk Pobuta 18 (2), Hubert Świrydowicz 12 (1), Szymon Kuźbik 11 (3), Jakub Urbaniak 2, Piotr Góralski 0, Adam Wilczek 0, Michał Borowik 0, Bartosz Ambroziak 0, Mateusz Strzymiński -, Karol Mazur -, Maciej Chyliński -

trener: Jacek Krzykała, as. Maciej Muskała, Piotr Portas





Profbud Legia: Dawid Niedziałkowski 18, Tytus Antoniuk 15 (2), Błażej Czapla 15 (4), Julian Dąbrowski 10, Wojciech Jasiewicz 9 (3), Wojciech Błoch 7 (1), Igor Jankowski 6, Krzysztof Antosik 2, Maciej Bołtuć 0, Wojciech Krzyszczak 0, Patryk Redłowski, -, Ignacy Jasiorowski -.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki





Sędziowie: Michał Ostrowski, Sebastian Kotowski, Mateusz Wiszniewski ; Komisarz: Marek Gotartowski





1.03.2026, Sopot, finał: Profbud Legia Warszawa 91-78 (23-14, 17-22,30-21, 21-21) Trefl 1LO Sopot



Profbud Legia: Błażej Czapla 29 (5), Dawid Niedziałkowski 21, Tytus Antoniuk 16 (1), Wojciech Jasiewicz 16 (4), Julian Dąbrowski 4, Igor Jankowski 3, Krzysztof Antosik 2, Wojciech Błoch 0, Patryk Redłowski 0, Wojciech Krzyszczak -, Maciej Mikołajczyk -, Maciej Bołtuć -.

trener: Michał Spychała, as. Miłosz Warecki





Trefl: Franciszek Chac 17 (1), Filip Łącz 15, David Twigg 10 (2), Antoni Wardziński 8 (1), Fabian Syrzycki 7, Alex Pietrzak 6, Michał Nagel 5, Patryk Saciński 4, Dawid Ksionek 2, Filip Tymański 2, Nikodem Grek 2, Szymon Kotkiewicz 0.

trener: Marcin Stefański, as. Adam Mularski





Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Michał Szymanowski, Jakub Wróblewski