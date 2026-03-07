Raport kartkowy przed meczem z Cracovią

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 24. kolejki Ekstraklasy z Cracovią z powodu żółtych lub kartek. Po pauzie wraca Damian Szymański. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 8 marca o godzinie 20:15.









Żółte kartki legionistów w lidze:

5 - Petar Stojanović

4 - Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Damian Szymański

3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański

2 - Patryk Kun, Arkadiusz Reca

1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow





Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski





1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).



