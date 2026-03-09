Rezerwy

21. kolejka III ligi: Legia kontynuuje serię

fot. PZPN
Mishka
W weekend rozegrano mecze 21. kolejki III ligi. Legia II Warszawa pewnie wygrała w LTC z GKS-em Bełchatów i ma obecnie 6 punktów przewagi w tabeli nad Wartą Sieradz. 

Było to już siódme zwycięstwo stołecznego zespołu z rzędu i jednocześnie 14. ligowy mecz bez porażki z rzędu. 


 



Wyniki 21. kolejki:
Broń Radom 0-2 (0-0) GKS Wikielec
Legia II Warszawa 2-0 (1-0) GKS Bełchatów
Wisła II Płock 2-1 (1-1) Mławianka Mława
Jagiellonia II Białystok 3-1 (3-1) Olimpia Elbląg
KS CK Troszyn 3-0 (2-0) Wigry Suwałki
KS Wasilków 3-3 (1-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 (0-0) Widzew II Łódź
Warta Sieradz 2-1 (1-0) Ząbkovia Ząbki
Znicz Biała Piska 0-4 (0-2) ŁKS Łomża


