21. kolejka III ligi: Legia kontynuuje serię

W weekend rozegrano mecze 21. kolejki III ligi. Legia II Warszawa pewnie wygrała w LTC z GKS-em Bełchatów i ma obecnie 6 punktów przewagi w tabeli nad Wartą Sieradz.

Wyniki 21. kolejki:

Broń Radom 0-2 (0-0) GKS Wikielec

Legia II Warszawa 2-0 (1-0) GKS Bełchatów

Wisła II Płock 2-1 (1-1) Mławianka Mława

Jagiellonia II Białystok 3-1 (3-1) Olimpia Elbląg

KS CK Troszyn 3-0 (2-0) Wigry Suwałki

KS Wasilków 3-3 (1-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki

Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 (0-0) Widzew II Łódź

Warta Sieradz 2-1 (1-0) Ząbkovia Ząbki

