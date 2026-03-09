Bartłomiej Zalewski nowym dyrektorem Akademii Legii

Nowym dyrektorem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa zostanie Bartłomiej Zalewski. Na stanowisku zastąpi Marka Śledzia, który niedawno zakończył pracę w stołecznym klubie. Pracę rozpocznie 15 marca.

W komunikacie klub poinformował, że Bartłomiej Zalewski będzie odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie strukturą szkolenia Akademii Legii: utrzymanie wysokich standardów organizacyjnych w połączeniu z wspierającą rozwój kulturą i etosem pracy, wzmocnienie sztabów szkoleniowych w procesie rekrutacji, optymalizację metodologii z olbrzymim naciskiem na indywidualny rozwój młodych zawodników i w ścisłej współpracy z departamentem skautingu młodzieżowego oraz seniorskiego.


Rolą dyrektora Akademii będzie również koordynacja pracy trenerów we wszystkich etapach szkolenia i kategoriach wiekowych oraz precyzyjne i wydajne połączenie etapu grup wiekowych z Legia Training Center (U14-U19) z fundamentalnym obszarem pracy z najmłodszymi adeptami piłki nożnej trenującymi przy ul. Łazienkowskiej 3 (U7 – U13).

Nowy dyrektor Akademii Legii od 2013 roku prowadził młodzieżowe reprezentacje Polski od U14 do U19 oraz był koordynatorem działu rozwoju indywidualnego i projektów Talent Pro i Future Pro w Polskim Związku Piłki Nożnej. W trakcie pracy szkoleniowej i organizacyjnej odpowiadał za najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia w Polsce. Współpracuje również z departamentami technicznymi FIFA (Talent Development Scheme) oraz UEFA w obszarze identyfikacji i rozwoju talentów piłkarskich.

- Kluczowym zadaniem Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa jest dbałość o harmonijną współpracę z pierwszym zespołem poprzez wykorzystanie wszelkich możliwych, nowoczesnych narzędzi szkoleniowych. Naszym celem jest stworzenie optymalnego środowiska dla rozwoju młodych zawodników oraz trenerów w oparciu o maksymalnie indywidualne podejście do ich potencjału i talentu - mówi Bartłomiej Zalewski.

Zalewski posiada licencję UEFA Pro. Poza piłką młodzieżową ma doświadczenie pracy w sztabach klubów Ekstraklasy w charakterze asystenta trenera oraz analityka.

- Bartłomiej Zalewski jest jednym z najlepszych w Polsce ekspertów piłki młodzieżowej z bardzo bogatym i wszechstronnym doświadczeniem, zarówno trenerskim, jak i projektowym. O procesie szkolenia myśli w nowoczesny sposób, jest mocno nastawiony na rozwój piłkarzy i kadry trenerskiej oraz efektywną współpracę z pierwszym zespołem. Akademia Legii już teraz dysponuje dużym potencjałem sportowym i organizacyjnym oraz zaawansowaną infrastrukturą w Legia Training Center, a dzięki metodologii Bartka będziemy mieć możliwość przyspieszenia tempa naszego rozwoju - mówi Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa Fredi Bobić.




