Raport kartkowy przed meczem z Radomiakiem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 25. kolejki Ekstraklasy z Cracovią z powodu żółtych lub kartek. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.
Spotkanie odbędzie się w piątek, 13 marca o godzinie 20:30.
Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović
4 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Damian Szymański
3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański
2 - Patryk Kun, Arkadiusz Reca
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski
1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice).