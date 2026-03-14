III liga: Legia II Warszawa 4-1 KS Wasilków

Samuel Sarudi | fot. Woytek / Legionisci.com
W meczu 22. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z zespołem KS Wasilków 4-1. "Wojskowi" objęli prowadzenie już w 1. minucie spotkania po celnym strzale Samuela Sarudiego. W 26. minucie na 2-0 podwyższył z rzutu karnego Adam Ryczkowski. W doliczonym czasie gry pierwszej części goście zdobyli bramkę kontaktową po rozegraniu rzutu wolnego - do bramki strzeżonej przez Gabriela Kobylaka trafił Cezary Kuprianowicz.

W 64. minucie zawodnik Legii został faulowany w polu karnym, a jedenastkę na bramkę ponownie zamienił Adam Ryczkowski. Wynik w 82. minucie ładnym strzałem po ziemi w długi róg ustalił Igor Skrobała.


To ósme ligowe zwycięstwo z rzędu i jednocześnie 15. ligowy mecz bez porażki z rzędu. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 22 marca o godzinie 12, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok. 


 


III liga: Legia II Warszawa 4-1 (2-1) KS Wasilków

1-0 - 1' Samuel Sarudi (as. Dawid Kiedrowicz)

2-0 - 26' Adam Ryczkowski (karny)

2-1 - 45+4' Cezary Kuprianowicz

3-1 - 65' Adam Ryczkowski (karny)

4-1 - 82' Igor Skrobała

Legia II: (skład wyjściowy) 1. Gabriel Kobylak - 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz,  24. Pascal Mozie, 15. Samuel Sarudi, 7. Cyprian Pchełka, 11. Adam Ryczkowski, 17. Dawid Kiedrowicz
Rezerwa: Trojanowski, Wyganowski, Saletra, Mizera, Mikanowicz, White, Skrobała, Lauryn, Lorenc


żółte kartki: Ruszkiewicz


