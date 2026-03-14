Legia Warszawa 84-66 Zastal Zielona Góra

W meczu 22. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali z Zastalem Zielona Góra 84-66. W tym momencie "Zieloni Kanonierzy" zajmują pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów.

Pierwsze punkty w meczu zdobył Shane Hunter, który skutecznie zakończył indywidualną akcję pod koszem. Goście odpowiedzieli jednak błyskawicznie - celną trójką popisał się Jayvon Maughmer i od pierwszych minut spotkanie toczyło się w szybkim tempie. Obie drużyny miały jednak problemy ze skutecznością, a na parkiecie nie brakowało niecelnych prób z obu stron. W końcu ofensywną niemoc przerwał kapitan Legii Michał Kolenda, który dwukrotnie skutecznie zakończył akcje i po czterech minutach gry dał gospodarzom prowadzenie 8:5.













Legioniści bardzo dobrze funkcjonowali w defensywie, a po chwili kolejne trzy punkty dołożył Ojārs Siliņš, powiększając przewagę Legii do sześciu oczek – 13:7. Goście odpowiedzieli jednak dobrą serią. Najpierw punkty zdobył Patrick Cartier, a następnie zza łuku ponownie trafił Maughmer, dzięki czemu Zastal zbliżył się na zaledwie punkt. Jak się później okazało, była to ostatnia skuteczna akcja w tej kwarcie. Po pierwszych dziesięciu minutach Legia prowadziła 15:14.



Drugą kwartę Legia rozpoczęła bardzo dobrze. Pierwsze punkty w tej części meczu zdobył Andrzej Pluta, trafiając za trzy, a chwilę później dwa rzuty osobiste wykorzystał Race Thompson, dzięki czemu gospodarze prowadzili już 20:14.



Pluta szybko dołożył kolejną trójkę, ale Zastal natychmiast odpowiedział tym samym - zza łuku trafił Patrick Cartier i przewaga Legii wynosiła już tylko cztery punkty (23:19). W kolejnych akcjach bardzo dobrze zaprezentował się Dominic Brewton, który dwukrotnie skutecznie zakończył indywidualne akcje i ponownie powiększył prowadzenie gospodarzy do sześciu punktów. Przy tym wyniku o czas poprosił trener gości Arkadiusz Miłoszewski.





Przerwa nie wybiła legionistów z rytmu. Brewton kontynuował świetny fragment gry i po dwóch bardzo podobnych akcjach zdobył kolejne pięć punktów, wyprowadzając Legię na jedenastopunktowe prowadzenie – 33:22. Goście z Zielonej Góry nie zamierzali jednak odpuszczać. Po akcji 2+1 Chavaughna Lewisa zmniejszyli stratę do sześciu punktów, lecz Legia błyskawicznie odpowiedziała – ponownie skuteczny był Brewton, który tym razem sam zakończył akcję 2+1, przywracając dziewięciopunktową przewagę gospodarzy (36:27).



W dalszej części kwarty gra toczyła się punkt za punkt. Na dwie minuty przed końcem pierwszej połowy Legia wciąż prowadziła dziewięcioma punktami – 42:33. W samej końcówce Zastal zdołał jeszcze nieco zmniejszyć straty, a po trójce Patricka Cartiera różnica stopniała do pięciu punktów. Były to ostatnie punkty zdobyte w tej części spotkania i do przerwy Legia prowadziła 43:38.



Po przerwie Legia szybko podkręciła tempo i zaczęła jeszcze mocniej zaznaczać swoją przewagę. Najpierw punkty zdobył Michał Kolenda, potem dołożył je Andrzej Pluta, a gdy zza łuku trafił jeszcze Ojārs Siliņš, przewaga gospodarzy wzrosła już do trzynastu punktów. W tym momencie trener gości zdecydował się na czas. Przerwa nie zmieniła jednak obrazu gry. Legioniści nadal kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a po kolejnych punktach Dominica Brewtona ich prowadzenie urosło do siedemnastu oczek.



W dalszej części kwarty warszawianie nie pozwolili rywalom na zmniejszenie strat i spokojnie utrzymywali bezpieczny dystans. Ostatecznie po trzeciej odsłonie Legia prowadziła 66:49, będąc wyraźnie bliżej końcowego zwycięstwa.



Ostatnia kwarta rozpoczęła się od prób powrotu gości do meczu. Punkty dla Zastalu zdobywał Jakub Szumert, jednak Legia szybko odpowiadała i po akcji Shane’a Huntera nadal utrzymywała bezpieczne, czternastopunktowe prowadzenie – 68:54. Chwilę później zza łuku trafił Race Thompson, powiększając przewagę gospodarzy do dziewiętnastu punktów. Następnie faulowany Carl Ponsar pewnie wykorzystał oba rzuty osobiste i Legia prowadziła już 77:56. Goście podjęli jeszcze jedną próbę odrobienia strat. Najpierw za trzy trafił Jakub Szumert, a następnie skuteczną akcję zza łuku dołożył Jayvon Maughmer, dzięki czemu na dwie minuty przed końcem meczu przewaga Legii stopniała do szesnastu punktów.



Końcówka należała jednak do gospodarzy. Błażej Czapla wykorzystał trzy rzuty osobiste, a chwilę później Wojciech Tomaszewski dołożył kolejne trzy punkty. Ostatnie punkty w meczu zdobył z linii rzutów wolnych Miłosz Majewski, wykorzystując jeden rzut osobisty. Ostatecznie Legia Warszawa pewnie pokonała ORLEN Zastal Zielona Góra 84:66.











Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 21 marca o godzinie 17:30 ze Śląskiem Wrocław.









Kwarty: 15-14, 28-24, 23-11, 18-17



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 23:09 7 3/10 (30%) 2/5 (40%) 1/5 (20%) 2 3 1 1 B. Czapla 5:23 3 0/1 (0%) 0/1 (0%) 3/3 (100%) 0 0 1 3 A. Pluta 22:56 11 3/7 (42%) 1/2 (50%) 2/5 (40%) 3/8 (37%) 1 8 1 5 W. Tomaszewski 10:18 3 1/2 (50%) 0/1 (0%) 1/1 (100%) 0 1 1 7 D. Brewton Iii 22:06 17 6/15 (40%) 6/11 (54%) 0/4 (0%) 5/7 (71%) 5 2 1 15 O. Siliņš 19:02 15 6/9 (66%) 3/3 (100%) 3/6 (50%) 1 0 2 21 J. Dąbrowski 1:32 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 1 0 23 M. Kolenda 22:44 8 3/4 (75%) 3/4 (75%) 2/3 (66%) 4 0 3 25 R. Thompson 20:27 8 2/5 (40%) 1/2 (50%) 1/3 (33%) 3/6 (50%) 9 1 4 32 M. Wilczek 10:17 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 2 40 S. Hunter 20:40 6 3/3 (100%) 3/3 (100%) 6 1 1 42 C. Ponsar 21:25 6 1/4 (25%) 1/4 (25%) 4/4 (100%) 5 2 3 Suma 84 28/62 (45%) 20/36 (55%) 8/26 (30%) 20/31 (64%) 38 19 20

Trener: Heiko Rannula



ORLEN Zastal Zielona Góra



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 C. Garrison 25:01 0 0/8 (0%) 0/4 (0%) 0/4 (0%) 5 4 2 3 A. Mazurczak 33:24 5 1/5 (20%) 1/4 (25%) 0/1 (0%) 3/4 (75%) 4 5 2 6 M. Majewski 4:54 1 0/2 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 1 0 0 7 K. Sulima 17:10 0 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 5 0 5 10 P. Fayne 20:06 7 3/8 (37%) 3/8 (37%) 1/3 (33%) 8 1 3 12 P. Cartier 17:11 14 6/8 (75%) 4/6 (66%) 2/2 (100%) 2 2 3 13 J. Szumert 20:36 10 2/6 (33%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 5/6 (83%) 5 1 4 32 J. Maughmer 30:40 13 5/12 (41%) 2/7 (28%) 3/5 (60%) 5 0 1 40 C. Lewis 22:42 15 5/11 (45%) 4/8 (50%) 1/3 (33%) 4/5 (80%) 4 0 2 77 M. Woroniecki 8:16 1 0/2 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 1 0 1 Suma 66 22/64 (34%) 15/44 (34%) 7/20 (35%) 15/22 (68%) 46 13 23

Trener: Arkadiusz Miłoszewski



Komisarz: Robert Zieliński

Sędziowie: Piotr Pastusiak, Robert Mordal, Mateusz Wawrzyński



