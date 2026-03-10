U-19: Powołania dla legionistów

19 zawodników zostało powołany do reprezentacji Polski do lat 19 na rozgrywany w Szkocji turniej I rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy 2027. "Biało-czerwoni" zmierzą się z Irlandią (25 marca, Glasgow), Włochami (28 marca, Glasgow) i Szkocją (31 marca, Airdrie).

Powołania otrzymało czterech zawodników Legii Warszawa - Jan Bienduga, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie i Filip Przybyłko.



Lista powołanych zawodników:

Justin Hoy (BV Borussia 1909 (Dortmund), Niemcy), Filip Skorb (Celtic FC, Szkocja), Patryk Mackiewicz (FC Internazionale Milano, Włochy), Hubert Charuży (FC Porto, Portugalia), Jan Bienduga (Legia Warszawa), Mateusz Lauryn (Legia Warszawa), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Filip Przybyłko (Legia Warszawa), Sammy Dudek (Lech Poznań), Tymoteusz Gmur (Lech Poznań), Wojciech Szymczak (Lech Poznań), Lenard Szczygieł (ŁKS Łódź), Aaron Epia (Newcastle United FC, Anglia), Antoni Burkiewicz (Podhale Nowy Targ), Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław), Krystian Rostek (Śląsk Wrocław), Jakub Zawadzki (Świt Szczecin), Jakub Zieliński (VfL Wolfsburg), Jakub Ligocki (Zagłębie Lubin)













Ponadto ogłoszono listę 21 zawodników powołanych na turniej II rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy, który odbędzie się w Portugalii. W jego ramach Polacy zagrają z Portugalią (25 marca, 16:00, Braga), Anglią (28 marca, 11:00, Guimarães) oraz Serbią (31 marca, 16:00, Fafe).







W kadrze znalazł się Jan Leszczyński, a także wypożyczeni do innych klubów Mateusz Szczepaniak, Stanisław Gieroba i Jakub Zbróg.







Lista powołanych zawodników:

Kamil Nowogoński (Górnik Łęczna), Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok), Patryk Mazur (Juventus FC, Włochy), Konrad Ciszek (Korona Kielce), Adrian Przyborek (SS Lazio, Włochy), Jan Leszczyński (Legia Warszawa), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kornel Miściur (Liverpool FC, Anglia), Krzysztof Fałowski (ŁKS Łódź), Bright Ede (Motor Lublin), Fabian Bzdyl (MSK Zilina), Max Pawłowski (Olimpia Grudziądz), Antoni Klukowski (Polonia Warszawa), Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce), Michał Perchel (Puszcza Niepołomice), Mateusz Jeleń (Sandecja Nowy Sącz), Michał Synoś (Stal Rzeszów), Dominik Sarapata (Wisła Płock), Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin).