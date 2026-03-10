Reprezentacja

U-15: Powołania dla legionistów

fot. Maciek Gronau
źródło: 90minut.pl

21 zawodników zostało powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 15, które odbędzie się w dniach 15-19 marca. "Biało-czerwoni" 17 i 19 marca rozegrają dwa mecze towarzyskie z Chorwacją.

W kadrze znalazło się trzech legionistów - Jan Kaczorowski, Michał Kucała i Filip Reszka. 

 


Lista powołanych zawodników:
Dawid Owczarek (Club Atlético de Madrid, Hiszpania), David Sulewski (FC Bayern München, Niemcy), Antoni Miernik (Chelsea FC, Anglia), Marcel Zdybał (FASE Szczecin), Jakub Kozdraś (GKS Katowice), Piotr Tobór (Górnik Zabrze), Wiktor Kożuchowski (Jaguar Gdańsk), Martin Szczerbiński (Lechia Gdańsk), Antoni Balcer (Lech Poznań), Jan Kaczorowski (Legia Warszawa), Michał Kucała (Legia Warszawa), Filip Reszka (Legia Warszawa), Antoni Ufniarz (ŁKS Łódź), Marcel Bieniek (Piast Gliwice), Ksawery Słota (Piast Gliwice), Karol Kupczyk (Pogoń Szczecin), Michał Resmerowski (Pogoń Szczecin), Miłosz Kowalkowski (Raków Częstochowa), Wiktor Waloch (Śląsk Wrocław), Franciszek Szpil (Wisła Kraków), Mateusz Jadachowski (Zagłębie Lubin)



