U-15: Polska 2-2 Chorwacja. Grali legioniści

Prowadzona przez trenera Dariusza Gęsiora reprezentacja Polski do lat 15 zremisowała 2-2 w pierwszym z dwóch zaplanowanych meczów towarzyskich z Chorwacją. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch zawodników Legii Warszawa - Jan Kaczorowski i Filip Reszka.
U-15: Chorwacja 2-2 Polska
Bramki dla Polski: Martin Szczerbiński, David Sulewski
Polska: (skład wyjściowy) 1. Antoni Miernik, 3. Wiktor Waloch, 4. Mateusz Jadachowski, 6. Jan Kaczorowski, 7. Antoni Balcer, 8. Filip Reszka, 11. Michał Resmerowski, 15. Miłosz Kowalkowski, 17. Martin Szczerbiński, 18. Piotr Tobór, 23. Ksawery Słota