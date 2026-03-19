Prowadzona przez trenera Dariusza Gęsiora reprezentacja Polski do lat 15 wygrała 1-0 w drugim towarzyskim meczu z Chorwacją. W wyjściowym składzie znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa, Michał Kucała.
U-15: Chorwacja 0-1 Polska
Marcel Zdybał
Polska: (skład wyjściowy) 12. Jan Nowicki - 2. Quentin Wawoczny, 5. Karol Kupczyk, 9. Michał Kucała, 10. Marcel Zdybał, 13. Jakub Kozdraś, 14. Wiktor Kożuchowski, 16. Marcel Bieniek, 19. David Sulewski, 20. Wojciech Gąbarczyk, 21. Franciszek Szpil