Reprezentacja

U-17: Polska 0-3 Irlandia. Grali legioniści

Aleksander Wyganowski | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 17 przegrała 0-3 (0-1) z Irlandią w meczu rozgrywanego w Polsce turnieju grupy 7 dywizji A II rundy eliminacji mistrzostw Europy 2027. W 57. minucie na boisku pojawił się Bartosz Korżyński, natomiast w 57. minucie na murawę wszedł Aleksander Wyganowski. 

W następnych spotkaniach Polska zagra ze Słowacją (28 marca, 13:00, Brzeg) i Chorwacją (31 marca, 16:00, Opole).

U-17: Polska 0-3 (0-1)  Irlandia
45' Cillian Murphy, 48' Joe Byrne, 84' Ryan Sheridan

Polska: 22. Kuba Bochniarz - 2. Adrian Lis-Zieliński (50' 5. Bartosz Korżyński), 4. Kacper Cecuła, 3. Patrick Stachow, 8. Patryk Prajsnar - 19. Hubert Smyrak (72' 21. Antoni Kapusta), 20. Natan Ława, 14. Tymon Ziarkowski (57' 6. Aleksander Wyganowski), 10. Bartosz Szywała, 7. Zachary Zalewski - 9. Marcel Płocica (46' 11. Piotr Bartczak)

Irlandia: 1. Darragh Brunton - 2. Tadhg Prizeman (45' 12. Maxim Afonin), 5. Kian Quigley, 4. Sean Spaight, 3. Danny Burke - 11. Joe Byrne, 7. Cillian Murphy (69' 19. Josh O'Dwyer), 10. Tom Mcgrath, 20. David Dunne (83' 17. Joey Wuna) - 21. Victor Ozhianvuna (83' 8. Ryan Sheridan), 22. Hugh Martin (69' 9. Josh Harpur)

żółte kartki: Murphy, Quigley

Tabela:
1. Chorwacja  1  3  5- 2    
2. Irlandia   1  3  3- 0    
3. Słowacja   1  0  2- 5
4. Polska     1  0  0- 3

Zwycięzcy grup awansują do turnieju finałowego.



Komentarze (2)

MK - 26.03.2026 / 09:32, *.187.2

Jak tam grają Peaky Blinders, to nic dziwnego😉

Szantosz - 26.03.2026 / 09:00, *.play.pl

Widać jak ważne jest budowanie kolejnych piłkarskich pokoleń. Cała trójka strzelców dobrze wychowana przez Murphyego, Byrne i Sheridana, którzy grali na wysokim poziomie. U nas jedynie syn Ławy co najwyżej solidnego ligowca na tamte czasy.

