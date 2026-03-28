Reprezentacja

U-19: Włochy 1-1 Polska. Bramka Pascala Mozie

Pascal Mozie | fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała 1-1 z Włochami w meczu rozgrywanego w Szkocji turnieju grupy 2 dywizji A I rundy eliminacji mistrzostw Europy 2027. Do przerwy Włosi prowadzili 0-1. Bramkę wyrównującą w 67. minucie zdobył legionista - Pascal Mozie. 

REKLAMA

Młody pomocnik Legii rozegrał pełne spotkanie, podobnie jak środkowy obrońca - Mateusz Lauryn. W wyjściowym składzie znalazł się także Filip Przybyłko, który został zmieniony w 59. minucie. Na ławce rezerwowych cały mecz spędził Jan Bienduga. W następnym spotkaniu Polska zagra ze Szkocją (31 marca, 20:00, Airdrie). 


 


eME U-19 2027: Polska 1-1 (0-1) Włochy

0-1 16' Samuel Campaniello

1-1 67' Pascal Mozie


Polska: 1. Hubert Charuży - 15. Aaron Epia, 4. Patryk Mackiewicz, 3. Mateusz Lauryn - 13. Jakub Zawadzki (62' 17. Krystian Rostek), 21. Antoni Burkiewicz (60' 6. Karol Delikat), 16. Pascal Mozie, 20. Filip Przybyłko (59' 11. Tymoteusz Gmur), 14. Justin Hoy (59' 10. Sammy Dudek), 18. Jakub Ligocki - 19. Lenard Szczygieł (78' 9. Filip Skorb)


Włochy: 12. Alessandro Longoni - 2. Iddrisa Dauda Amihere (58' 3. Jean Mambuku), 16. Benit Borasio, 6. Cristiano De Paoli, 13. David Marini (90' 15. Mattia Ridolfi) - 4. Vincenzo Prisco, 14. Andrea Ballanti, 10. Valerio Maccaroni, 11. Luca Lo Monaco (58' 8. Alessio Baralla) - 19. Antonio Arena (90' 18. Christian Fogliaro), 9. Thomas Campaniello


żółte kartki: Mackiewicz, Hoy, Szczygieł, Epia, Ligocki - Ballanti, Prisco, Maccaroni



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.