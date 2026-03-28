U-19: Włochy 1-1 Polska. Bramka Pascala Mozie

Reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała 1-1 z Włochami w meczu rozgrywanego w Szkocji turnieju grupy 2 dywizji A I rundy eliminacji mistrzostw Europy 2027. Do przerwy Włosi prowadzili 0-1. Bramkę wyrównującą w 67. minucie zdobył legionista - Pascal Mozie.

REKLAMA

Młody pomocnik Legii rozegrał pełne spotkanie, podobnie jak środkowy obrońca - Mateusz Lauryn. W wyjściowym składzie znalazł się także Filip Przybyłko, który został zmieniony w 59. minucie. Na ławce rezerwowych cały mecz spędził Jan Bienduga. W następnym spotkaniu Polska zagra ze Szkocją (31 marca, 20:00, Airdrie).













eME U-19 2027: Polska 1-1 (0-1) Włochy

0-1 16' Samuel Campaniello

1-1 67' Pascal Mozie





Polska: 1. Hubert Charuży - 15. Aaron Epia, 4. Patryk Mackiewicz, 3. Mateusz Lauryn - 13. Jakub Zawadzki (62' 17. Krystian Rostek), 21. Antoni Burkiewicz (60' 6. Karol Delikat), 16. Pascal Mozie, 20. Filip Przybyłko (59' 11. Tymoteusz Gmur), 14. Justin Hoy (59' 10. Sammy Dudek), 18. Jakub Ligocki - 19. Lenard Szczygieł (78' 9. Filip Skorb)





Włochy: 12. Alessandro Longoni - 2. Iddrisa Dauda Amihere (58' 3. Jean Mambuku), 16. Benit Borasio, 6. Cristiano De Paoli, 13. David Marini (90' 15. Mattia Ridolfi) - 4. Vincenzo Prisco, 14. Andrea Ballanti, 10. Valerio Maccaroni, 11. Luca Lo Monaco (58' 8. Alessio Baralla) - 19. Antonio Arena (90' 18. Christian Fogliaro), 9. Thomas Campaniello





żółte kartki: Mackiewicz, Hoy, Szczygieł, Epia, Ligocki - Ballanti, Prisco, Maccaroni