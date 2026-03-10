Legioniści na podium MPJ

Siedem medali wywalczyli zawodnicy Legii Warszawa na Mistrzostwach Polski Juniorów w squasha, które odbyły się w Gdańsku. Tytuły mistrzowskie w swoich kategoriach wiekowych wywalczyli Mateusz Lohmann, Anna Jakubiec (U-17), Nadia Budzik (U-15), Antoni Sokołowski (U-13) oraz Maciej Zagórski (U-11). Świetnie w kat. U-19 zaprezentował się Karol Krzywina, który w kat. U-19 wywalczył srebrny medal. Brąz w kat. U-15 zdobył Szymon Cienciała, a bardzo bliski strefy medalowej w kat. U-17 był Wiktor Paluchowski, który decydujące spotkanie przegrał 2-3.
Klasyfikacja legionistów:
U-11: 1. Maciej Zagórski
U-13: 1. Antoni Sokołowski, 5. Mateusz Paluchowski
U-15: 3. Szymon Cienciała, 13. Mateusz Łukawski
U-15: 1. Nadia Budzik
U-17: 1. Mateusz Lohmann, 4. Wiktor Paluchowski, 9. Filip Zasadzki, 14. Kazimierz Leszczyński
U-17: 1. Anna Jakubiec
U-19: 2. Karol Krzywina, 7. Gleb Senatov
U-19: 5. Natalia Łukawska
U-11:
Maciej Zagórski - Franciszek Kureczko 3-0 (11-2, 11-1, 11-0)
Maciej Zagórski - Bruno Oświecimski 3-0 (11-4, 11-7, 11-4)
Finał: Maciej Zagórski - Ivo Draus 3-0 (11-9, 11-5, 11-3)
U-13:
Antoni Sokołowski - Igor Adler 3-0 (11-1, 11-0, 11-5)
Antoni Sokołowski - Mateusz Rożentalski 3-0 (11-6, 11-3, 11-5)
Antoni Sokołowski - Antoni Urbański 3-0 (11-5, 11-4, 11-4)
Finał: Antoni Sokołowski - Maciej Dziech 11-9, 5-6
Mateusz Paluchowski - Jan Figuła 3-0 (11-4, 11-4, 11-3)
Mateusz Paluchowski - Maciej Dziech 0-3 (4-11, 5-11, 8-11)
Mateusz Paluchowski - Leon Kondziołka 3-1 (11-8, 6-11, 11-4, 11-8)
Mateusz Paluchowski - Mateusz Rożentalski 3-0 (11-3, 11-5, 11-5)
U-15:
Nadia Budzik - Zofia Kaźmierczak 3-0 (11-1, 11-4, 11-0)
Nadia Budzik - Natalia Rabus 3-1 (9-11, 11-4, 11-3, 11-0)
Finał: Nadia Budzik - Antonina Piotrowicz 3-0 (11-4, 11-7, 11-5)
Szymon Cienciała - Jan Jakubowski 3-0 (11-5, 11-1, 11-4)
Szymon Cienciała - Piotr Wróbel 3-2 (11-9, 11-8, 8-11, 5-11, 11-3)
Szymon Cienciała - Kacper Stachowiak 0-3 (7-11, 5-11, 4-11)
O 3. miejsce: Szymon Cienciała - Piotr Sternik 3-0 (11-0, 11-7, 11-4)
Mateusz Łukawski - Oktawian Brzezicki 3-0 (11-2, 11-3, 11-0)
Mateusz Łukawski - Maciej Tobis 0-3 (4-11, 5-11, 8-11)
Mateusz Łukawski - Jan Maksymów 0-3 (6-11, 3-11, 6-11)
Mateusz Łukawski - Julian Reczyński 3-0 (12-10, 11-3, 11-2)
Mateusz Łukawski - Jan Jakubowski 3-0 (11-5, 11-7, 11-9)
U-17:
Mateusz Lohmann - Krzysztof Matula 3-0 (11-2, 11-3, 11-3)
Mateusz Lohmann - Borys Wasilewski 3-0 (11-1, 11-2, 11-3)
Mateusz Lohmann - Antoni Zdrojewski 3-0 (11-6, 11-6, 12-10)
Finał: Mateusz Lohmann - Tymon Ciupiński 3-1 (10-12, 11-7, 11-2, 11-4)
Wiktor Paluchowski - Mikołaj Kapitanowicz 3-0 (11-9, 11-3, 11-3)
Wiktor Paluchowski - Mateusz Pawłowski 3-0 (11-0, 11-4, 11-5)
Wiktor Paluchowski - Tymon Ciupiński 1-3 (11-3, 6-11, 7-11, 7-11)
O 3. miejsce: Wiktor Paluchowski - Antoni Zdrojewski 2-3 (11-7, 5-11, 11-6, 5-11, 5-11)
Filip Zasadzki - Tymon Ciupiński 2-3 (11-9, 6-11, 13-11, 4-11, 9-11)
Filip Zasadzki - Kazimierz Leszczyński 3-0 (11-7, 11-8, 11-7)
Filip Zasadzki - Mikołaj Kapitanowicz 3-0 (11-5, 11-6, 11-4)
Filip Zasadzki - Krzysztof Matula 3-1 (12-14, 11-8, 11-4, 11-6)
Anna Jakubiec - Maria Tuleja 3-1 (13-11, 9-11, 11-6, 11-5)
Anna Jakubiec - Ewa Kuratczyk 3-0 (11-1, 11-5, 11-3)
Anna Jakubiec - Nina Karczemna 3-0 (11-3, 11-2, 11-4)
U-19:
Karol Krzywina - Tomasz Figura 3-0 (11-9, 11-4, 11-7)
Karol Krzywina - Gleb Senatov 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 11-7)
Gleb Senatov - Karol Krzywina 1-3 (6-11, 11-8, 6-11, 7-11)
Gleb Senatov - Tomasz Figura 0-3 (8-11, 5-11, 5-11)
Natalia Łukawska - Martyna Malinowska 0-3 (0-11, 2-11, 3-11)
Natalia Łukawska - Natalia Lechowicz 3-1 (9-11, 11-5, 11-5, 11-2)