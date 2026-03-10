Legioniści na podium MPJ

Siedem medali wywalczyli zawodnicy Legii Warszawa na Mistrzostwach Polski Juniorów w squasha, które odbyły się w Gdańsku. Tytuły mistrzowskie w swoich kategoriach wiekowych wywalczyli Mateusz Lohmann, Anna Jakubiec (U-17), Nadia Budzik (U-15), Antoni Sokołowski (U-13) oraz Maciej Zagórski (U-11). Świetnie w kat. U-19 zaprezentował się Karol Krzywina, który w kat. U-19 wywalczył srebrny medal. Brąz w kat. U-15 zdobył Szymon Cienciała, a bardzo bliski strefy medalowej w kat. U-17 był Wiktor Paluchowski, który decydujące spotkanie przegrał 2-3.

Klasyfikacja legionistów:

U-11: 1. Maciej Zagórski

U-13: 1. Antoni Sokołowski, 5. Mateusz Paluchowski

U-15: 3. Szymon Cienciała, 13. Mateusz Łukawski

U-15: 1. Nadia Budzik

U-17: 1. Mateusz Lohmann, 4. Wiktor Paluchowski, 9. Filip Zasadzki, 14. Kazimierz Leszczyński

U-17: 1. Anna Jakubiec

U-19: 2. Karol Krzywina, 7. Gleb Senatov

U-19: 5. Natalia Łukawska



U-11:

Maciej Zagórski - Franciszek Kureczko 3-0 (11-2, 11-1, 11-0)

Maciej Zagórski - Bruno Oświecimski 3-0 (11-4, 11-7, 11-4)

Finał: Maciej Zagórski - Ivo Draus 3-0 (11-9, 11-5, 11-3)



U-13:

Antoni Sokołowski - Igor Adler 3-0 (11-1, 11-0, 11-5)

Antoni Sokołowski - Mateusz Rożentalski 3-0 (11-6, 11-3, 11-5)

Antoni Sokołowski - Antoni Urbański 3-0 (11-5, 11-4, 11-4)

Finał: Antoni Sokołowski - Maciej Dziech 11-9, 5-6



Mateusz Paluchowski - Jan Figuła 3-0 (11-4, 11-4, 11-3)

Mateusz Paluchowski - Maciej Dziech 0-3 (4-11, 5-11, 8-11)

Mateusz Paluchowski - Leon Kondziołka 3-1 (11-8, 6-11, 11-4, 11-8)

Mateusz Paluchowski - Mateusz Rożentalski 3-0 (11-3, 11-5, 11-5)



U-15:

Nadia Budzik - Zofia Kaźmierczak 3-0 (11-1, 11-4, 11-0)

Nadia Budzik - Natalia Rabus 3-1 (9-11, 11-4, 11-3, 11-0)

Finał: Nadia Budzik - Antonina Piotrowicz 3-0 (11-4, 11-7, 11-5)



Szymon Cienciała - Jan Jakubowski 3-0 (11-5, 11-1, 11-4)

Szymon Cienciała - Piotr Wróbel 3-2 (11-9, 11-8, 8-11, 5-11, 11-3)

Szymon Cienciała - Kacper Stachowiak 0-3 (7-11, 5-11, 4-11)

O 3. miejsce: Szymon Cienciała - Piotr Sternik 3-0 (11-0, 11-7, 11-4)



Mateusz Łukawski - Oktawian Brzezicki 3-0 (11-2, 11-3, 11-0)

Mateusz Łukawski - Maciej Tobis 0-3 (4-11, 5-11, 8-11)

Mateusz Łukawski - Jan Maksymów 0-3 (6-11, 3-11, 6-11)

Mateusz Łukawski - Julian Reczyński 3-0 (12-10, 11-3, 11-2)

Mateusz Łukawski - Jan Jakubowski 3-0 (11-5, 11-7, 11-9)



U-17:

Mateusz Lohmann - Krzysztof Matula 3-0 (11-2, 11-3, 11-3)

Mateusz Lohmann - Borys Wasilewski 3-0 (11-1, 11-2, 11-3)

Mateusz Lohmann - Antoni Zdrojewski 3-0 (11-6, 11-6, 12-10)

Finał: Mateusz Lohmann - Tymon Ciupiński 3-1 (10-12, 11-7, 11-2, 11-4)



Wiktor Paluchowski - Mikołaj Kapitanowicz 3-0 (11-9, 11-3, 11-3)

Wiktor Paluchowski - Mateusz Pawłowski 3-0 (11-0, 11-4, 11-5)

Wiktor Paluchowski - Tymon Ciupiński 1-3 (11-3, 6-11, 7-11, 7-11)

O 3. miejsce: Wiktor Paluchowski - Antoni Zdrojewski 2-3 (11-7, 5-11, 11-6, 5-11, 5-11)



Filip Zasadzki - Tymon Ciupiński 2-3 (11-9, 6-11, 13-11, 4-11, 9-11)

Filip Zasadzki - Kazimierz Leszczyński 3-0 (11-7, 11-8, 11-7)

Filip Zasadzki - Mikołaj Kapitanowicz 3-0 (11-5, 11-6, 11-4)

Filip Zasadzki - Krzysztof Matula 3-1 (12-14, 11-8, 11-4, 11-6)



Anna Jakubiec - Maria Tuleja 3-1 (13-11, 9-11, 11-6, 11-5)

Anna Jakubiec - Ewa Kuratczyk 3-0 (11-1, 11-5, 11-3)

Anna Jakubiec - Nina Karczemna 3-0 (11-3, 11-2, 11-4)



U-19:

Karol Krzywina - Tomasz Figura 3-0 (11-9, 11-4, 11-7)

Karol Krzywina - Gleb Senatov 3-1 (11-6, 8-11, 11-6, 11-7)



Gleb Senatov - Karol Krzywina 1-3 (6-11, 11-8, 6-11, 7-11)

Gleb Senatov - Tomasz Figura 0-3 (8-11, 5-11, 5-11)



Natalia Łukawska - Martyna Malinowska 0-3 (0-11, 2-11, 3-11)

Natalia Łukawska - Natalia Lechowicz 3-1 (9-11, 11-5, 11-5, 11-2)