U-20: Powołanie dla Urbańskiego

Ogłoszono powołania do reprezentacji Polski U-20 na zgrupowanie, które odbędzie się w dniach 23-31 marca. Podczas niego "biało-czerwoni" rozegrają mecze w ramach Elite League z Rumunią (27 marca, godz. 17:00, Târgoviște) i Niemcami (31 marca, godz. 16.45, Lublin).

W kadrze znalazł się jeden zawodnik Legii Warszawa - Wojciech Urbański oraz wypożyczony do Pogoni Grodzisk Mazowiecki Oliwier Olewiński.









Lista powołanych zawodników:

Norbert Barczak (Puszcza Niepołomice), Szymon Bartlewicz (Chrobry Głogów), Daniel Bąk (Znicz Pruszków), Karol Borys (NK Maribor, Słowenia), Eryk Grzywacz (1.FC Nürnberg VfL, Niemcy), Kamil Jakubczyk (Arka Gdynia), Krzysztof Kolanko (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Eryk Kozłowski (Jagiellonia Białystok), Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków), Oskar Kubiak (Arka Gdynia), Oliwier Kwiatkowski (Polonia Bytom), Patryk Letkiewicz (Wisła Kraków), Jakub Lewicki (Piast Gliwice), Paskal Meyer (Motor Lublin), Antoni Mikułko (Wieczysta Kraków), Kacper Nowakowski (Chrobry Głogów), Oliwier Olewiński (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin), Kacper Przybyłko (Puszcza Niepołomice), Dominik Szala (Stal Mielec), Kacper Śmiglewski (Puszcza Niepołomice), Wojciech Urbański (Legia Warszawa)