U-21: Polska 4-1 Armenia. Grali legioniści

Reprezentacja Polski U-21 wygrała w Radomiu z Armenią 4-1 w meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy, które w 2027 roku odbędą się w Albanii i Serbii. W wyjściowym składzie znalazł się Kacper Urbański, którego w 81. minucie zmienił Wojciech Urbański.
U-21: Polska 4-1 (1-0) Armenia
1-0 - 43' Marcel Reguła
2-0 - 48' Antoni Kozubal (k)
2-1 - 69' Davit Hakobjan (k)
3-1 - 78' Antoni Kozubal (k)
4-1 - 90+1' Daniel Mikołajewski
Polska: 22. Sławomir Abramowicz, 7. Wiktor Nowak, 5. Kacper Potulski, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul, 11. Jan Faberski, 8. Mateusz Kowalczyk (7' 15. Filip Kocaba, 64' 18. Kacper Duda), 10. Kacper Urbański (81' 20. Wojciech Urbański), 6. Antoni Kozubal, 17. Dawid Drachal (81' 19. Marcel Krajewski), 21. Marcel Reguła (81' 9. Daniel Mikołajewski)
Armenia: 1. Gor Matinjan, 22. Mher Tarlojan (72' 19. Suren Tsarukjan), 14. Pogos Krmzjan, 5. Petik Manukjan, 4. Mark Awetisjan, 20. Narek Janojan (46' 10. Davit Hakobjan), 6. Edgar Pilojan (85' 2. Aram Aslanjan), 8. Mishel Ajwazjan, 23. David Kirakosjan (59' Hamlet Sargsjan), 18. Edik Wardanjan (46' 9. Arayik Elojan), 17. Petros Aleqjan
żółte kartki: Kocaba, Duda - Wardanjan, Krmzjan, Tsarukjan