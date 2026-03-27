Reprezentacja

U-21: Polska 4-1 Armenia. Grali legioniści

Kacper Urbański | fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Reprezentacja Polski U-21 wygrała w Radomiu z Armenią 4-1 w meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy, które w 2027 roku odbędą się w Albanii i Serbii. W wyjściowym składzie znalazł się Kacper Urbański, którego w 81. minucie zmienił Wojciech Urbański. 

REKLAMA

U-21: Polska 4-1 (1-0) Armenia

1-0 - 43' Marcel Reguła

2-0 - 48' Antoni Kozubal (k)

2-1 - 69' Davit Hakobjan (k)

3-1 - 78' Antoni Kozubal (k)

4-1 - 90+1' Daniel Mikołajewski


 


Polska: 22. Sławomir Abramowicz, 7. Wiktor Nowak, 5. Kacper Potulski, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul, 11. Jan Faberski, 8. Mateusz Kowalczyk (7' 15. Filip Kocaba, 64' 18. Kacper Duda), 10. Kacper Urbański (81' 20. Wojciech Urbański), 6. Antoni Kozubal, 17. Dawid Drachal (81' 19. Marcel Krajewski), 21. Marcel Reguła (81' 9. Daniel Mikołajewski)


Armenia: 1. Gor Matinjan, 22. Mher Tarlojan (72' 19. Suren Tsarukjan), 14. Pogos Krmzjan, 5. Petik Manukjan, 4. Mark Awetisjan, 20. Narek Janojan (46' 10. Davit Hakobjan), 6. Edgar Pilojan (85' 2. Aram Aslanjan), 8. Mishel Ajwazjan, 23. David Kirakosjan (59' Hamlet Sargsjan), 18. Edik Wardanjan (46' 9. Arayik Elojan), 17. Petros Aleqjan


żółte kartki: Kocaba, Duda - Wardanjan, Krmzjan, Tsarukjan



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.