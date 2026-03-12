Hokej

Ostatnie wyniki hokeistów Legii

fot. Legia Hokej
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Prezentujemy szczegółowy raport z występów wszystkich grup hokejowej Legii Warszawa w ostatni weekend - od żaka młodszego do juniora.

REKLAMA


ŻAK MŁODSZY


AH Legia 20-2 (1-1, 7-1, 12-0) Bombek Malbork
Bramki: Daniel Eysmont - 5, Raman Koushyk - 3, Danil Loban - 2, Kajetan Gruszczynski - 2, Julian Kołodziejczyk - 2, Nataniel Świerczyński, Eryk Hansson, Artur Kopcewicz, Filip Foltyn, Kajetan Łaniewski, Jaromir Zagayewski.


Drużyna żaka młodszego źle rozpoczęła spotkanie grając wolno i nieskutecznie, co przełożyło się na remisowy wynik pierwszej tercji. Od drugiej odsłony gra stopniowo wyglądała coraz lepiej. Zawodnicy grali z dużym zaangażowaniem na całej tafli lodowiska, konstruowali sporo składnych akcji, wymieniali podania. Wszystko było zwieńczone ładnymi bramkami, które mogły się podobać. Zawodnicy zagrali znacznie skuteczniej, zdobywając kolejno 7 bramek w drugiej i 12 w trzeciej tercji. Kilku zawodników zadebiutowało w drużynie żaka młodszego, a Eryk Hansson zdobył swojego pierwszego gola w barwach AH Legii.


ŻAK STARSZY


PTH Poznań 20-1 AH Legia
Bramka: Franciszek Bochenek (as.Daniel Eysmont)


PTH Poznań 19-3 AH Legia
Bramki: Kajetan Klimas, Andrej Bohynik, Igor Siemionczyk (as. Antoni Zdziarski)


W miniony weekend drużyna rozegrała wyjazdowy dwumecz w Poznaniu. Spotkania były okazją do wspólnego czasu i zebrania kolejnych cennych doświadczeń. Rywalizacja pokazała nam wiele aspektów, nad którymi warto dalej ciężko pracować. Dziękujemy drużynie z Poznania za spotkania. Wracamy do treningów, chcąc wspólnie rozwijać naszą grę i budować w zaufaniu każdego zawodnika, tak by stopniowo mógł stawać się coraz bardziej skutecznym i świadomym sportowcem.


MŁODZIK


PTH Poznań 7-6 AH Legia
Bramki: Antoni Płócińczak, Antoni Płócińczak (as.Maksymilian Mączka), Aliaksandr Bialou (as.Mark Fedotov), Lev Sukhopara (as.Mark Fedotov), Antoni Płócińczak (as.Aliaksandr Bialou, Mark Fedotov), Antoni Płócińczak (as.Lev Sukhopara).


PTH Poznań 5-4 AH Legia
Bramki: Lev Sukhopara (as.Aliaksandr Bialou), Lev Sukhopara (as.Aliaksandr Bialou), Lev Sukhopara (as.Aliaksandr Bialou), Mikołaj Staszyński (as.Antoni Płócińczak)


Weekendowe mecze młodzika w Poznaniu były prawdziwymi widowiskami. Oba były bardzo wyrównane, a zawodnicy włożyli w grę dużo serca i wysiłku, za co należą im się wielkie brawa. Tempo meczów było wysokie od pierwszej do ostatniej minuty, a w tercji ataku drużyna często szukała pozycji, kreując sobie dogodne sytuacje bramkowe.
Przeciwnik w kilku kluczowych momentach zachował zimną krew i cierpliwość, czego nam zabrakło, co ostatecznie przechyliło szalę zwycięstwa na stronę gospodarzy. Brawa dla całej drużyny za dobrą postawę! Teraz czas na ciężki trening i kolejne szlify przed decydującą fazą sezonu.


JUNIOR

Sokoły Toruń 15-0 AH Legia
Skład: J.Opiłowski, S.Laskus, M.Huretski, J.Labiński, I.Malczyk, G.Kvashin, A.Jurek, M.Krawczyński, D.Sydorov, M.Birulin, A.Bejnarowicz


Naprzód Janów 12-1 AH Legia
Bramka: Bejnarowicz (as.Malchyk)


Polonia Bytom 10-0 AH Legia
Skład (w obu spotkaniach): J.Opiłowski, I.Malchyk, G.Kvashin, D.Sydorov, P.Podrażka, A.Jurek, A.Bejnarowicz, M.Birulin, A.Tessin, J.Labiński, M.Huretski, B.Baj, M.Bohynik, S.Laskus


Meczem w Bytomiu zakończyliśmy rundę zasadniczą. Przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski, które zostaną rozegrane od 26-29 marca w Nowym Targu. Podziękowania dla całej drużyny za niezwykle ambitną grę i walkę w każdym spotkaniu. Na szczególne słowa uznania zasługuje bramkarz Julian Opiłowski, który świetnie bronił we wszystkich meczach.


hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej
hokej
fot. Legia Hokej


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.