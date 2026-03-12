Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Prezentujemy szczegółowy raport z występów wszystkich grup hokejowej Legii Warszawa w ostatni weekend - od żaka młodszego do juniora.

ŻAK MŁODSZY





AH Legia 20-2 (1-1, 7-1, 12-0) Bombek Malbork

Bramki: Daniel Eysmont - 5, Raman Koushyk - 3, Danil Loban - 2, Kajetan Gruszczynski - 2, Julian Kołodziejczyk - 2, Nataniel Świerczyński, Eryk Hansson, Artur Kopcewicz, Filip Foltyn, Kajetan Łaniewski, Jaromir Zagayewski.





Drużyna żaka młodszego źle rozpoczęła spotkanie grając wolno i nieskutecznie, co przełożyło się na remisowy wynik pierwszej tercji. Od drugiej odsłony gra stopniowo wyglądała coraz lepiej. Zawodnicy grali z dużym zaangażowaniem na całej tafli lodowiska, konstruowali sporo składnych akcji, wymieniali podania. Wszystko było zwieńczone ładnymi bramkami, które mogły się podobać. Zawodnicy zagrali znacznie skuteczniej, zdobywając kolejno 7 bramek w drugiej i 12 w trzeciej tercji. Kilku zawodników zadebiutowało w drużynie żaka młodszego, a Eryk Hansson zdobył swojego pierwszego gola w barwach AH Legii.





ŻAK STARSZY





PTH Poznań 20-1 AH Legia

Bramka: Franciszek Bochenek (as.Daniel Eysmont)





PTH Poznań 19-3 AH Legia

Bramki: Kajetan Klimas, Andrej Bohynik, Igor Siemionczyk (as. Antoni Zdziarski)





W miniony weekend drużyna rozegrała wyjazdowy dwumecz w Poznaniu. Spotkania były okazją do wspólnego czasu i zebrania kolejnych cennych doświadczeń. Rywalizacja pokazała nam wiele aspektów, nad którymi warto dalej ciężko pracować. Dziękujemy drużynie z Poznania za spotkania. Wracamy do treningów, chcąc wspólnie rozwijać naszą grę i budować w zaufaniu każdego zawodnika, tak by stopniowo mógł stawać się coraz bardziej skutecznym i świadomym sportowcem.





MŁODZIK





PTH Poznań 7-6 AH Legia

Bramki: Antoni Płócińczak, Antoni Płócińczak (as.Maksymilian Mączka), Aliaksandr Bialou (as.Mark Fedotov), Lev Sukhopara (as.Mark Fedotov), Antoni Płócińczak (as.Aliaksandr Bialou, Mark Fedotov), Antoni Płócińczak (as.Lev Sukhopara).





PTH Poznań 5-4 AH Legia

Bramki: Lev Sukhopara (as.Aliaksandr Bialou), Lev Sukhopara (as.Aliaksandr Bialou), Lev Sukhopara (as.Aliaksandr Bialou), Mikołaj Staszyński (as.Antoni Płócińczak)





Weekendowe mecze młodzika w Poznaniu były prawdziwymi widowiskami. Oba były bardzo wyrównane, a zawodnicy włożyli w grę dużo serca i wysiłku, za co należą im się wielkie brawa. Tempo meczów było wysokie od pierwszej do ostatniej minuty, a w tercji ataku drużyna często szukała pozycji, kreując sobie dogodne sytuacje bramkowe.

Przeciwnik w kilku kluczowych momentach zachował zimną krew i cierpliwość, czego nam zabrakło, co ostatecznie przechyliło szalę zwycięstwa na stronę gospodarzy. Brawa dla całej drużyny za dobrą postawę! Teraz czas na ciężki trening i kolejne szlify przed decydującą fazą sezonu.





JUNIOR



Sokoły Toruń 15-0 AH Legia

Skład: J.Opiłowski, S.Laskus, M.Huretski, J.Labiński, I.Malczyk, G.Kvashin, A.Jurek, M.Krawczyński, D.Sydorov, M.Birulin, A.Bejnarowicz





Naprzód Janów 12-1 AH Legia

Bramka: Bejnarowicz (as.Malchyk)





Polonia Bytom 10-0 AH Legia

Skład (w obu spotkaniach): J.Opiłowski, I.Malchyk, G.Kvashin, D.Sydorov, P.Podrażka, A.Jurek, A.Bejnarowicz, M.Birulin, A.Tessin, J.Labiński, M.Huretski, B.Baj, M.Bohynik, S.Laskus





Meczem w Bytomiu zakończyliśmy rundę zasadniczą. Przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski, które zostaną rozegrane od 26-29 marca w Nowym Targu. Podziękowania dla całej drużyny za niezwykle ambitną grę i walkę w każdym spotkaniu. Na szczególne słowa uznania zasługuje bramkarz Julian Opiłowski, który świetnie bronił we wszystkich meczach.