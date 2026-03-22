Rezerwy

III liga: Jagiellonia II Białystok 0-1 Legia II Warszawa. Seria trwa!

fot. Kazik Koper
W meczu 23. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok 1-0. Jedyna bramka padła w 17. minucie. Od 47. minuty Jagiellonia grała w osłabieniu, po tym jak drugą żółtą kartkę zobaczył Szymon Pankiewicz. 

REKLAMA

To dziewiąte ligowe zwycięstwo z rzędu i jednocześnie 16. ligowy mecz bez porażki z rzędu, co pozwoliło legionistom na umocnienie się na prowadzeniu w tabeli. Kolejne spotkanie rozegrają dopiero 4 kwietnia z zajmującą 2. miejsce Wartą Sieradz. Mecz rozegrano na sztucznej murawie pod balonem. 


 


III liga: Jagiellonia II Białystok 0-1 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 17' Mateusz Możdżeń


Jagiellonia II (skład wyjściowy): 33. Adrian Damasiewicz, 22. Szymon Pankiewicz, 5. Adrian Duchnowski, 15. Yuki Kobayashi, 26. Jakub Burkowski, 8. Eryk Kozłowski, 20. Szymon Stypułkowski, 7. Sergio Lozano, 27. Dimitris Rallis, 34. Zachary Zalewski,  32. Youssuf Sylla, 


Legia II: 1. Jan Bienduga,22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz (83' 24. Pascal Mozie), 14. Mateusz Możdżeń, 15. Samuel Sarudi (83' 6. Aleksander Wyganowski), 7. Cyprian Pchełka (60' 13. Erik Mikanowicz), 11. Adam Ryczkowski (71' 9. Przemysław Mizera), 17. Dawid Kiedrowicz (60' 27. Igor Skrobała)


żółte kartki: Kozłowski, Pankiewicz, Ziarek, Burkowski - Kiedrowicz, Możdżeń, Trojanowski

czerwona kartka: Pankiewicz (w 47. min za 2 żółte)


REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
