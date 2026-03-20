Reprezentacja

Powołania do reprezentacji Polski. Bez legionistów

fot. Maciek Gronau
Redakcja
Selekcjoner Jan Urban powołał zawodników na marcowe mecze reprezentacji Polski. W kadrze nie znalazł się żaden piłkarz Legii Warszawa.

26 marca o godz. 20:45 Polska zagra barażowe spotkanie z Albanią o awans na mistrzostwa świata, które latem odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. W zależności od wyników, 31 marca Polacy rozegrają albo finał baraży ze zwycięzcą meczu Ukraina - Szwecja, albo mecz towarzyski z przegranym z ww. pary. 


 

Kadra:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg, Niemcy), Mateusz Kochalski (Qarabağ Ağdam, Azerbejdżan), Bartosz Mrozek (Lech Poznań)

Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto, Portugalia), Bartosz Bereszyński (Palermo FC, Włochy), Matty Cash (Aston Villa FC, Anglia), Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki, Grecja), Jakub Kiwior (FC Porto, Portugalia), Arkadiusz Pyrka (FC Sankt Pauli, Niemcy), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Jan Ziółkowski (AS Roma, Włochy)

Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1.FC Köln, Niemcy), Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Oskar Pietuszewski (FC Porto, Portugalia), Filip Rózga (SK Sturm Graz, Austria), Michał Skóraś (KAA Gent, Belgia), Bartosz Slisz (Brøndby IF, Dania), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC, Francja), Nicola Zalewski (Atalanta BC, Włochy), Piotr Zieliński (FC Internazionale, Włochy)

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC, Katar), Karol Świderski (Panathinaïkós Ateny, Grecja)



Komentarze (3)

Alojzy - 10 minut temu, *.vectranet.pl

A Ziółkowski i Ślisz to co???

Jano - 16 minut temu, *.orange.pl

Przecież to Reprezentacja Polski ! A nie PFRONu!

magoo - 47 minut temu, *.tpnet.pl

Co najmniej 6 widzę ;)

