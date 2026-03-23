23. kolejka III ligi: Dominacja Legii

W weekend rozegrano mecze 23. kolejki III ligi. Legia II Warszawa odniosła kolejne zwycięstwo i pewnie prowadzi w tabeli. Zaplanowane na najbliższą kolejkę spotkanie z Wisłą II Płock zostało przełożone ze względu na powołania do reprezentacji.
Wyniki 23. kolejki:
GKS Wikielec 3-1 (2-0) Znicz Biała Piska
Warta Sieradz 1-2 (1-1) Widzew II Łódź
Wisła II Płock 2-2 (1-2) Wigry Suwałki
KS Wasilków 0-1 (0-0) Olimpia Elbląg
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-1 (1-1) Mławianka Mława
GKS Bełchatów 1-0 (0-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki
KS CK Troszyn 4-0 (2-0) Ząbkovia Ząbki
Broń Radom 2-0 (0-0) ŁKS Łomża
Jagiellonia II Białystok 0-1 (0-1) Legia II Warszawa
