Legioniści zagrają w reprezentacjach

W marcu reprezentacja Polski rozegra dwa mecze. Jeden z nich to baraż o awans na mistrzostwa świata z Albanią, drugi - w zależności od wyniku pierwszego - albo finał baraży, albo mecz towarzyski ze Szwecją lub Ukrainą. W kadrze nie znalazł się żaden z piłkarzy Legii Warszawa. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.

W kadrze U-21 znaleźli się Kacper Urbański i Wojciech Urbański. Do reprezentacji U-19 na 2 turnieje eliminacyjne do mistrzostw Europy powołani zostali: Jan Bienduga, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Maz.) i Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce).

Nie zabrakło także piłkarzy stołecznego zespołu w reprezentacjach innych krajów - Petar Stojanović stanie przed szansą gry w kadrze Słowenii, Ermal Krasniqi - Kosowa, Wahan Biczachczjan - Armenii, a Samuel Kováčik - Słowacji U-19.









Legioniści w reprezentacjach:





Reprezentacja A, el. MŚ

powołani: brak

26.03. 20:45 Polska - Albania (Warszawa) (TVP 1)

31.03. finał baraży / mecz towarzyski z Ukrainą lub Szwecją





U-21: el. ME

powołani: Kacper Urbański, Wojciech Urbański

27.03. 18:00 Polska - Armenia (Radom) (TVP Sport)

31.03. 14:00 Czarnogóra - Polska (Tuzi) (TVP Sport)





U-20: Elite League

powołani: Oliwier Olewiński (Pogoń Grodzisk Maz.)

27.03 17:00 Rumunia - Polska (Târgoviște)

31.03. 16:45 Polska - Niemcy (Lublin) (TVP Sport)





U-19: el. ME

powołani I turniej: Jan Bienduga, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko

25.03. 12:00 Polska - Irlandia (Glasgow)

28.03. 12:00 Włochy - Polska (Glasgow)

31.03. 20:00 Szkocja - Polska (Airdrie)





powołani II turniej: Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)

25.03. 16:00 Portugalia - Polska (Braga)

28.03. 11:00 Polska - Anglia (Guimarães)

31.03. 16:00 Polska - Serbia (Fafe)

U-17: el. ME

powołani: Bartosz Korżyński, Aleksander Wyganowski

25.03. 15:00 Polska - Irlandia

28.03. 13:00 Polska - Słowacja

31.03. 16:00 Polska - Chorwacja





U-16: mecze towarzyskie

powołani: Igor Brzeziński, Xavier Dąbkowski, Marcel Laszczyk, Tymoteusz Leśniak, Oskar Putrzyński, Franciszek Stępniewski

27.03. 13:00 Polska - Czechy (Lubań)

29.03. 11:00 Polska - Czechy (Jelenia Góra)





Powołania zagraniczne:

Wahan Biczachczjan - Armenia (mecz towarzyski)

Ermal Krasniqi - Kosowo (el. MŚ)

Samuel Kováčik - Słowacja U-19 (el. ME)

Petar Stojanović - Słowenia (mecze towarzyskie)





Mecze:

25.03. 12:00 Słowacja U-19 - Turcja

26.03. 20:45 Kosowo - Słowacja

28.03. 17:00 Włochy - Słowacja U-19

28.03. 18:00 Węgry - Słowenia

29.03. 16:00 Armenia - Białoruś

31.03. 15:00 Węgry - Słowacja U-19

31.03. 20:45 Kosowo - Turcja / Rumunia

31.03. 18:00 Czarnogóra - Słowenia



