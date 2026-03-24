Legioniści zagrają w reprezentacjach

W marcu reprezentacja Polski rozegra dwa mecze. Jeden z nich to baraż o awans na mistrzostwa świata z Albanią, drugi - w zależności od wyniku pierwszego - albo finał baraży, albo mecz towarzyski ze Szwecją lub Ukrainą. W kadrze nie znalazł się żaden z piłkarzy Legii Warszawa. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.
W kadrze U-21 znaleźli się Kacper Urbański i Wojciech Urbański. Do reprezentacji U-19 na 2 turnieje eliminacyjne do mistrzostw Europy powołani zostali: Jan Bienduga, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Maz.) i Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce).
Nie zabrakło także piłkarzy stołecznego zespołu w reprezentacjach innych krajów - Petar Stojanović stanie przed szansą gry w kadrze Słowenii, Ermal Krasniqi - Kosowa, Wahan Biczachczjan - Armenii, a Samuel Kováčik - Słowacji U-19.
Legioniści w reprezentacjach:
Reprezentacja A, el. MŚ
powołani: brak
26.03. 20:45 Polska - Albania (Warszawa) (TVP 1)
31.03. finał baraży / mecz towarzyski z Ukrainą lub Szwecją
U-21: el. ME
powołani: Kacper Urbański, Wojciech Urbański
27.03. 18:00 Polska - Armenia (Radom) (TVP Sport)
31.03. 14:00 Czarnogóra - Polska (Tuzi) (TVP Sport)
U-20: Elite League
powołani: Oliwier Olewiński (Pogoń Grodzisk Maz.)
27.03 17:00 Rumunia - Polska (Târgoviște)
31.03. 16:45 Polska - Niemcy (Lublin) (TVP Sport)
U-19: el. ME
powołani I turniej: Jan Bienduga, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko
25.03. 12:00 Polska - Irlandia (Glasgow)
28.03. 12:00 Włochy - Polska (Glasgow)
31.03. 20:00 Szkocja - Polska (Airdrie)
powołani II turniej: Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce)
25.03. 16:00 Portugalia - Polska (Braga)
28.03. 11:00 Polska - Anglia (Guimarães)
31.03. 16:00 Polska - Serbia (Fafe)
U-17: el. ME
powołani: Bartosz Korżyński, Aleksander Wyganowski
25.03. 15:00 Polska - Irlandia
28.03. 13:00 Polska - Słowacja
31.03. 16:00 Polska - Chorwacja
U-16: mecze towarzyskie
powołani: Igor Brzeziński, Xavier Dąbkowski, Marcel Laszczyk, Tymoteusz Leśniak, Oskar Putrzyński, Franciszek Stępniewski
27.03. 13:00 Polska - Czechy (Lubań)
29.03. 11:00 Polska - Czechy (Jelenia Góra)
Powołania zagraniczne:
Wahan Biczachczjan - Armenia (mecz towarzyski)
Ermal Krasniqi - Kosowo (el. MŚ)
Samuel Kováčik - Słowacja U-19 (el. ME)
Petar Stojanović - Słowenia (mecze towarzyskie)
Mecze:
25.03. 12:00 Słowacja U-19 - Turcja26.03. 20:45 Kosowo - Słowacja
28.03. 17:00 Włochy - Słowacja U-19
28.03. 18:00 Węgry - Słowenia
29.03. 16:00 Armenia - Białoruś
31.03. 15:00 Węgry - Słowacja U-19
31.03. 20:45 Kosowo - Turcja / Rumunia
31.03. 18:00 Czarnogóra - Słowenia