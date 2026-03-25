Relacja z trybun: Maszeruj albo giń

Bodziach
Wszystkie bilety na mecz z Rakowem zostały wyprzedane, a ostatecznie na stadionie stawiło się niespełna 25 tys. kibiców. Przy Łazienkowskiej zaprezentowana została efektowna oprawa nawiązująca zdo obecnej sytuacji w jakiej się znalazł nasz klub. Przed nami walka o utrzymanie i wszyscy muszą walczyć na całego, by zrealizować cel - jakże inny od tego, jaki zakładaliśmy przed początkiem rozgrywek...

Mecz z Rakowem poprzedził pokaz świetlny "Z miłości do Warszawy" przygotowany przez Wodociągi Warszawskie z okazji Światowego Dnia Wody. Na trybunach dało się usłyszeć, że warto, by klub postarał się przede wszystkim o lepszą prezentację sportową na murawie, aniżeli kolejne światełka. W niedzielny wieczór mocniej na murawie świeciły lasery aniżeli nasze gwiazdeczki. Od meczu z Rakowem klub zapowiedział zdecydowanie lepszą jakość sygnału internetowego i telefonicznego, nawet przy komplecie na trybunach.


 


Kibice Rakowa do Warszawy przyjechali autokarami w 271 osób, w tym Lechia (4). Na stadion dotarli na ostatnią chwilę - tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Mieli ze sobą dwie flagi ("RKS Raków" i "Raków do końca!") oraz trzy płótna PDW. Parę dni wcześniej mieli okazję wspierać swoich piłkarzy w Sosnowcu podczas rewanżowego meczu z Fiorentiną, na którym zaprezentowali oprawę. W niedzielę ich wizyta przy Ł3 raczej nie zapadnie nam w pamięci pod żadnych względem. Z naszej strony liczba uprzejmości nie była zbyt wielka.


 


Na wyjście piłkarzy Nieznani Sprawcy zaprezentowali oprawę, nawiązującą do aktualnej, trudnej sytuacji klubu, w której trzeba się odnaleźć i walczyć na całego. Na Żylecie rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca żołnierza w hełmie, na którego twarzy widać ślady walki, a poniżej transparent "Maszeruj albo giń", który oczywiście można powiązać z filmem o tym samym tytule. Prezentację uzupełniły czerwone i zielone chorągiewki po bokach wycinanej sektorówki oraz ok. 100 rac odpalonych po odliczaniu. Aby przesłanie było bardziej czytelne, z trybun niosło się głośne "Warszawska Legio zawsze o zwycięstwo walcz".


Naszym przyjaciołom z Hagi pogratulowaliśmy awansu do Eredivisie, wywieszając transparent "FC Den Haag Gefeliciteerd broeders!". Od początku spotkania ruszyliśmy z głośnym dopingiem, który - wierzyliśmy - pomoże Legii wygrać i wygrzebać się wreszcie ze strefy spadkowej (dzięki wynikom innych drużyn). Na gnieździe przez cały mecz, wraz z legijnymi bębniarzami, rytm wybijał młody bębniarz zaprzyjaźnionej Olimpii Elbląg. Szybko, bo już w szóstej minucie, na prowadzenie wyszli goście. W pierwszej połowie próbowaliśmy rozruszać kibiców z pozostałych trybun, śpiewając m.in. na dwie strony "Warszawę". Tak, by później pieśń rozpoczęli fani z trybuny Deyny.


W trakcie spotkania piłkarze z Częstochowy non stop pokładali się na murawie, symulując, kradnąc czas, wytrącając legionistów z rytmu (jeśli o takowym można było mówić). Ale przede wszystkim swoim zachowaniem wkur...li niemiłosiernie warszawską publiczność. Po kolejnej takiej sytuacji stadion gwizdał niemiłosiernie. "Wstawaj, wstawaj, ch... nie udawaj" oraz "Hej Legio, jazda z k..." - niosło się po chwili w kierunku kolejnego pokładającego się grajka Rakowa. Mimo naszych starań, do przerwy wynik nie uległ zmianie.


Chociaż wynik na boisku był dla nas niekorzystny, dalej wspieraliśmy drużynę. Kiedy ci wychodzili na drugą połowę, krzyczeliśmy donośnie "Hej Legio tylko zwycięstwo!". Licząc, że i oni uwierzą, że trzy punkty cały czas można wyrwać. Żyleta nie zapomniała o właścicielu klubu, którego wszyscy chcieliby już od dawna pożegnać. "Mioduski! Co? Wyp...j!" - dialog tej treści miał miejsce pomiędzy trybunami, by po chwili wszyscy razem śpiewali "On jest temu winien, on jest temu winien, wyp...ć stąd powinien".


Chyba najgłośniej w drugiej połowie wychodziła nam pieśń "Nie poddawaj się...". W końcu po jednej z akcji sędzia, po weryfikacji VAR (amator - sam, bez technologii, nie potrafił podjąć prawidłowej decyzji), wskazał na wapno. Już wtedy była pierwsza radość, ale po chwili zaczęło się czarnowidztwo, czy aby na pewno Nsame zdoła zamienić jedenastkę na bramkę. Jak się okazało - niepotrzebne. Strzelił, my mieliśmy powody do radości, a Kameruńczyk ciesząc się... doznał kontuzji i musiał opuścić plac gry. Przed ostatnich 20 minut wspieraliśmy głośno piłkarzy, by walczyli o strzelenie zwycięskiego gola. "Legia walcząca, Legia walcząca do końca" - skandowali kibice.


Minuty upływały w przyspieszonym tempie, a na murawie nic się nie zmieniało. Z perspektywy czasu możemy się cieszyć, że skończyliśmy ten mecz z jednym punktem, bowiem Raków, na nasze życzenie, miał dwie dogodne okazje do strzelenia zwycięskiej bramki. Zdobyliśmy punkt, który w obecnej sytuacji w ogóle nie cieszył. Na moment udało się jedynie wydrapać ze strefy spadkowej, ale popełniając takie błędy, jak w niedzielny wieczór, nie możemy być spokojni o zakończenie sezonu w Ekstraklasie.


Przed nami przerwa na kadrę, po której wracamy do gry o utrzymanie wyjazdowym meczem w Szczecinie, gdzie przyjdzie nam jechać w Lany Poniedziałek. Jako, że kibicem się jest, nie tylko od święta - nie ma wymówek. Lecim na Szczecin!


P.S. Na Żylecie wywieszone zostały transparenty "Ś.P. Rafał Zarzyk, spoczywaj w pokoju" oraz "Nowek jesteśmy z Tobą".


Frekwencja: 24 788
Kibiców gości: 271
Flagi gości: 2


Autor: Bodziach


 



Komentarze (24)

Debl - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl

Te przyspiewki jazda z k...mi itp mialy sens ze 30 lat temu kiedy w Legii grali sami charksterni faceci z Polski. Serio liczycie, że najemnicy cos zrozumieją albo co wiecej beda dziwki temu bardziej gryzli trawe?

Oho nasz celebryta z weszło - 26.03.2026 / 05:55, *.centertel.pl

Jak sie komus nie chce czytac całości : na meczu 25 k , chetnych na bilety 4 miliony, doping z Żylety słyazalny w Bieszczadach, goście 1 raz słyszalni. Polonia niepotrzebna w Warszawie a dla nas liczy sie tylko mistrzostwo Polski 💪

yd35 - 26.03.2026 / 08:02, *.edu.pl

@Oho nasz celebryta z weszło:
Ha ha ha, w punkt. Każda relacja taka sama. A i bilety do Szczecina nagle są.....

Nie teraz to za rok ... - 23 godziny temu, *.tpnet.pl

@Oho nasz celebryta z weszło: I co ci nie pasuje zazdrośniku ? Jak masz problem to może poczytaj se relacje Polonii , a nie tu coś nadajesz . A - i sprawdź (policz) ile Polonia ma mistrzostw Polski , może już dyszka im ''pękła'' i dostali gwiazdę na koszulach ? 😁

Nie teraz to za rok ... - 22 godziny temu, *.tpnet.pl

@Nie teraz to za rok ...: Ps. Złotą gwiazdkę , czyli przynajmniej 10 mistrzostw Polski . Nie mają tylu mistrzostw .

Bronek 49 - 25.03.2026 / 17:50, *.vectranet.pl

Nie wiem czemu wszyscy mają pretensje za obecną sytuacje w lidze tylko do Mioduskiego za transfery może tak ale kto myślał że tacy zawodnicy jak Piątkowski ,Szymanski ,Reca czy Kacper Urbański będą tacy słabi i na takie transfery które załatwili dyrektorzy sportowi którzy na tym się znają a prezes się zgodził ,więc najwięcej pretensji można mieć do piłkarzy którym nie chciało się grać , do dyrektorów sportowych którzy załatwili taki szrot a na końcu do prezesa który za to zapłacił i teraz piłkarze muszą dupą jeżdzić po murawie żeby naprawić to co zepsuli

Jerry - 25.03.2026 / 21:39, *.play.pl

@Bronek 49: A ja nie wiem czemu nikt nie ma pretensji do kibiców, którzy legitymizowali mocne osłabienie drużyny w letnim okienku. Piłkarze, których wymieniłeś to tylko nazwiska. Gracze pogrążenie w kryzysie. Nikt ich nie chciał tam skąd odchodzili. Reszta to taka sama szarzyzna. Stojanovic nie radził sobie w 2 lidze włoskiej. Kolejna kwestia Legia dużo więcej zarobiła pozbywając się najlepszych niż wydała. No ale mentalność ogółu jest tragiczna. Dla nich ci co odeszli byli nic nie warci bo nie spełnili oczekiwań i w ogóle mogliby odejść za darmo😂 Ogół natomiast dostrzegał chętnie grube miliony, które klub wydał. Przez myśl mi nie przyszło aby pozytywnie skomentować to co zrobiono! Czytając tego typu wpisu zbiera mi się na wymioty. Sorry

Weteran exPrzedkrytaF - 25.03.2026 / 16:55, *.126.4

Niestety od przynajmniej kilku miesięcy jakość dopingu drastycznie pikuje. Nie chodzi nawet o to że pozostałe trybuny coraz rzadziej się włączają (to dłuzsze zjawisko), ale przede wszystkim samej Żylecie brakuje tego pie.nięcia które kiedyś było. Z perspektywy trybuny rodzinnej doping z Żylety coraz dłuższymi fragmentami przypomina raczej "mamrotanie". Siłą rzeczy w takiej syttuacji coraz bardziej słyszalne są ekipy przyjazdowe, nawet nie te najlepsze.

Nie wiem jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy i czy są jakieś realnw szanse na jego naprawę, smuci mnie to bardzo.

Artour - 25.03.2026 / 19:10, *.futuro.pl

@Weteran exPrzedkrytaF:

Staruch dobrze czytał trybuny, jaką przyśpiewkę zarzucić, żeby się poniosła.
Kamil mam wrażenie w ogóle na to nie zwraca uwagi i dlatego taka stypa wychodzi.

Mamuty Squad Różyk Różycki Błogosławione Browary Warszawskie - 25.03.2026 / 23:43, *.126.18

@Weteran exPrzedkrytaF: Różyk powinien wrócić na gniazdo. Kryzysowe czasy wymagają odważnych decyzji!💪

Domel - 26.03.2026 / 12:17, *.play-internet.pl

@Weteran exPrzedkrytaF: musisz się zapytać kolegi o nicku: stara żyleta , której nie ma .
osobiście po wyzuciu się wszelkich złudzeń, że gra jest podobna do amerykańskiego wrestlingu bym tam nic nie śpiewał.
największa trybuna powinna być nazwana lożą szyderców.
po 3:3 w pucharze nastąpi 1:2 z wieczystą.
piłkarzyki zarobią, a kibice się upiją fejkowym króewskim , bo kiedyś na grzybowskiej mieli browar.
żyjemy w grze.
to tylko symulacja

Zosiek - 25.03.2026 / 15:02, *.plus.pl

Bo to była stypa, z taką grą niema szans tym bardziej że nastały kolejki cudów, a mioduski ma to w głębokim poważaniu gdzie będzie grać, on i tak nie rozumie że pogrążył Legie na dno to hańba tego człowieka😎

Marecki - 25.03.2026 / 14:33, *.centertel.pl

Przykro mi to mówić ale tak słabego gniazdowego dawno nie mieliśmy

MB - 25.03.2026 / 13:54, *.toneticgroup.pl

Będą jeszcze dodatkowe otwarte zapisy na wyjazd do Szczecina?

do kumatych - 25.03.2026 / 13:11, *.2001:0DB8:3a97:a9fd:7299:d1ba:0d18:7aeb

przykro mi to mowic ale nasz doping zaczal wygladac jak u innych. problem w tym ze my sie nie zatrzymalismy tylko cofamy...

Robin(L) - 25.03.2026 / 12:35, *.centertel.pl

Pewnie wsadzę kij w mrowisko tym co napisze ale.......
Na trybuny chodzie od 92:roku i różnie bywało czasy ITI latających tortów wyprowadzanie gniazdowego z krytej i inne cuda ale jak trybuny miały coś do przekazania to robiły to zdecydowanie i konsekwentnie obecnie wyników nie ma prezes i reszta towarzystwa z gabinetów plus leniwe beztalecia w koszulkach z L na piersi doprowadzili ten klub na dno a na trybunach doskonała zabawa śpiewy Nie poddawaj i generalnie atmosfera sielanki .
Żadnego przekazu i nie mówie tu o oprawie ostatniej bo to zostawię bez komentarza.
Zero zero reakcji i przekazu transparent Mioduski WON on ma to w d... na wyjeździe im zaśpiewała ekipa wyjazdowa co się stanie jak spadną czemu nie usłyszą tego na Ł3 ???
Wychodzi ze zabawa trwa dalej w najlepsze i wszystkie strony są zadowolone za starych czasów nie do pomyślenia ale pachnie tu układem i tyle....... Rączka rączkę myje tak???
Stare dobre czasy kto chodził ten wie....
Nie wróci stara prawdziwa ŻYLETA

Cafu - 25.03.2026 / 14:51, *.warszawa.pl

@Robin(L):
Zaczynaliśmy w tym samy roku:) u mnie mecz z Wisłą 1:1, może to kwestia pokolenia ale mam identyczne odczucia. Pozdrawiam

Kibic Legii - 25.03.2026 / 15:53, *.play-internet.pl

@Robin(L): 10/10 nic dodać nic ująć. I ten śmieszny, jedno-spotkaniowy protest.

Johny - 25.03.2026 / 16:00, *.168.132

@Cafu:

Ja świadomie kibicowałem od 93 i widzę to zupełnie inaczej.

Chwila radości w latach 90-tych, później dominacja Wisły, smuta ITI i dopiero jak Miodek wyciągnął Legię z tego korpo to zaczął się najlepszy czas.

Wystarczy popatrzeć na to ile tytułów zdobyliśmy od czasy gdy właścicielem jest Miodek, a ile wcześniej.

Patrząc na historię innych klubów za ostatnie 15 lat i ich właścicieli to tak szczerze to komu mamy zazdrościć?

L - 25.03.2026 / 11:48, *.play.pl

"Kamerunczyk cieszac sie doznal kontuzji"? Przeciez on sie nie cieszyl, tam nie bylo zadnej cieszynki. I nie doznal zadnej kontuzji tylko go juz skurcze miesni łapały, bo przez pół roku nie gral. Co ty Bodziach piszesz za bzdury jakies?

Gejodeta - 25.03.2026 / 11:30, *.tpnet.pl

Dlaczego na meczach zniknęła znana i lubiana przyśpiewka "tylko mistrzostwo, hej Legio tylko mistrzostwo" ?

L - 25.03.2026 / 11:46, *.play.pl

@Gejodeta: A widziales tabele, bystrzaku, czy za trudne dla twojego ujemnego IQ?

Kum - 25.03.2026 / 12:22, *.m247.com

@Gejodeta: Ustalenia z Mioduskim. KMWTW. Pozdro.

Bar Chitekt - 26.03.2026 / 16:36, *.tpnet.pl

@Gejodeta: Rób jakieś pomiary (nie wiem czego) , wytyczaj zręcznie (jako gejodeta ??!) - a tym co się dzieje u nas w tym sezonie to ty się tak nie martw : przetrwamy to i powinno być lepiej , wkrótce . Już nie przegrywamy .

