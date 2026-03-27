Reprezentacja

U-20: Rumunia 0-1 Polska. Występ Olewińskiego

Oliwier Olewiński | fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski do lat 20 wygrała 1-0 (0-0) z Rumunią w meczu towarzyskim rozegranym w ramach Elite League. W następnym spotkaniu "biało-czerwoni" zagrają z Niemcami (31 marca, 16:45, Lublin). W wyjściowym składzie znalazł się wypożyczony z Legii Warszawa do Pogoni Grodzisk Mazowiecki Oliwier Olewiński, który rozegrał pełne spotkanie. 

REKLAMA

U-20: Rumunia 0-1 (0-0) Polska
73' Norbert Barczak 


 

Rumunia: 1. Codruț Sandu - 21. Narcis Ilaș, 14. Gabriel Dumitru, 3. Darius Fălcușan, 5. Emanuel Marincău, 16. Răzvan Creț - 20. David Irimia (79' 11. David Păcuraru), 6. Robert Jălade, 8. Luca Banu, 7. Ianis Tarbă (71' 10. Remus Guțea) - 9. David Barbu (71' 13. Jason Kodor)

Polska: 12. Patryk Letkiewicz - 17. Oliwier Olewiński, 2. Norbert Barczak, 3. Dominik Szala, 18. Jakub Krzyżanowski (79' 4. Paskal Meyer), 7. Jakub Lewicki (46' 19. Oskar Kubiak) - 11. Kacper Nowakowski (62' 21. Bartłomiej Barański), 13. Eryk Grzywacz (78' 16. Eryk Kozłowski), 6. Kamil Jakubczyk (62' 8. Karol Borys), 10. Kamil Cybulski (46' 15. Oliwier Kwiatkowski) - 9. Kacper Śmiglewski (62' 20. Daniel Bąk)

żółte kartki: Irimia - Lewicki, Kubiak, Letkiewicz

Tabela:olewi
1. Portugalia  6 16 11- 4
2. Niemcy      7 15 23- 5
3. Polska      4  9 10- 4
4. Czechy      6  4 10-14
5. Szwajcaria  3  3  4-10
6. Rumunia     5  2  4-15
7. Włochy      3  0  1-11



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.