U-20: Rumunia 0-1 Polska. Występ Olewińskiego

Prowadzona przez Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski do lat 20 wygrała 1-0 (0-0) z Rumunią w meczu towarzyskim rozegranym w ramach Elite League. W następnym spotkaniu "biało-czerwoni" zagrają z Niemcami (31 marca, 16:45, Lublin). W wyjściowym składzie znalazł się wypożyczony z Legii Warszawa do Pogoni Grodzisk Mazowiecki Oliwier Olewiński, który rozegrał pełne spotkanie.
U-20: Rumunia 0-1 (0-0) Polska
73' Norbert Barczak
Rumunia: 1. Codruț Sandu - 21. Narcis Ilaș, 14. Gabriel Dumitru, 3. Darius Fălcușan, 5. Emanuel Marincău, 16. Răzvan Creț - 20. David Irimia (79' 11. David Păcuraru), 6. Robert Jălade, 8. Luca Banu, 7. Ianis Tarbă (71' 10. Remus Guțea) - 9. David Barbu (71' 13. Jason Kodor)
Polska: 12. Patryk Letkiewicz - 17. Oliwier Olewiński, 2. Norbert Barczak, 3. Dominik Szala, 18. Jakub Krzyżanowski (79' 4. Paskal Meyer), 7. Jakub Lewicki (46' 19. Oskar Kubiak) - 11. Kacper Nowakowski (62' 21. Bartłomiej Barański), 13. Eryk Grzywacz (78' 16. Eryk Kozłowski), 6. Kamil Jakubczyk (62' 8. Karol Borys), 10. Kamil Cybulski (46' 15. Oliwier Kwiatkowski) - 9. Kacper Śmiglewski (62' 20. Daniel Bąk)
żółte kartki: Irimia - Lewicki, Kubiak, Letkiewicz
Tabela:
1. Portugalia 6 16 11- 4
2. Niemcy 7 15 23- 5
3. Polska 4 9 10- 4
4. Czechy 6 4 10-14
5. Szwajcaria 3 3 4-10
6. Rumunia 5 2 4-15
7. Włochy 3 0 1-11