Reprezentacja

U-16: Polska 1-1 Czechy. Grali legioniści

fot. Hugollek / Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

Reprezentacja Polski do lat 16 prowadzona przez Rafała Lasockiego zremisowała 1-1 (0-1) w pierwszym meczu towarzyskim z Czechami. Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane 29 marca o godz. 11:00 w Jeleniej Górze. W wyjściowym składzie znalazło się 6 powołanych legionistów - Igor Brzeziński, Xavier Dąbkowski, Marcel Laszczyk, Tymoteusz Leśniak, Oskar Putrzyński i Franciszek Stępniewski.

U-16: Polska 1-1 (0-1) Czechy
Kornel Brzózka 65 (k) - Matyáš Hrodek 23

Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Wiśniewski - 4. Xavier Dąbkowski, 5. Oskar Putrzyński, 6. Marcel Laszczyk, 7. Kornel Brzózka, 8. Franciszek Stępniewski, 11. Igor Brzeziński, 14. Marcel Frankowicz, 18. Norbert Białooki, 19. Tymoteusz Leśniak, 20. Adam Garwoliński

Czechy: (skład wyjściowy) 16. Benjamin Hruška - 3. Lukáš Müller, 4. Milan Průša, 6. Fabian Kronberger, 20. Lukáš Hrdlička - 19. Šimon Březina, 17. Denis Mlčák, 13. Filip Rak, 10. Tomáš Dočekal, 9. Matyáš Hrodek - 15. Denis Fingerhútt




