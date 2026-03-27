Legia Mobile - nowy operator komórkowy

Legia Warszawa szykuje się do debiutu operatora Legia Mobile - poinformował serwis antyweb.pl. Latem ubiegłego roku powołano osobną spółkę Sports Mobile Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy Łazienkowskiej 3, której większościowym właścicielem jest stołeczny klub.
Spółka uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE.
Nowy wirtualny operator wystartuje pod hasłem: Twój klub w zasięgu ręki. Strona Legia Mobile już działa - www.legiamobile.pl. Legia Mobile prawdopodobnie będzie działać w zasięgu sieci Play.