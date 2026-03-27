Legia Mobile - nowy operator komórkowy

fot. legiamobile.pl
źródło: antyweb.pl

Legia Warszawa szykuje się do debiutu operatora Legia Mobile - poinformował serwis antyweb.pl. Latem ubiegłego roku powołano osobną spółkę Sports Mobile Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy Łazienkowskiej 3, której większościowym właścicielem jest stołeczny klub. 


REKLAMA

Spółka uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE.


Nowy wirtualny operator wystartuje pod hasłem: Twój klub w zasięgu ręki. Strona Legia Mobile już działa - www.legiamobile.pl. Legia Mobile prawdopodobnie będzie działać w zasięgu sieci Play.


 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (12)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Luciano - 1 godzinę temu, *.play.pl

Legia e mobile
Qual piuma al vento
Muta d'accento
E di pensiero

odpowiedz
SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl

Rację miał śp. Janusz Wójcik- "tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić..." .

odpowiedz
Szantosz - 4 godziny temu, *.play.pl

Mioduski niech jeszcze kebsa otworzy jak Podolski to mu Ksiazulo przyjedzie nakleić muala. Uwaga ma być ciągle odwrócona na tematy zastępcze gdyby komuś przyszło do głowy mówić o wynikach pierwszej drużyny.

odpowiedz
Jack - 5 godzin temu, *.warszawa.pl

W tym klubie jest wszystko oprócz drużyny i wyników sportowych. Rozdmuchana administracja i biurokracja, brak decyzyjności i rozmywanie odpowiedzialności. Ktoś cały czas zapomina jaki jest sens posiadania klubu piłkarskiego.

odpowiedz
Johny - 5 godzin temu, *.153.224

I dobrze. Skądś trzeba brać kasę - lepiej tak niż nadmiernie podnosić ceny biletów.

Choć oczywiście wolałbym aby klub zamiast szukać coraz więcej kasy przestał ją głupio wydawać na Rajoviciów i mu podobnych.

odpowiedz
doctor - 4 godziny temu, *.ukpaperrolls.com

@Johny: Na rajovicia nie wydali nawet jednego euro! Na wyspach podano do informacji ze kwota transferu zostala ukryta na prosbe klubu z Warszawy! Mioduski nas po prostu okrada... Okrada ten klub, a ludziom robi wode z mózgu.

MIDUSKI RAK LEGII

odpowiedz
bum - 5 godzin temu, *.02.net

mioduski wyciska nas jak cytrynę 😂
Co jeszcze.....
Firanki i proszek do prania Legia?
Haha

odpowiedz
Grooby - 4 godziny temu, *.208.205

@bum: Proszek jeszcze za wcześnie, bo można by użyć hasła "czyści ubrania jak nasza obrona napastników rywali" no ale teraz by to było dość niefortunne

odpowiedz
1916 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl

@bum: Biała Legia usuwa wszystkie brudy ☠️

odpowiedz
Grinder - 3 godziny temu, *.play.pl

@1916:
lepiej jakby slipki też wprowadził

odpowiedz
bum - 2 godziny temu, *.02.net

@1916:
Wygrałeś!! 🤣🤣
Lepiej żeby miduski tego nie zobaczył bo bez kitu od następnego tygodnia będzie legijny proszek do prania hahahaha

odpowiedz
miczel - 5 godzin temu, *.com.pl

niby po co, zwłaszcza jak cennik np zaczną od 35zł to skończą z tym pomysłem szybko jak pogoń

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.