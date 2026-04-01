W piątek mecz Legii z BSF-em Bochnia

Legia wygrała ostatnie trzy mecze ligowe i awansowała na 6. miejsce w tabeli futsalowej ekstraklasy. Do końca sezonu zasadniczego legionistom pozostały cztery spotkania (wszystkie z drużynami niżej plasującymi się w tabeli), w tym trzy na własnym parkiecie.

Komplet punktów jest na pewno możliwy, a utrzymanie szóstej lokaty przed fazą play-off powinno być celem legionistów na ten miesiąc.









W piątek o 19:30 w hali przy Gładkiej 18, legioniści zagrają z BSF-em Bochnia - drużyną, która zdobyła dotąd tylko 23 punkty i zajmuje 14. miejsce w tabeli. Piątkowy mecz z ekipą z Małopolski będzie trzecim w obecnym sezonie. Na początku marca legioniści pewnie pokonali BSF na własnym parkiecie w meczu 1/4 finału Pucharu Polski. W połowie listopada zeszłego roku spotkanie zakończyło się remisem 4-4.





Bilety na piątkowy mecz kupować można TUTAJ. Cena: 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) oraz 25 zł (normalne). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz za darmo. Zapraszamy!