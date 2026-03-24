Stojanović o swojej sytuacji w Legii: Najgorszy moment w karierze

"Dobrze jest znów oddychać słoweńskim powietrzem. Już sam lot do kraju daje dobre uczucie" - dodał zawodnik. Stojanović wystąpił tylko w jednym meczu tej rundy - z Koroną Kielce na początku lutego. W siedmiu kolejnych meczach tylko dwukrotnie znalazł się na ławce rezerwowych.

Dziennikarze dodają, że piłkarz woli zachować milczenie, ponieważ obowiązuje go kontrakt do 2028 roku.

"To najgorsza sytuacja w mojej karierze. Mógłbym dużo powiedzieć, ale wolę milczeć" – przyznał bez ogródek Stojanović.

Sytuacja Petara Stojanovicia w Legia Warszawa robi się coraz bardziej problematyczna – i to już nie są spekulacje, czy zwykłe obserwacje, tylko twarde sygnały od samego zawodnika. Stojanović pojechał na zgrupowanie reprezentacji Słowenii i udzielił wypowiedzi portalowi siol.net.

Iron 71 - 26.03.2026 / 11:02, *.plus.pl Jak tak grasz,że nie łapiesz się nawet w rywalizacji z tymi kalekami pierwszego wyboru,to się nie dziw i się nie żal. Gdybyś ty wybijał się formą, wyróżniał, to tak,mógłbyś mieć jakieś przemyślenia,ale ty zanikasz w gronie swych kolegów z boiska. Jeśli to jest twoja formą najlepsza i to co zaprezentowałeś na meczu z Koroną, to lepiej siedź na ławie odpowiedz

Pr - 26.03.2026 / 06:20, *.telia.com A co zrobił żeby tak nie było .NIC.Bo to łeb do przelewòw odpowiedz

e(L)o - 25.03.2026 / 20:33, *.ksiezyc.pl Niech spier***a lamus odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 25.03.2026 / 17:47, *.orange.pl Stojanovic leci na repre, a nie łapie się w Legii.

A mistrz Europy i krol strzelców tych finałów z 2004 też nie łapał się w klubie.

A ilu Polaków grało w reprezentacji, a grzało ławę w klubach?

Też mi sensacja. odpowiedz

Barnaba - 25.03.2026 / 18:33, *.orange.pl @Kibic Legii od 1975: Widziałeś choć przebłyski dobrej gry w jego dotychczasowych występach? Bo ja nie. Pewnie trener też nie, a on go dodatkowo widzi na treningach.

Niech się buja i to jak najprędzej. odpowiedz

Szkielet - 25.03.2026 / 16:32, *.gov.pl Chyba nazwisko wszystko mówi :-) odpowiedz

Szkielet - 25.03.2026 / 15:31, *.gov.pl Chłopie maszeruj albo giń. odpowiedz

1234 - 25.03.2026 / 15:18, *.t-mobile.pl Leń i nierób odpowiedz

Eddie - 25.03.2026 / 13:31, *.play.pl chłopie weź się pakuj i wyjazd z Warszawy; kolejny Słoweniec który się nie sprawdził w Legii (bodajże trzeci lub czwarty facet) odpowiedz

Borsalino - 25.03.2026 / 11:12, *.orange.pl Chyba nikt nie powinien płakać tylko taki jakiś niesmak pozostaje.

Pomału stajemy się klubem, dla którego nikt nie chce grać, nikt nie potrafi się odbudować a w dodatku mamy tak miernych decydentów ( Żewłakow - Bobić ) że niestety nie ma sensu spodziewać się czegoś pozytywnego.

Przewiduję grubą czystkę po tym sezonie tylko brak kasy i osoby w zarządzie, powoduje, że mało kto będzie chciał tu grać. odpowiedz

Egon - 25.03.2026 / 10:14, *.waw.pl Sypiemy sie finansowo, więc pewnie chcemy go ściągnąć z listy płac i są z tym kłopoty podobnie, jak w przypadku Goncalvesa.

Nasprowadzaliśmy słabeuszy za grubą kasę i teraz mamy problem, bo pożytek z nich na boisku prawie żaden, a gotówka leci. odpowiedz

Szkielet - 25.03.2026 / 10:01, *.gov.pl Sprzedajmy go do jakiegoś klubu ze Słowenii i po problemie. My będziemy zadowoleni , właściciel będzie zadowolony i on będzie zadowolony. odpowiedz

Kibic Legii od 1975 - 25.03.2026 / 09:26, *.orange.pl Nie jestem w stanie ocenić Stojanovicia, ponieważ nie widzę go na treningach, a jak w meczu z Korona zagrał słabo to wtedy wszyscy grali słabo, ale wiem, że bardzo łatwo jest podpaść trenerowi i wtedy nikt już nie zwraca uwagi na Twoje umiejętności.

Pamiętam wiele przypadków, kiedy grali słabsi od lepszych, nie tylko w Legii.

Opowiadali o tym m.in. Wojciech Kowalczyk, a wcześniej Grzegorz Lato, np.o sytuacji w polskiej kadrze na MS 1978. odpowiedz

Grigol - 25.03.2026 / 08:13, *.134.6 Coś jak Dziekanowski i Warszawskie powietrze. odpowiedz

Ekstraklasa - 25.03.2026 / 08:04, *.orange.pl Niech sztab powie co jest takiego że reprezentant Słowenii nie gra. Co zrobil. odpowiedz

Waldemar - 25.03.2026 / 06:20, *.centertel.pl O ile robił dobre wrażenie w pierwszych meczach, o tyle później stał się bardzo bezbarwny.

Tym tekstem o powietrzu raczej nie przysporzył sobie fanów... odpowiedz

ops2 - 25.03.2026 / 01:46, *.centertel.pl Trochę „” tego nie rozumiem . Gość potrafi grać podobnie jak goncalves….. Wierzę w naszego trenera więc tyle w temacie odpowiedz

Teodor - 25.03.2026 / 00:15, *.161.230 NIe wracaj ze Słowenii jeśli tak ci tam dobrze. odpowiedz

MM - 24.03.2026 / 23:10, *.orange.pl Chce tylko nadmienić, że gościu spadł do Serie C

ale pasuje do nas, bo mamy też napastnika o którym dyr. sportowy z Como mówił, że nadaje się właśnie na Serie C 😂 odpowiedz

Grzesiek85 - 24.03.2026 / 22:33, *.107.170 Wincyj zagranicznych ogórasów sprowadzać, wincyj. odpowiedz

Dariusz - 24.03.2026 / 22:30, *.play-internet.pl Jak dla mnie jest lepszy od Kuna i Chodyny razem wziętych. Musiał nieźle podpaść, że nie gra. 😟 odpowiedz

Jones - 25.03.2026 / 13:33, *.play.pl @Dariusz:

może stawał okoniem na treningach do sztabu trenerskiego to i podpadł odpowiedz

Student_L - 24.03.2026 / 22:21, *.net.pl Jak co przeszkadza polskie powietrze, to zejdź z listy płac. Powodzenia w nowym klubie. odpowiedz

