Stojanović o swojej sytuacji w Legii: Najgorszy moment w karierze

źródło: siol.net

Sytuacja Petara Stojanovicia w Legia Warszawa robi się coraz bardziej problematyczna – i to już nie są spekulacje, czy zwykłe obserwacje, tylko twarde sygnały od samego zawodnika. Stojanović pojechał na zgrupowanie reprezentacji Słowenii i udzielił wypowiedzi portalowi siol.net.

"To najgorsza sytuacja w mojej karierze. Mógłbym dużo powiedzieć, ale wolę milczeć" – przyznał bez ogródek Stojanović.


Dziennikarze dodają, że piłkarz woli zachować milczenie, ponieważ obowiązuje go kontrakt do 2028 roku.


 


"Dobrze jest znów oddychać słoweńskim powietrzem. Już sam lot do kraju daje dobre uczucie" - dodał zawodnik.

Stojanović wystąpił tylko w jednym meczu tej rundy - z Koroną Kielce na początku lutego. W siedmiu kolejnych meczach tylko dwukrotnie znalazł się na ławce rezerwowych.




Iron 71 - 26.03.2026 / 11:02, *.plus.pl

Jak tak grasz,że nie łapiesz się nawet w rywalizacji z tymi kalekami pierwszego wyboru,to się nie dziw i się nie żal. Gdybyś ty wybijał się formą, wyróżniał, to tak,mógłbyś mieć jakieś przemyślenia,ale ty zanikasz w gronie swych kolegów z boiska. Jeśli to jest twoja formą najlepsza i to co zaprezentowałeś na meczu z Koroną, to lepiej siedź na ławie

Pr - 26.03.2026 / 06:20, *.telia.com

A co zrobił żeby tak nie było .NIC.Bo to łeb do przelewòw

e(L)o - 25.03.2026 / 20:33, *.ksiezyc.pl

Niech spier***a lamus

Kibic Legii od 1975 - 25.03.2026 / 17:47, *.orange.pl

Stojanovic leci na repre, a nie łapie się w Legii.
A mistrz Europy i krol strzelców tych finałów z 2004 też nie łapał się w klubie.
A ilu Polaków grało w reprezentacji, a grzało ławę w klubach?
Też mi sensacja.

Barnaba - 25.03.2026 / 18:33, *.orange.pl

@Kibic Legii od 1975: Widziałeś choć przebłyski dobrej gry w jego dotychczasowych występach? Bo ja nie. Pewnie trener też nie, a on go dodatkowo widzi na treningach.
Niech się buja i to jak najprędzej.

Szkielet - 25.03.2026 / 16:32, *.gov.pl

Chyba nazwisko wszystko mówi :-)

Szkielet - 25.03.2026 / 15:31, *.gov.pl

Chłopie maszeruj albo giń.

1234 - 25.03.2026 / 15:18, *.t-mobile.pl

Leń i nierób

Eddie - 25.03.2026 / 13:31, *.play.pl

chłopie weź się pakuj i wyjazd z Warszawy; kolejny Słoweniec który się nie sprawdził w Legii (bodajże trzeci lub czwarty facet)

Borsalino - 25.03.2026 / 11:12, *.orange.pl

Chyba nikt nie powinien płakać tylko taki jakiś niesmak pozostaje.
Pomału stajemy się klubem, dla którego nikt nie chce grać, nikt nie potrafi się odbudować a w dodatku mamy tak miernych decydentów ( Żewłakow - Bobić ) że niestety nie ma sensu spodziewać się czegoś pozytywnego.
Przewiduję grubą czystkę po tym sezonie tylko brak kasy i osoby w zarządzie, powoduje, że mało kto będzie chciał tu grać.

Egon - 25.03.2026 / 10:14, *.waw.pl

Sypiemy sie finansowo, więc pewnie chcemy go ściągnąć z listy płac i są z tym kłopoty podobnie, jak w przypadku Goncalvesa.
Nasprowadzaliśmy słabeuszy za grubą kasę i teraz mamy problem, bo pożytek z nich na boisku prawie żaden, a gotówka leci.

Szkielet - 25.03.2026 / 10:01, *.gov.pl

Sprzedajmy go do jakiegoś klubu ze Słowenii i po problemie. My będziemy zadowoleni , właściciel będzie zadowolony i on będzie zadowolony.

Kibic Legii od 1975 - 25.03.2026 / 09:26, *.orange.pl

Nie jestem w stanie ocenić Stojanovicia, ponieważ nie widzę go na treningach, a jak w meczu z Korona zagrał słabo to wtedy wszyscy grali słabo, ale wiem, że bardzo łatwo jest podpaść trenerowi i wtedy nikt już nie zwraca uwagi na Twoje umiejętności.
Pamiętam wiele przypadków, kiedy grali słabsi od lepszych, nie tylko w Legii.
Opowiadali o tym m.in. Wojciech Kowalczyk, a wcześniej Grzegorz Lato, np.o sytuacji w polskiej kadrze na MS 1978.

Grigol - 25.03.2026 / 08:13, *.134.6

Coś jak Dziekanowski i Warszawskie powietrze.

Ekstraklasa - 25.03.2026 / 08:04, *.orange.pl

Niech sztab powie co jest takiego że reprezentant Słowenii nie gra. Co zrobil.

Waldemar - 25.03.2026 / 06:20, *.centertel.pl

O ile robił dobre wrażenie w pierwszych meczach, o tyle później stał się bardzo bezbarwny.
Tym tekstem o powietrzu raczej nie przysporzył sobie fanów...

ops2 - 25.03.2026 / 01:46, *.centertel.pl

Trochę „” tego nie rozumiem . Gość potrafi grać podobnie jak goncalves….. Wierzę w naszego trenera więc tyle w temacie

Teodor - 25.03.2026 / 00:15, *.161.230

NIe wracaj ze Słowenii jeśli tak ci tam dobrze.

MM - 24.03.2026 / 23:10, *.orange.pl

Chce tylko nadmienić, że gościu spadł do Serie C
ale pasuje do nas, bo mamy też napastnika o którym dyr. sportowy z Como mówił, że nadaje się właśnie na Serie C 😂

Grzesiek85 - 24.03.2026 / 22:33, *.107.170

Wincyj zagranicznych ogórasów sprowadzać, wincyj.

Dariusz - 24.03.2026 / 22:30, *.play-internet.pl

Jak dla mnie jest lepszy od Kuna i Chodyny razem wziętych. Musiał nieźle podpaść, że nie gra. 😟

Jones - 25.03.2026 / 13:33, *.play.pl

@Dariusz:
może stawał okoniem na treningach do sztabu trenerskiego to i podpadł

Student_L - 24.03.2026 / 22:21, *.net.pl

Jak co przeszkadza polskie powietrze, to zejdź z listy płac. Powodzenia w nowym klubie.

