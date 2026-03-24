Stojanović o swojej sytuacji w Legii: Najgorszy moment w karierze

Sytuacja Petara Stojanovicia w Legia Warszawa robi się coraz bardziej problematyczna – i to już nie są spekulacje, czy zwykłe obserwacje, tylko twarde sygnały od samego zawodnika. Stojanović pojechał na zgrupowanie reprezentacji Słowenii i udzielił wypowiedzi portalowi siol.net.
"To najgorsza sytuacja w mojej karierze. Mógłbym dużo powiedzieć, ale wolę milczeć" – przyznał bez ogródek Stojanović.
Dziennikarze dodają, że piłkarz woli zachować milczenie, ponieważ obowiązuje go kontrakt do 2028 roku.
"Dobrze jest znów oddychać słoweńskim powietrzem. Już sam lot do kraju daje dobre uczucie" - dodał zawodnik.
Stojanović wystąpił tylko w jednym meczu tej rundy - z Koroną Kielce na początku lutego. W siedmiu kolejnych meczach tylko dwukrotnie znalazł się na ławce rezerwowych.