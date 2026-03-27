Hat trick Rajovicia! Legia Warszawa 3-1 Riga FC

Mileta Rajović | fot. Woytek / Legionisci.com
W piątek o godz. 15:30 w ośrodku treningowym w Urszulinie Legia Warszawa zagrała mecz kontrolny z Riga FC, czyli aktualnym mistrzem Łotwy. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla warszawskiego zespołu, a wszystkie 3 bramki zdobył Mileta Rajović. 

Sparing: Legia Warszawa 3-1 Riga FC - Woytek / 26 zdjęć 


Trener Marek Papszun postanowił wykorzystać przerwę reprezentacyjną na utrzymanie rytmu meczowego dla zawodników, którzy nie udali się na zgrupowania kadr narodowych.


W 22. minucie legioniści stracili piłkę na własnej połowie, a Reginaldo Ramires posłał piłkę pod poprzeczkę. Na początku drugiej połowy wyrównującą bramkę zdobył Mileta Rajović, który oddał strzał z 6. metrów. Kilkanaście minut później ten sam zawodnik strzelił na 2-1, tym razem pakując piłkę do siatki głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego.  W 75. minucie napastnik zanotował hat tricka! Rajović uderzeniem głową podwyższył wynik po dośrodkowaniu Juergena Elitima w pole karne z rzutu wolnego.


 


W weekend piłkarze będą mieli wolne, a na początku przyszłego tygodnia rozpoczną bezpośrednie przygotowania do ligowego meczu z Pogonią Szczecin, który odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia o godz. 17:30 w Szczecinie.


Sparing 2025/2026

#LEGRIG
bez udziału publiczności
Urszulin, Polska
Legia Training Center
27.03.2026
15:30
Legia Warszawa
Riga FC
3-1
49' Rajović
60' Rajović
75' Rajović
(0-1)
Reginaldo Ramires 22'
1 Kacper Tobiasz 46'
55 Artur Jędrzejczyk
8 Rafał Augustyniak
12 Radovan Pankov 67'
7 Paweł Wszołek 77'
6 Henrique Arreiol
22 Juergen Elitim 77'
20 Kacper Chodyna 74'
11 Jakub Żewłakow
18 Jean-Pierre Nsame 46'
9 Rafał Adamski 46'
89 Otto Hindrich 46'
44 Damian Szymański 46'
29 Mileta Rajović 46'
72 Rafał Boczoń 67'
74 Przemysław Mizera 77'
71 Erik Mikanowicz 74'
73 Cyprian Pchełka 77'
Marcis Kazainis 44
Karl Gameni Wassom 5
Paulo Eduardo 33
Abner 3
Ahmed Ankrah 40
Raki Aouani 7
46' Caio 99
Salah Oulad 18
Iago Siqueira 8
Mohamed Badamosi 19
Reginaldo Ramires 10
Kristaps Zommers 12
Andrés Salazar 36
46' Brian Peña 11
Jegors Blazevics 28
Juan Christian 70
Abdu Mandeke 0
Mamadou Sylla 0
Trener: Marek Papszun
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Trener: Adrian Gula
Pogoda:
Temperatura: 10°C
Wilgotność: 43%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.55 lat
Podstawowa + zmiennicy: 25.44 lat
Cała kadra meczowa: 25.44 lat
 


Komentarze (69)

99% - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Chciała by być na jego miejscu a gdzie Wy jesteście ?

Togard - 2 godziny temu, *.play.pl

Miletę Rajovicia kocha cała stolica!!! 🤣

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net

To pewnie wystrzelał swój limit i nic w tym sezonie już nie wpadnie hahaha 😂

Wołomin NR - 5 godzin temu, *.centertel.pl

Mam nadzieję, że Mileta się odblokował i zacznie trafiać w ekstraklapie

redakcjo nie idźcie drogą bareizmów - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl

Tytuł artykułu z wykrzyknikiem, a przecież to tylko sparing. Redakcjo ochłońcie z tego wzmożenia Rajovicem. Nie idźcie drogą bareizmów Miodka i Papszuna.

Sober - 6 godzin temu, *.orange.pl

Niech zacznie strzelać w lidze to może część kibiców zmieni o nim zdanie.
Moim zdaniem to kompletny niewypał transferowy, facet nie potrafi grać w piłkę a to że raz na jakiś czas cos tam wbije do siatki to nie zmienia jego obrazu.
Tyle pieniędzy w błoto...

Sebo(L) - 7 godzin temu, *.vectranet.pl

No i się potwierdza to co powiedział o Rajovciu bodajże Augustyniak : "na treningach wychodzi mu wszystko". Czyli facet jest mistrzem treningów i sparingów,gdzie nie czuje presji i ciśnienia.Wychodzi na mecz ligowy i powietrze z typa całkowicie uchodzi.Obesrany po same pachy nie potrafi z piłką zrobić NIC.

Autor - 6 godzin temu, *.vectranet.pl

@Sebo(L): dać mu jakiegoś trenera od mentalu żeby dał radę dźwignąć presję to będzie z niego jeszcze pożytek.

geds - 5 godzin temu, *.play-internet.pl

@Autor: może tą Abramowicz od Świątek?

Lider ATP - 2 godziny temu, *.centertel.pl

@geds: ona to nożyc może go nauczyć

jarekk - 8 godzin temu, *.metrointernet.pl

To ma byc sukces? Troche maly.

Niewierny Tomasz - 9 godzin temu, *.net.pl

Nie uwierzę, póki nie zobaczę.

MZ80 - 10 godzin temu, *.centertel.pl

Rajovic do kadry 😁

Sadi - 17 godzin temu, *.209.27

Znowu cenzura taki trochę tvn

Robert60 - 17 godzin temu, *.play.pl

Skoro Rajovic tak dobrze wypadł w tym meczu, to może warto go zaoferować Łotyszom?

Sadi - 17 godzin temu, *.209.27

Tamci bez bramkarza czy jak mileta dostał piłkę to przeciwnik kładł się ze śmiechu chce zrozumieć historię tych goli jprd 3🤣🤣🤣🤣

Arek - 17 godzin temu, *.tpnet.pl

Rajović w tym sparingu, to chyba za wszystkie czasy się wystrzelał. I wcale się nie zdziwię, gdyby się okazało, że już nic nie strzeli w tym sezonie. Oczywiście, życzę inaczej, tym bardziej, że święta się zbliżają.

Robin(L) - 18 godzin temu, *.centertel.pl

Tam albo nie było bramkarza przeciwników albo bramki były większe 🥳🥳🥳

A tak poważnie to limit strzelecki wykorzystał na dwa sezony do przodu dziękuję Dobranoc

Czup - 18 godzin temu, *.161.152

Szkoda, że strzela tak tylko w sparingach…

Marcus - 18 godzin temu, *.orange.pl

...no i drewniak wystrzelał się na dwa sezony.

Przemek - 18 godzin temu, *.vectranet.pl

@Marcus: dokładnie. Masakra, teraz już niczego nie strzeli!!!

tomiacab - 19 godzin temu, *.centertel.pl

Ile czasu grali ten sparing, dwa dni?

Basior - 20 godzin temu, *.icpnet.pl

To już wiadomo kto na szpicy do końca sezonu...

Panie, miej nas w opiece 🙏

Znawca - 20 godzin temu, *.interkam.pl

@Basior: po to zorganizowany był ten sparing😜 żeby nasz Mileta poczuł się kocurem.😂

singspiel - 17 godzin temu, *.4.198

@Znawca: psychologia. próba odblokowania

SŁAWEK(L) - 21 godzin temu, *.play-internet.pl

Wczoraj hat-trick Gyokeres, dzisiaj hat trick Rajović, czy jeszcze ktoś strzelił hatrick w Europie w tym tygodniu..?😉

Braveheart - 21 godzin temu, *.toneticgroup.pl

Nie, nie ,nie!

Prez ten mecz rajovic będzie grał, w podstawowym, składzie do końca sezonu i jeszcze przez to spadniemy!

Zduneq - 19 godzin temu, *.play-internet.pl

@Braveheart: a może gość się w końcu odblokował o będzie regularnie trafiał do bramki?
O tym nie pomyślałeś?

Fan Kacpera - 18 godzin temu, *.centertel.pl

@Zduneq:
Oczywiście tak się odblokował z pewnością że strach będzie stać za bramką na trybunach żeby nie dostać piłką a bramkarze wygrali nie będą chcieli wyjść z szatni

arnold - 21 godzin temu, *.net.pl

presja go męczy

Koneser polskiej piłki klubowej - 21 godzin temu, *.plus.pl

Brak transmisji i publiki, zespół ze skorumpowanej ligi. Ewidentnie zagrali łamaka żeby dorobić hajs.

Phoenix(L)k - 21 godzin temu, *.play.pl

Z tego co czytam to gol stracony w stylu Legii...

SEBO(L) - 21 godzin temu, *.play.pl

Ten hat trick przejdzie do historii futbolu ! Jak Leonidas grający bez butów.

Hat trick, którego nikt nie widział!

Buchos - 20 godzin temu, *.jmdi.pl

@SEBO(L): Stevie Wonder przyrzeka że tak było... 😎

DanieLo - 22 godziny temu, *.comcast.net

No to problem z głowy ….

MaTi - 22 godziny temu, *.vectranet.pl

on do 3 ligi co najwyżej się nadaje dajcie go za darmo do sosnowca albo Olimpi to będą może mieli napastnika który pomoże im awansować wyżej.

Ryszard Ochódzki - 22 godziny temu, *.78.215

Kiedyś w sparingu z KS Raszyn strzeliłem 4 bramki

Zdzislaw Dyrman - 21 godzin temu, *.0.170

@Ryszard Ochódzki: a ja byłem swiadkiem tego.

Seba - 11 godzin temu, *.99.241

@Ryszard Ochódzki: Potwierdzam

Wesoły Romek - 9 godzin temu, *.play.pl

@Zdzislaw Dyrman: a ja o tym słyszałem!

Matkawiebżećpe - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl

Rajovic do repry razem z Chłaniem! Wyobrażacie to sobie: Lewandowski, Pietruszewski, Chłań i Rajo w ataku. Kwartet marzeń

Utrysk - 19 godzin temu, *.tpnet.pl

@Matkawiebżećpe: Ty, a Ty chcesz być zabawny czy co?

Barnaba - 22 godziny temu, *.orange.pl

Ktoś może orientuje się, jaki poziom prezentuje drużyna łotewska? Do czego porównać, bo trudno wyciągnąć jakieś wnioski po tajnym sparingu.
Ale jeden wniosek mam. Jest Tobiasz, jest stracona bramka.

Greeder - 22 godziny temu, *.play.pl

@Barnaba:
Riga FC - to mistrz Łotwy z 2025; finalista Pucharu Łotwy 2025
aktualnie drugie miejsce w tabeli po trzech kolejkach tyle samo punktów pierwszy zespół w tabeli
prowadzi ich Słowak Adrian Gdula (kiedyś Wisła Kraków parę lat temu); skład złożony z różnych graczy

Tomek 82 - 21 godzin temu, *.plus.pl

@Barnaba: generalnie środek pierwszej ligi to ich sufit.

L - 20 godzin temu, *.play.pl

@Tomek 82: Tak, na pewno. Zalwaszcza jak w tym sezonie potraifli wygrac ze Spartą Praga w pucharach, a kilka lat temu ograli Slaska.

WIELKI MILETA - 22 godziny temu, *.netfala.pl

Wodzu prowadź po mistrzostwo i tytuł króla strzelców!

R5 - 22 godziny temu, *.vectranet.pl

rozumiem, że Riga FC grała bez bramkarza?

leg-fan - 22 godziny temu, *.vectranet.pl

Najbliższe mecze przy Łazienkowskiej bez udziału publiczności.😂 MR idzie dzięki temu na króla strzelców.😜

Bronek 49 - 23 godziny temu, *.vectranet.pl

i bardzo dobrze że wszystkie bramki zdobył Rajović może się przełamie

Egon - 22 godziny temu, *.waw.pl

@Bronek 49:

Mityczne przełamanie Rajovica, to jest jakiś komiczny mem, bo sugeruje, że oto mamy jakiegoś wielkiego gracza, który musi się jedynie przełamać.
Tymczasem mamy do czynienia z typowym przeciętniakiem, co pokazuje każdy jego ruch na boisku.
To nie jest tak, że on się od tylu miesięcy nie może przełamać - on, po prostu, taki jest.
Gdyby Legia była o dwie klasy lepszym zespołem, to nawet Rajovic zacząłby wpychać jakieś piłki do siatki, bo pomocnicy zasypaliby go dobrymi podaniami.
Mamy jednak taka ekipę, jaką mamy, więc ani jakościowych podań za wielu nie ma, ani ataku nie ma, a my warlamy się przez 3/4 sezonu po dnie tabeli..

Paczkomat - 21 godzin temu, *.plus.pl

@Egon: wszystko się zgadza poza tym, że to typowy przeciętniak. To jest wyjątkowy patałach, któremu do przeciętności brakuje bardzo dużo!

L - 20 godzin temu, *.play.pl

@Egon: Nie ma jakosciowych podan? Buahahahhahha. Mamy najwiecej kluczowych zagran w tej lidze, a Rajovic ma najwyzsze xG. Nie znasz sie na pilce kompletnie, bo przeczysz liczbom. Legia jest w topie jesli chodzi o kreowanie sytuacji w tej lidze.

Trampek - 19 godzin temu, *.orange.pl

@Bronek 49: Aby tak się stało jak piszesz , to trzeba mu stworzyć warunki identyczne jak dziś !!! Czyli stadion wiejski / świeże powietrze / bez publiczności , bez transmisji video , TV , występ tylko w drugiej połowie meczu, identyczne warunki pogodowe jak podczas obecnego meczu - na koniec ... bramkarz tej samej klasy co obecny dziś .

Egon - 18 godzin temu, *.waw.pl

@L:

"Legia jest w topie, a Rajovic ma najwyższe xG"

Dobre !
Dawno się tak nie ubawiłem.

Teraz nie wiem, czym mam się bardziej zachwycać - "wspaniałym" Rajovicem, czy "cudowną" grą Legii i naszym miejscem w tabeli.

Znawca - 18 godzin temu, *.interkam.pl

@Egon:
bo to jest farmazon i żeni kit.Ryga dziś wyszła 3 zawodnikami z podstawowego składu, poza tym wymyśla i bajdurzy o jakimś xG. My z gry to tyle stwarzamy sytuacji w pół rundy,co inni potrafią w jednym czy dwóch meczach wykreować (np. Lechia),a typ odklejony na maxa.Chyba mu ktoś płaci za ten korpo bełkot.

L - 23 godziny temu, *.play.pl

Piekne chwile. Mam juz na dysku gola Eduardo w sparingu, gola Arruabarreny w Pucharze Ligi. Czas na hattricka Rajovica.

singspiel - 23 godziny temu, *.atman.pl

@L: to był samobój jakiegoś lamusa z brudnych koszul

L - 20 godzin temu, *.play.pl

@singspiel: Wiem, wiem, ale moim zdaniem nieslusznie. Strzelal do pustej i odbila sie obroncy, nie widac na powtorkach czy by wpadla bez tego czy nie, chociaz strzal koslawy, wiadomo.

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 23 godziny temu, *.110.118

Fantastyczna REMONTADA Legii okraszona hattrykiem Rajovica. Gdzie teraz jesteście hejterzy, marudy i inne mameje?

Szpic - 23 godziny temu, *.play.pl

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Już 6 kwietnia w Szczecinie będzie mógł potwierdzić swoją "klasę". He, he, he......😂

Arachid Władca Barnab - 11 godzin temu, *.99.241

@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: jak to gdzie? Jedno oczko nad strefą spadkowa, razem z Tobą

lucho_83 - 23 godziny temu, *.play.pl

Liga łotewska poziom Rajovicia 👏👏👏, może jakiś transfer... ?😉

L - 23 godziny temu, *.play.pl

@lucho_83: A moze po prostu potrzebowal rywalizacji zeby mu koncentracja wrocila? Moze przy Nsame sie odblokuje? Przypominam, ze zanim Nsame doznal kontuzji to Rajovic strzelal regularnie, dal nam awans do pucharow.

Znawca - 22 godziny temu, *.interkam.pl

@L: Rajović strzelił z rezerwami Rygi,a Ty mówisz o rywalizacji i jakieś nadziei , że ten kołek będzie strzelał? puknij się w głowę.W Rydze wystąpiło tylko 3 etatowych zawodników pierwszego składu,reszta rezerwowi.

DamianChicago - 22 godziny temu, *.myvzw.com

@L: Być może to jest główna przyczyna „zablokowania” Rajovicia… no i w związku z tym, cała presja od strzelania goli i wyników skupiała się na Nim, teraz gdy są większe oczekiwania od Nsame niż od Milety, to może w końcu pokaże choć trochę tego co ponoć pokazuje na treningach… oby już w meczu z Pogonią, ale mimo wszystko oby tylko z ławki, tak na wszelki wypadek…😃

L - 20 godzin temu, *.play.pl

@Znawca: Przestan sie osmieszac. Wyzej pisales, ze Ryga to swietny zespol po tym jak strzelili na 1-0, a jak Rajovic strzelil im 3 to nagle rezerwy XDDDDDD

Sprawdzilem, 5 z podstawowego skladu gralo, a nie 3. Nawet do 5 policzyc nie potrafisz. Tymczasem u nas z podstawowego skladu wystapilo...5/6, zalezy jak liczyc. Ups, chciales blysnac, ale nie pyklo bo sklady po rowno zagraly w polrezerwowych skladach.

Nie mowie o zadnej nadziei, cymbale, tylko przytaczam fakty. Na poczatku sezonu strzelal, jak zobaczyl, ze bedzie gral tak czy siak to uciekla mu koncentracja. On ma 7 goli w tym sezonie, nie musi zaczac strzelac.

L - 20 godzin temu, *.play.pl

@DamianChicago: On gra najlepiej głowa ze wszystkich naszych snajperow a my gramy tak, ze ta gra glowa sie przyda bo po ziemi to my srednio lubimy grac...

Znawca - 20 godzin temu, *.interkam.pl

@L:
Paulo,Ankrah i Reginaldo Ramires grali w podstawie w ostatnich dwóch kolejkach ligowych,reszta rezerwowi co dzis wystąpili.Nie oszukuj Ty!

