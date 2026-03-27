Hat trick Rajovicia! Legia Warszawa 3-1 Riga FC

W piątek o godz. 15:30 w ośrodku treningowym w Urszulinie Legia Warszawa zagrała mecz kontrolny z Riga FC, czyli aktualnym mistrzem Łotwy. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla warszawskiego zespołu, a wszystkie 3 bramki zdobył Mileta Rajović.

Sparing: Legia Warszawa 3-1 Riga FC - Woytek / 26 zdjęć



Trener Marek Papszun postanowił wykorzystać przerwę reprezentacyjną na utrzymanie rytmu meczowego dla zawodników, którzy nie udali się na zgrupowania kadr narodowych.

W 22. minucie legioniści stracili piłkę na własnej połowie, a Reginaldo Ramires posłał piłkę pod poprzeczkę. Na początku drugiej połowy wyrównującą bramkę zdobył Mileta Rajović, który oddał strzał z 6. metrów. Kilkanaście minut później ten sam zawodnik strzelił na 2-1, tym razem pakując piłkę do siatki głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 75. minucie napastnik zanotował hat tricka! Rajović uderzeniem głową podwyższył wynik po dośrodkowaniu Juergena Elitima w pole karne z rzutu wolnego.

W weekend piłkarze będą mieli wolne, a na początku przyszłego tygodnia rozpoczną bezpośrednie przygotowania do ligowego meczu z Pogonią Szczecin, który odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia o godz. 17:30 w Szczecinie.

Komentarze (69)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

99% - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Chciała by być na jego miejscu a gdzie Wy jesteście ? odpowiedz

Togard - 2 godziny temu, *.play.pl Miletę Rajovicia kocha cała stolica!!! 🤣 odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net To pewnie wystrzelał swój limit i nic w tym sezonie już nie wpadnie hahaha 😂 odpowiedz

Wołomin NR - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mam nadzieję, że Mileta się odblokował i zacznie trafiać w ekstraklapie odpowiedz

redakcjo nie idźcie drogą bareizmów - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Tytuł artykułu z wykrzyknikiem, a przecież to tylko sparing. Redakcjo ochłońcie z tego wzmożenia Rajovicem. Nie idźcie drogą bareizmów Miodka i Papszuna. odpowiedz

Sober - 6 godzin temu, *.orange.pl Niech zacznie strzelać w lidze to może część kibiców zmieni o nim zdanie.

Moim zdaniem to kompletny niewypał transferowy, facet nie potrafi grać w piłkę a to że raz na jakiś czas cos tam wbije do siatki to nie zmienia jego obrazu.

Tyle pieniędzy w błoto... odpowiedz

Sebo(L) - 7 godzin temu, *.vectranet.pl No i się potwierdza to co powiedział o Rajovciu bodajże Augustyniak : "na treningach wychodzi mu wszystko". Czyli facet jest mistrzem treningów i sparingów,gdzie nie czuje presji i ciśnienia.Wychodzi na mecz ligowy i powietrze z typa całkowicie uchodzi.Obesrany po same pachy nie potrafi z piłką zrobić NIC. odpowiedz

Autor - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Sebo(L): dać mu jakiegoś trenera od mentalu żeby dał radę dźwignąć presję to będzie z niego jeszcze pożytek. odpowiedz

geds - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Autor: może tą Abramowicz od Świątek? odpowiedz

Lider ATP - 2 godziny temu, *.centertel.pl @geds: ona to nożyc może go nauczyć odpowiedz

jarekk - 8 godzin temu, *.metrointernet.pl To ma byc sukces? Troche maly. odpowiedz

Niewierny Tomasz - 9 godzin temu, *.net.pl Nie uwierzę, póki nie zobaczę. odpowiedz

MZ80 - 10 godzin temu, *.centertel.pl Rajovic do kadry 😁 odpowiedz

Sadi - 17 godzin temu, *.209.27 Znowu cenzura taki trochę tvn odpowiedz

Robert60 - 17 godzin temu, *.play.pl Skoro Rajovic tak dobrze wypadł w tym meczu, to może warto go zaoferować Łotyszom? odpowiedz

Sadi - 17 godzin temu, *.209.27 Tamci bez bramkarza czy jak mileta dostał piłkę to przeciwnik kładł się ze śmiechu chce zrozumieć historię tych goli jprd 3🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Arek - 17 godzin temu, *.tpnet.pl Rajović w tym sparingu, to chyba za wszystkie czasy się wystrzelał. I wcale się nie zdziwię, gdyby się okazało, że już nic nie strzeli w tym sezonie. Oczywiście, życzę inaczej, tym bardziej, że święta się zbliżają. odpowiedz

Robin(L) - 18 godzin temu, *.centertel.pl Tam albo nie było bramkarza przeciwników albo bramki były większe 🥳🥳🥳



A tak poważnie to limit strzelecki wykorzystał na dwa sezony do przodu dziękuję Dobranoc odpowiedz

Czup - 18 godzin temu, *.161.152 Szkoda, że strzela tak tylko w sparingach… odpowiedz

Marcus - 18 godzin temu, *.orange.pl ...no i drewniak wystrzelał się na dwa sezony. odpowiedz

Przemek - 18 godzin temu, *.vectranet.pl @Marcus: dokładnie. Masakra, teraz już niczego nie strzeli!!! odpowiedz

tomiacab - 19 godzin temu, *.centertel.pl Ile czasu grali ten sparing, dwa dni? odpowiedz

Basior - 20 godzin temu, *.icpnet.pl To już wiadomo kto na szpicy do końca sezonu...



Panie, miej nas w opiece 🙏 odpowiedz

Znawca - 20 godzin temu, *.interkam.pl @Basior: po to zorganizowany był ten sparing😜 żeby nasz Mileta poczuł się kocurem.😂 odpowiedz

singspiel - 17 godzin temu, *.4.198 @Znawca: psychologia. próba odblokowania odpowiedz

SŁAWEK(L) - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Wczoraj hat-trick Gyokeres, dzisiaj hat trick Rajović, czy jeszcze ktoś strzelił hatrick w Europie w tym tygodniu..?😉 odpowiedz

Braveheart - 21 godzin temu, *.toneticgroup.pl Nie, nie ,nie!



Prez ten mecz rajovic będzie grał, w podstawowym, składzie do końca sezonu i jeszcze przez to spadniemy! odpowiedz

Zduneq - 19 godzin temu, *.play-internet.pl @Braveheart: a może gość się w końcu odblokował o będzie regularnie trafiał do bramki?

O tym nie pomyślałeś? odpowiedz

Fan Kacpera - 18 godzin temu, *.centertel.pl @Zduneq:

Oczywiście tak się odblokował z pewnością że strach będzie stać za bramką na trybunach żeby nie dostać piłką a bramkarze wygrali nie będą chcieli wyjść z szatni odpowiedz

arnold - 21 godzin temu, *.net.pl presja go męczy odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 21 godzin temu, *.plus.pl Brak transmisji i publiki, zespół ze skorumpowanej ligi. Ewidentnie zagrali łamaka żeby dorobić hajs. odpowiedz

Phoenix(L)k - 21 godzin temu, *.play.pl Z tego co czytam to gol stracony w stylu Legii... odpowiedz

SEBO(L) - 21 godzin temu, *.play.pl Ten hat trick przejdzie do historii futbolu ! Jak Leonidas grający bez butów.



Hat trick, którego nikt nie widział! odpowiedz

Buchos - 20 godzin temu, *.jmdi.pl @SEBO(L): Stevie Wonder przyrzeka że tak było... 😎 odpowiedz

DanieLo - 22 godziny temu, *.comcast.net No to problem z głowy …. odpowiedz

MaTi - 22 godziny temu, *.vectranet.pl on do 3 ligi co najwyżej się nadaje dajcie go za darmo do sosnowca albo Olimpi to będą może mieli napastnika który pomoże im awansować wyżej. odpowiedz

Ryszard Ochódzki - 22 godziny temu, *.78.215 Kiedyś w sparingu z KS Raszyn strzeliłem 4 bramki odpowiedz

Zdzislaw Dyrman - 21 godzin temu, *.0.170 @Ryszard Ochódzki: a ja byłem swiadkiem tego. odpowiedz

Seba - 11 godzin temu, *.99.241 @Ryszard Ochódzki: Potwierdzam odpowiedz

Wesoły Romek - 9 godzin temu, *.play.pl @Zdzislaw Dyrman: a ja o tym słyszałem! odpowiedz

Matkawiebżećpe - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Rajovic do repry razem z Chłaniem! Wyobrażacie to sobie: Lewandowski, Pietruszewski, Chłań i Rajo w ataku. Kwartet marzeń odpowiedz

Utrysk - 19 godzin temu, *.tpnet.pl @Matkawiebżećpe: Ty, a Ty chcesz być zabawny czy co? odpowiedz

Barnaba - 22 godziny temu, *.orange.pl Ktoś może orientuje się, jaki poziom prezentuje drużyna łotewska? Do czego porównać, bo trudno wyciągnąć jakieś wnioski po tajnym sparingu.

Ale jeden wniosek mam. Jest Tobiasz, jest stracona bramka. odpowiedz

Greeder - 22 godziny temu, *.play.pl @Barnaba:

Riga FC - to mistrz Łotwy z 2025; finalista Pucharu Łotwy 2025

aktualnie drugie miejsce w tabeli po trzech kolejkach tyle samo punktów pierwszy zespół w tabeli

prowadzi ich Słowak Adrian Gdula (kiedyś Wisła Kraków parę lat temu); skład złożony z różnych graczy odpowiedz

Tomek 82 - 21 godzin temu, *.plus.pl @Barnaba: generalnie środek pierwszej ligi to ich sufit. odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.play.pl @Tomek 82: Tak, na pewno. Zalwaszcza jak w tym sezonie potraifli wygrac ze Spartą Praga w pucharach, a kilka lat temu ograli Slaska. odpowiedz

WIELKI MILETA - 22 godziny temu, *.netfala.pl Wodzu prowadź po mistrzostwo i tytuł króla strzelców! odpowiedz

R5 - 22 godziny temu, *.vectranet.pl rozumiem, że Riga FC grała bez bramkarza? odpowiedz

leg-fan - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Najbliższe mecze przy Łazienkowskiej bez udziału publiczności.😂 MR idzie dzięki temu na króla strzelców.😜 odpowiedz

Bronek 49 - 23 godziny temu, *.vectranet.pl i bardzo dobrze że wszystkie bramki zdobył Rajović może się przełamie odpowiedz

Egon - 22 godziny temu, *.waw.pl @Bronek 49:



Mityczne przełamanie Rajovica, to jest jakiś komiczny mem, bo sugeruje, że oto mamy jakiegoś wielkiego gracza, który musi się jedynie przełamać.

Tymczasem mamy do czynienia z typowym przeciętniakiem, co pokazuje każdy jego ruch na boisku.

To nie jest tak, że on się od tylu miesięcy nie może przełamać - on, po prostu, taki jest.

Gdyby Legia była o dwie klasy lepszym zespołem, to nawet Rajovic zacząłby wpychać jakieś piłki do siatki, bo pomocnicy zasypaliby go dobrymi podaniami.

Mamy jednak taka ekipę, jaką mamy, więc ani jakościowych podań za wielu nie ma, ani ataku nie ma, a my warlamy się przez 3/4 sezonu po dnie tabeli.. odpowiedz

Paczkomat - 21 godzin temu, *.plus.pl @Egon: wszystko się zgadza poza tym, że to typowy przeciętniak. To jest wyjątkowy patałach, któremu do przeciętności brakuje bardzo dużo! odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.play.pl @Egon: Nie ma jakosciowych podan? Buahahahhahha. Mamy najwiecej kluczowych zagran w tej lidze, a Rajovic ma najwyzsze xG. Nie znasz sie na pilce kompletnie, bo przeczysz liczbom. Legia jest w topie jesli chodzi o kreowanie sytuacji w tej lidze. odpowiedz

Trampek - 19 godzin temu, *.orange.pl @Bronek 49: Aby tak się stało jak piszesz , to trzeba mu stworzyć warunki identyczne jak dziś !!! Czyli stadion wiejski / świeże powietrze / bez publiczności , bez transmisji video , TV , występ tylko w drugiej połowie meczu, identyczne warunki pogodowe jak podczas obecnego meczu - na koniec ... bramkarz tej samej klasy co obecny dziś . odpowiedz

Egon - 18 godzin temu, *.waw.pl @L:



"Legia jest w topie, a Rajovic ma najwyższe xG"



Dobre !

Dawno się tak nie ubawiłem.



Teraz nie wiem, czym mam się bardziej zachwycać - "wspaniałym" Rajovicem, czy "cudowną" grą Legii i naszym miejscem w tabeli. odpowiedz

Znawca - 18 godzin temu, *.interkam.pl @Egon:

bo to jest farmazon i żeni kit.Ryga dziś wyszła 3 zawodnikami z podstawowego składu, poza tym wymyśla i bajdurzy o jakimś xG. My z gry to tyle stwarzamy sytuacji w pół rundy,co inni potrafią w jednym czy dwóch meczach wykreować (np. Lechia),a typ odklejony na maxa.Chyba mu ktoś płaci za ten korpo bełkot. odpowiedz

L - 23 godziny temu, *.play.pl Piekne chwile. Mam juz na dysku gola Eduardo w sparingu, gola Arruabarreny w Pucharze Ligi. Czas na hattricka Rajovica. odpowiedz

singspiel - 23 godziny temu, *.atman.pl @L: to był samobój jakiegoś lamusa z brudnych koszul odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.play.pl @singspiel: Wiem, wiem, ale moim zdaniem nieslusznie. Strzelal do pustej i odbila sie obroncy, nie widac na powtorkach czy by wpadla bez tego czy nie, chociaz strzal koslawy, wiadomo. odpowiedz

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 23 godziny temu, *.110.118 Fantastyczna REMONTADA Legii okraszona hattrykiem Rajovica. Gdzie teraz jesteście hejterzy, marudy i inne mameje? odpowiedz

Szpic - 23 godziny temu, *.play.pl @Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Już 6 kwietnia w Szczecinie będzie mógł potwierdzić swoją "klasę". He, he, he......😂 odpowiedz

Arachid Władca Barnab - 11 godzin temu, *.99.241 @Barnaba Król Portalu Legionisci.com: jak to gdzie? Jedno oczko nad strefą spadkowa, razem z Tobą odpowiedz

lucho_83 - 23 godziny temu, *.play.pl Liga łotewska poziom Rajovicia 👏👏👏, może jakiś transfer... ?😉 odpowiedz

L - 23 godziny temu, *.play.pl @lucho_83: A moze po prostu potrzebowal rywalizacji zeby mu koncentracja wrocila? Moze przy Nsame sie odblokuje? Przypominam, ze zanim Nsame doznal kontuzji to Rajovic strzelal regularnie, dal nam awans do pucharow. odpowiedz

Znawca - 22 godziny temu, *.interkam.pl @L: Rajović strzelił z rezerwami Rygi,a Ty mówisz o rywalizacji i jakieś nadziei , że ten kołek będzie strzelał? puknij się w głowę.W Rydze wystąpiło tylko 3 etatowych zawodników pierwszego składu,reszta rezerwowi. odpowiedz

DamianChicago - 22 godziny temu, *.myvzw.com @L: Być może to jest główna przyczyna „zablokowania” Rajovicia… no i w związku z tym, cała presja od strzelania goli i wyników skupiała się na Nim, teraz gdy są większe oczekiwania od Nsame niż od Milety, to może w końcu pokaże choć trochę tego co ponoć pokazuje na treningach… oby już w meczu z Pogonią, ale mimo wszystko oby tylko z ławki, tak na wszelki wypadek…😃 odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.play.pl @Znawca: Przestan sie osmieszac. Wyzej pisales, ze Ryga to swietny zespol po tym jak strzelili na 1-0, a jak Rajovic strzelil im 3 to nagle rezerwy XDDDDDD



Sprawdzilem, 5 z podstawowego skladu gralo, a nie 3. Nawet do 5 policzyc nie potrafisz. Tymczasem u nas z podstawowego skladu wystapilo...5/6, zalezy jak liczyc. Ups, chciales blysnac, ale nie pyklo bo sklady po rowno zagraly w polrezerwowych skladach.



Nie mowie o zadnej nadziei, cymbale, tylko przytaczam fakty. Na poczatku sezonu strzelal, jak zobaczyl, ze bedzie gral tak czy siak to uciekla mu koncentracja. On ma 7 goli w tym sezonie, nie musi zaczac strzelac. odpowiedz

L - 20 godzin temu, *.play.pl @DamianChicago: On gra najlepiej głowa ze wszystkich naszych snajperow a my gramy tak, ze ta gra glowa sie przyda bo po ziemi to my srednio lubimy grac... odpowiedz

Znawca - 20 godzin temu, *.interkam.pl @L:

Paulo,Ankrah i Reginaldo Ramires grali w podstawie w ostatnich dwóch kolejkach ligowych,reszta rezerwowi co dzis wystąpili.Nie oszukuj Ty! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.