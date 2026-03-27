Hat trick Rajovicia! Legia Warszawa 3-1 Riga FC

W piątek o godz. 15:30 w ośrodku treningowym w Urszulinie Legia Warszawa zagrała mecz kontrolny z Riga FC, czyli aktualnym mistrzem Łotwy. Mecz zakończył się wynikiem 3-1 dla warszawskiego zespołu, a wszystkie 3 bramki zdobył Mileta Rajović.
Sparing: Legia Warszawa 3-1 Riga FC - Woytek / 26 zdjęć
Trener Marek Papszun postanowił wykorzystać przerwę reprezentacyjną na utrzymanie rytmu meczowego dla zawodników, którzy nie udali się na zgrupowania kadr narodowych.
W 22. minucie legioniści stracili piłkę na własnej połowie, a Reginaldo Ramires posłał piłkę pod poprzeczkę. Na początku drugiej połowy wyrównującą bramkę zdobył Mileta Rajović, który oddał strzał z 6. metrów. Kilkanaście minut później ten sam zawodnik strzelił na 2-1, tym razem pakując piłkę do siatki głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 75. minucie napastnik zanotował hat tricka! Rajović uderzeniem głową podwyższył wynik po dośrodkowaniu Juergena Elitima w pole karne z rzutu wolnego.
W weekend piłkarze będą mieli wolne, a na początku przyszłego tygodnia rozpoczną bezpośrednie przygotowania do ligowego meczu z Pogonią Szczecin, który odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny, 6 kwietnia o godz. 17:30 w Szczecinie.
#LEGRIG
bez udziału publiczności
Legia Training Center
27.03.2026
15:30
Asystent trenera: Artur Węska
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Temperatura: 10°C
Wilgotność: 43%
Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 27.55 lat
Podstawowa + zmiennicy: 25.44 lat
Cała kadra meczowa: 25.44 lat
Komentarze (69)
Chciała by być na jego miejscu a gdzie Wy jesteście ?
Miletę Rajovicia kocha cała stolica!!! 🤣
To pewnie wystrzelał swój limit i nic w tym sezonie już nie wpadnie hahaha 😂
Mam nadzieję, że Mileta się odblokował i zacznie trafiać w ekstraklapie
Tytuł artykułu z wykrzyknikiem, a przecież to tylko sparing. Redakcjo ochłońcie z tego wzmożenia Rajovicem. Nie idźcie drogą bareizmów Miodka i Papszuna.
Niech zacznie strzelać w lidze to może część kibiców zmieni o nim zdanie.
Moim zdaniem to kompletny niewypał transferowy, facet nie potrafi grać w piłkę a to że raz na jakiś czas cos tam wbije do siatki to nie zmienia jego obrazu.
Tyle pieniędzy w błoto...
No i się potwierdza to co powiedział o Rajovciu bodajże Augustyniak : "na treningach wychodzi mu wszystko". Czyli facet jest mistrzem treningów i sparingów,gdzie nie czuje presji i ciśnienia.Wychodzi na mecz ligowy i powietrze z typa całkowicie uchodzi.Obesrany po same pachy nie potrafi z piłką zrobić NIC.
@Sebo(L): dać mu jakiegoś trenera od mentalu żeby dał radę dźwignąć presję to będzie z niego jeszcze pożytek.
@Autor: może tą Abramowicz od Świątek?
@geds: ona to nożyc może go nauczyć
To ma byc sukces? Troche maly.
Nie uwierzę, póki nie zobaczę.
Rajovic do kadry 😁
Znowu cenzura taki trochę tvn
Skoro Rajovic tak dobrze wypadł w tym meczu, to może warto go zaoferować Łotyszom?
Tamci bez bramkarza czy jak mileta dostał piłkę to przeciwnik kładł się ze śmiechu chce zrozumieć historię tych goli jprd 3🤣🤣🤣🤣
Rajović w tym sparingu, to chyba za wszystkie czasy się wystrzelał. I wcale się nie zdziwię, gdyby się okazało, że już nic nie strzeli w tym sezonie. Oczywiście, życzę inaczej, tym bardziej, że święta się zbliżają.
Tam albo nie było bramkarza przeciwników albo bramki były większe 🥳🥳🥳
A tak poważnie to limit strzelecki wykorzystał na dwa sezony do przodu dziękuję Dobranoc
Szkoda, że strzela tak tylko w sparingach…
...no i drewniak wystrzelał się na dwa sezony.
@Marcus: dokładnie. Masakra, teraz już niczego nie strzeli!!!
Ile czasu grali ten sparing, dwa dni?
To już wiadomo kto na szpicy do końca sezonu...
Panie, miej nas w opiece 🙏
@Basior: po to zorganizowany był ten sparing😜 żeby nasz Mileta poczuł się kocurem.😂
@Znawca: psychologia. próba odblokowania
Wczoraj hat-trick Gyokeres, dzisiaj hat trick Rajović, czy jeszcze ktoś strzelił hatrick w Europie w tym tygodniu..?😉
Nie, nie ,nie!
Prez ten mecz rajovic będzie grał, w podstawowym, składzie do końca sezonu i jeszcze przez to spadniemy!
@Braveheart: a może gość się w końcu odblokował o będzie regularnie trafiał do bramki?
O tym nie pomyślałeś?
@Zduneq:
Oczywiście tak się odblokował z pewnością że strach będzie stać za bramką na trybunach żeby nie dostać piłką a bramkarze wygrali nie będą chcieli wyjść z szatni
presja go męczy
Brak transmisji i publiki, zespół ze skorumpowanej ligi. Ewidentnie zagrali łamaka żeby dorobić hajs.
Z tego co czytam to gol stracony w stylu Legii...
Ten hat trick przejdzie do historii futbolu ! Jak Leonidas grający bez butów.
Hat trick, którego nikt nie widział!
@SEBO(L): Stevie Wonder przyrzeka że tak było... 😎
No to problem z głowy ….
on do 3 ligi co najwyżej się nadaje dajcie go za darmo do sosnowca albo Olimpi to będą może mieli napastnika który pomoże im awansować wyżej.
Kiedyś w sparingu z KS Raszyn strzeliłem 4 bramki
@Ryszard Ochódzki: a ja byłem swiadkiem tego.
@Ryszard Ochódzki: Potwierdzam
@Zdzislaw Dyrman: a ja o tym słyszałem!
Rajovic do repry razem z Chłaniem! Wyobrażacie to sobie: Lewandowski, Pietruszewski, Chłań i Rajo w ataku. Kwartet marzeń
@Matkawiebżećpe: Ty, a Ty chcesz być zabawny czy co?
Ktoś może orientuje się, jaki poziom prezentuje drużyna łotewska? Do czego porównać, bo trudno wyciągnąć jakieś wnioski po tajnym sparingu.
Ale jeden wniosek mam. Jest Tobiasz, jest stracona bramka.
@Barnaba:
Riga FC - to mistrz Łotwy z 2025; finalista Pucharu Łotwy 2025
aktualnie drugie miejsce w tabeli po trzech kolejkach tyle samo punktów pierwszy zespół w tabeli
prowadzi ich Słowak Adrian Gdula (kiedyś Wisła Kraków parę lat temu); skład złożony z różnych graczy
@Barnaba: generalnie środek pierwszej ligi to ich sufit.
@Tomek 82: Tak, na pewno. Zalwaszcza jak w tym sezonie potraifli wygrac ze Spartą Praga w pucharach, a kilka lat temu ograli Slaska.
Wodzu prowadź po mistrzostwo i tytuł króla strzelców!
rozumiem, że Riga FC grała bez bramkarza?
Najbliższe mecze przy Łazienkowskiej bez udziału publiczności.😂 MR idzie dzięki temu na króla strzelców.😜
i bardzo dobrze że wszystkie bramki zdobył Rajović może się przełamie
@Bronek 49:
Mityczne przełamanie Rajovica, to jest jakiś komiczny mem, bo sugeruje, że oto mamy jakiegoś wielkiego gracza, który musi się jedynie przełamać.
Tymczasem mamy do czynienia z typowym przeciętniakiem, co pokazuje każdy jego ruch na boisku.
To nie jest tak, że on się od tylu miesięcy nie może przełamać - on, po prostu, taki jest.
Gdyby Legia była o dwie klasy lepszym zespołem, to nawet Rajovic zacząłby wpychać jakieś piłki do siatki, bo pomocnicy zasypaliby go dobrymi podaniami.
Mamy jednak taka ekipę, jaką mamy, więc ani jakościowych podań za wielu nie ma, ani ataku nie ma, a my warlamy się przez 3/4 sezonu po dnie tabeli..
@Egon: wszystko się zgadza poza tym, że to typowy przeciętniak. To jest wyjątkowy patałach, któremu do przeciętności brakuje bardzo dużo!
@Egon: Nie ma jakosciowych podan? Buahahahhahha. Mamy najwiecej kluczowych zagran w tej lidze, a Rajovic ma najwyzsze xG. Nie znasz sie na pilce kompletnie, bo przeczysz liczbom. Legia jest w topie jesli chodzi o kreowanie sytuacji w tej lidze.
@Bronek 49: Aby tak się stało jak piszesz , to trzeba mu stworzyć warunki identyczne jak dziś !!! Czyli stadion wiejski / świeże powietrze / bez publiczności , bez transmisji video , TV , występ tylko w drugiej połowie meczu, identyczne warunki pogodowe jak podczas obecnego meczu - na koniec ... bramkarz tej samej klasy co obecny dziś .
@L:
"Legia jest w topie, a Rajovic ma najwyższe xG"
Dobre !
Dawno się tak nie ubawiłem.
Teraz nie wiem, czym mam się bardziej zachwycać - "wspaniałym" Rajovicem, czy "cudowną" grą Legii i naszym miejscem w tabeli.
@Egon:
bo to jest farmazon i żeni kit.Ryga dziś wyszła 3 zawodnikami z podstawowego składu, poza tym wymyśla i bajdurzy o jakimś xG. My z gry to tyle stwarzamy sytuacji w pół rundy,co inni potrafią w jednym czy dwóch meczach wykreować (np. Lechia),a typ odklejony na maxa.Chyba mu ktoś płaci za ten korpo bełkot.
Piekne chwile. Mam juz na dysku gola Eduardo w sparingu, gola Arruabarreny w Pucharze Ligi. Czas na hattricka Rajovica.
@L: to był samobój jakiegoś lamusa z brudnych koszul
@singspiel: Wiem, wiem, ale moim zdaniem nieslusznie. Strzelal do pustej i odbila sie obroncy, nie widac na powtorkach czy by wpadla bez tego czy nie, chociaz strzal koslawy, wiadomo.
Fantastyczna REMONTADA Legii okraszona hattrykiem Rajovica. Gdzie teraz jesteście hejterzy, marudy i inne mameje?
@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: Już 6 kwietnia w Szczecinie będzie mógł potwierdzić swoją "klasę". He, he, he......😂
@Barnaba Król Portalu Legionisci.com: jak to gdzie? Jedno oczko nad strefą spadkowa, razem z Tobą
Liga łotewska poziom Rajovicia 👏👏👏, może jakiś transfer... ?😉
@lucho_83: A moze po prostu potrzebowal rywalizacji zeby mu koncentracja wrocila? Moze przy Nsame sie odblokuje? Przypominam, ze zanim Nsame doznal kontuzji to Rajovic strzelal regularnie, dal nam awans do pucharow.
@L: Rajović strzelił z rezerwami Rygi,a Ty mówisz o rywalizacji i jakieś nadziei , że ten kołek będzie strzelał? puknij się w głowę.W Rydze wystąpiło tylko 3 etatowych zawodników pierwszego składu,reszta rezerwowi.
@L: Być może to jest główna przyczyna „zablokowania” Rajovicia… no i w związku z tym, cała presja od strzelania goli i wyników skupiała się na Nim, teraz gdy są większe oczekiwania od Nsame niż od Milety, to może w końcu pokaże choć trochę tego co ponoć pokazuje na treningach… oby już w meczu z Pogonią, ale mimo wszystko oby tylko z ławki, tak na wszelki wypadek…😃
@Znawca: Przestan sie osmieszac. Wyzej pisales, ze Ryga to swietny zespol po tym jak strzelili na 1-0, a jak Rajovic strzelil im 3 to nagle rezerwy XDDDDDD
Sprawdzilem, 5 z podstawowego skladu gralo, a nie 3. Nawet do 5 policzyc nie potrafisz. Tymczasem u nas z podstawowego skladu wystapilo...5/6, zalezy jak liczyc. Ups, chciales blysnac, ale nie pyklo bo sklady po rowno zagraly w polrezerwowych skladach.
Nie mowie o zadnej nadziei, cymbale, tylko przytaczam fakty. Na poczatku sezonu strzelal, jak zobaczyl, ze bedzie gral tak czy siak to uciekla mu koncentracja. On ma 7 goli w tym sezonie, nie musi zaczac strzelac.
@DamianChicago: On gra najlepiej głowa ze wszystkich naszych snajperow a my gramy tak, ze ta gra glowa sie przyda bo po ziemi to my srednio lubimy grac...
@L:
Paulo,Ankrah i Reginaldo Ramires grali w podstawie w ostatnich dwóch kolejkach ligowych,reszta rezerwowi co dzis wystąpili.Nie oszukuj Ty!
