Raport kartkowy przed meczem z Pogonią

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 27. kolejki Ekstraklasy z Pogonią Szczecin z powodu żółtych lub kartek. Zagrożeni są Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 kwietnia o godzinie 17:30.


 

Żółte kartki legionistów w lidze:

5 - Rafał Augustyniak, Petar Stojanović

4 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Damian Szymański

3 - Ermal Krasniqi, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański
2 - Juergen Elitim, Patryk Kun, Arkadiusz Reca, Paweł Wszołek
1 - Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Antonio Čolak, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kacper Urbański, Jakub Żewłakow


Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski


1 żółtą kartkę ma na swoim koncie także Marek Papszun (w meczu z GKS-em Katowice). 




