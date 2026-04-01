Mecz o awans?

W sobotę o godzinie 12 w LTC Legia Warszawa rozegra spotkanie 25. kolejki III ligi z Wartą Sieradz. Legioniści pewnie prowadzą w tabeli i zmierzają po awans do II ligi. Głównym kandydatem do tego, by im przeszkodzić, jest właśnie Warta, która zajmuje obecnie 2. miejsce.

Mimo że do końca rozgrywek zostało jeszcze 11 kolejek, ten mecz może zadecydować o tym, kto awansuje bezpośrednio do wyższej klasy rozgrywkowej. Rezerwy Legii notują w tym sezonie świetną serię - zwycięstwo nad Jagiellonią II Białystok było dziewiątą ligową wygraną z rzędu i jednocześnie 16. ligowym meczem bez porażki z rzędu.









📅 Sobota, 04.04.2026 ⏰ 12:00📍 LTC, Urszulin⚽ Boisko sztuczne🎟️ Wstęp wolny