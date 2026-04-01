Mecz o awans?

W sobotę o godzinie 12 w LTC Legia Warszawa rozegra spotkanie 25. kolejki III ligi z Wartą Sieradz. Legioniści pewnie prowadzą w tabeli i zmierzają po awans do II ligi. Głównym kandydatem do tego, by im przeszkodzić, jest właśnie Warta, która zajmuje obecnie 2. miejsce. 

REKLAMA

Mimo że do końca rozgrywek zostało jeszcze 11 kolejek, ten mecz może zadecydować o tym, kto awansuje bezpośrednio do wyższej klasy rozgrywkowej. Rezerwy Legii notują w tym sezonie świetną serię - zwycięstwo nad Jagiellonią II Białystok było dziewiątą ligową wygraną z rzędu i jednocześnie 16. ligowym meczem bez porażki z rzędu. 


 


📅 Sobota, 04.04.2026 ⏰ 12:00
📍 LTC, Urszulin
⚽ Boisko sztuczne
🎟️ Wstęp wolny

REKLAMA
REKLAMA

Jon - 01.04.2026 / 20:22, *.centertel.pl

Głównym kandydatem do tego, by im przeszkodzić jest Legia I, bo w razie spadku,tfu, musi być różnica dwóch klas rozgrywkowych...

Jihad - 01.04.2026 / 22:09, *.t-mobile.pl

@Jon: masz wersję internetu z 2012 roku czy problemy ze znajdywaniem podstawowych informacji o piłce?

L - 01.04.2026 / 22:11, *.play.pl

@Jon: Nie musi byc, przestan pisac bzdury.

ws - 01.04.2026 / 22:44, *.play.pl

@Jon: nieprawda. Zmienili regulamin. ŁKS gra w pierwszej lidze a ŁKS II w drugiej. Gdyby ŁKS spadł to wtedy druga drużyna też spada jeśli jest jeden poziom różnicy.

SEBO(L) - 01.04.2026 / 18:44, *.play.pl

Zaraz po upragnionym awansie Dyrektor Niemiec i Dyrektor Tramwajarz "wzmocnią" rezerwy tak, jak pierwszą drużynę w tym sezonie, i tyle będzie z tego radości.

Chociaż...🤔 Może te transfery były właśnie pod kątem rezerw robione ? I teraz "dwójka" otrzyma gotowych, ogranych dwa poziomy wyżej zawodników, których miejsce, po tym, co pokazują, jest maksymalnie tam.
Pan Augustyniak pokazujący jaja w Kleczewie.

Pan Kapustka patrzący w lustro gdzieś w Nowej Hucie.

Pan Vinagre odcinający kupony w Stalowej Woli czy w innym Rzeszowie.

Znalazło by się też wielu chętnych ligowych rębajłów do zaj.nia kilku kopów, dla pokazania miejsca w szeregu, Panom kadrowiczom (byłym) Recy, Szymańskiemu, Piątkowskiemu, Urbańskiemu - temu zwłaszcza to przydatne byłoby, dla przyspieszenia boiskowych ruchów.


Wielu innym też to potrzebne by było.


I tylko młodych z rezerw byłoby szkoda...

L - 01.04.2026 / 16:34, *.orange.pl

Kilka lat starania i może w końcu się uda. Trzymamy kciuki za awans!

ws - 01.04.2026 / 12:50, *.play.pl

To nie jest decydujący mecz o awans ale zwycięstwo raczej przybliży nas do niego. Jeszcze daleko do końca ale chyba w tym roku jest zdecydowany nacisk na awans . Liczę na zwycięstwo i dobry nastrój na święta

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
