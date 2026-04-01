KSW: Walka Siexy 18 kwietnia na Torwarze

Legionista, Jacek "Siexa" Gać wystąpi na gali XTB KSW 117, która w sobotę, 18 kwietnia odbędzie się na warszawskim Torwarze. Początkowo na gali mieliśmy zobaczyć Arka Wrzoska, ale z powodu kontuzji, występ Arka był niemożliwy w tym terminie. "Siexa" zmierzy się w kat. 83,9kg z Chorwatem, Luką Vrtačiciem.

Dla legionisty będzie to trzecia walka w KSW, na razie ma bilans 1-1. Debiutował w KSW w listopadzie 2023 roku w Radomiu.


Jacek Gać łącznie w MMA stoczył cztery walki, a trzy z nich rozstrzygnął przez KO w pierwszych rundach. Ostatni raz w KSW walczył w lutym 2025 roku, kiedy pokonał Samuela Bily'ego. Później miał się mierzyć z Viktorem Červinským, ale z powodu kontuzji walka nie doszła do skutku.

Luka Vrtačić będzie debiutował w KSW. Chorwat jest mistrzem kraju w kick-boxingu, stoczył także walki amatorskie MMA.

Walkę będzie można oglądać bezpłatnie na kanale Youtube KSW oraz YouTube Canal+ Sport Polska.


ding - 02.04.2026 / 19:14, *.vectranet.pl

On się nazywa Gać!

Twardy z Woli - 02.04.2026 / 15:26, *.orange.pl

Wszyscy jedno strzałowcy

kacperek - 01.04.2026 / 23:52, *.play.pl

Stawiać domy Siexa przez KO !!

1234 - 02.04.2026 / 09:04, *.t-mobile.pl

@kacperek: to ja stawiam Twoją chałupę i pół stodoły 💪

kacperek - 03.04.2026 / 18:26, *.play.pl

@1234: zebys sie nie zdziwil, zobacz jakiego leszcza dostal nic innego niz zwycięstwo siexy nie wchodzi w gre ! Ktos musi pociągnąć te trybuny !

