KSW: Walka Siexy 18 kwietnia na Torwarze

Legionista, Jacek "Siexa" Gać wystąpi na gali XTB KSW 117, która w sobotę, 18 kwietnia odbędzie się na warszawskim Torwarze. Początkowo na gali mieliśmy zobaczyć Arka Wrzoska, ale z powodu kontuzji, występ Arka był niemożliwy w tym terminie. "Siexa" zmierzy się w kat. 83,9kg z Chorwatem, Luką Vrtačiciem.

Dla legionisty będzie to trzecia walka w KSW, na razie ma bilans 1-1. Debiutował w KSW w listopadzie 2023 roku w Radomiu.





Jacek Gać łącznie w MMA stoczył cztery walki, a trzy z nich rozstrzygnął przez KO w pierwszych rundach. Ostatni raz w KSW walczył w lutym 2025 roku, kiedy pokonał Samuela Bily'ego. Później miał się mierzyć z Viktorem Červinským, ale z powodu kontuzji walka nie doszła do skutku.



Luka Vrtačić będzie debiutował w KSW. Chorwat jest mistrzem kraju w kick-boxingu, stoczył także walki amatorskie MMA.



Walkę będzie można oglądać bezpłatnie na kanale Youtube KSW oraz YouTube Canal+ Sport Polska.