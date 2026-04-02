Wyniki legionistów w PP U-14 i U-16

W Spale odbyły się drugie w tym sezonie zawody Pucharu Polski w dwuboju i trójboju dla chłopców i dziewcząt w kategoriach wiekowych do lat 14 oraz 16. Startowało blisko 400 zawodników z 28 klubów. Najlepiej spośród legionistów wypadł Sebastian Pawlak, który zajął miejsce 9. Natalia Flis była 13.
Wyniki legionistów:
PP juniorów młodszych U-16: 13. Natalia Flis, 33. Barbara Błaszyk, 51. Kamila Jakubowska
PP juniorów młodszych U-16: 9. Sebastian Pawlak, 14. Jakub Lipka, 19. Eryk Rzepała, 39. Tymon Gerasimiuk
PP juniorów młodszych U-14: 19. Wiktor Wyrzykowski, 20. Szymon Lipka, 25. Marcel Szpryngiel, 30. Ignacy Karasiński, 53. Jerzy Wachol, 93. Rafał Wojciechowski, 97. Ignacy Rogalewski