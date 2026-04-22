22-23.04: Rozkład jazdy

W środę o 19:30 w hali przy ul. Gładkiej 18, futsaliści Legii Warszawa zagrają przedostatni mecz sezonu zasadniczego, z FC Toruń. Bilety kupować można TUTAJ. Bartłomiej Rośkowicz startować będzie w bokserskim Pucharze Świata w Brazylii, w kat. -65kg. Rezerwy Legii w 1/4 finału wojewódzkiego Pucharu Polski zagrają w LTC z KS CK Troszyn.
Rozkład jazdy:
22.04 g. 17:00 Legia II Warszawa - KS CK Troszyn [PP, LTC 8]
22.04 g. 19:30 Legia Warszawa - FC Toruń [futsal, ul. Gładka 18]
Młodzież:
22.04 g. 17:00 Legia U16 - UKS Varsovia U17 [LTC 7]
23.04 g. 18:30 UKS FA Warszawa '14 - Legia I U12 [ul. Rosochata 1]