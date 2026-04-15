III liga: Legia II Warszawa 3-0 Wisła II Płock

W zaległym meczu 24. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Wisłą II Płock 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają 19 kwietnia o godzinie 12:00 z Wigrami Suwałki.

Był to 19. mecz stołecznego zespołu bez porażki z rzędu. Pierwsza bramka dla Legii padła w 10. minucie spotkania, kiedy to Rafał Boczoń wpakował piłkę do siatki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 17. minucie legioniści odebrali piłkę w środku boiska, Pascal Mozie zagrał do wychodzącego prawą stroną Dawida Kiedrowicza, a ten odegrał do Karola Kosiorka, który wbiegł w szybkim tempie na pozycję i z ostrego kąta posłał futbolówkę do bramki przy dalszym słupku. W 26. minucie boisko z urazem opuścił Rafał Boczoń, a zastąpił go Patryk Konik. W 50. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Adrian Bielka. W 86. minucie na 3-0 trafił Pascal Mozie.





III liga: Legia II Warszawa 3-0 (2-0) Wisła II Płock

1-0 - 10' Rafał Boczoń

2-0 - 17' Karol Kosiorek

3-0 - 86' Pascal Mozie

Legia II: 1. Kacper Tobiasz, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń (26' 16. Patryk Konik), 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania (66' 3. Viktor Karolak), 30. Maciej Ruszkiewicz (46' 6. Aleksander Wyganowski), 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 20. Samuel Kovacik (46' 7. Cyprian Pchełka), 11. Adam Ryczkowski (81' 26. Daniel Foks), 17. Dawid Kiedrowicz

Wisła II: 1. Oskar Klat, 20. Jakub Miarka, 14. Marcin Więckowski, 8. Filip Lodziński, 29. Nikodem Rogowski (60' 16. Oliwier Szcześniak), 19. Szymon Leśniewski, 25. Jakub Serwach (60' 15. Mateusz Jurzyk), 26. Dawid Krzyżański (75' 9. Kacper Błaszkiewicz), 17. Antoni Chmielewski (75' 3. Bartosz Tarasiuk), 7. Oskar Dari, 11. Adrian Bielka

od 75. minuty grał także Bartosz Rolnik

żółte kartki: Góra - Rogowski, Bielka

czerwone kartki: Bielka (w 50. minucie, za 2 żółtą)



