Legia Warszawa 61-21 Rugby Wrocław

W meczu 10. kolejki 1. ligi rugbiści Legii Warszawa wygrali z Rugby Wrocław 61-21. Do przerwy było 28-7.
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Demetrio Piyuka, 5. Andrzej Capiga, 6. Maciej Kalata, 7. Krystian Bogucki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Piotr Nowakowski, 10. Daniel Żołkowski, 11. Maciej Lenartowicz, 12. Kornel Szeląg, 13. Simoni Mikaberidze, 14. Vincent Clements, 15. Artur Bryl
rezerwa: 16. Bartosz Bardziński, 17. Dawid Poznański, 18. Jakub Woźniak, 19. Kacper Ozga, 20. Maciej Żarnowski, 21. Mateusz Spilaszek, 22. Hubert Stelmaszyński, 23. Aliaksiej Bakłażec, 24. Wojciech Borys
Wrocław: 1. Kacper Starczewski, 2. Sebastian Cekus, 3. Michał Mucha, 4. Marcin Wiśniewski, 5. Martin Grześlowski, 6. Michał Adamski, 7. Paweł Wasilowicz, 8. Władysław Korotun, 9. Eryk Bobryk, 10. Kacper Zapała, 11. Dawid Białek, 12. Dawid Kowalski, 13. Nazar Mamedow, 14. Bartłomiej Burzyński, 15. Maksym Zabłockij
rezerwa: 16. Karol Małczak, 17. Ilja Gajduk, 18. Nazar Kalinin, 19. Dawid Motylewski, 20. Konrad Domański, 21. Witold Grzelec
