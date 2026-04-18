Koszykówka

Legia Warszawa 93-66 GTK Gliwice

Legia - GTK | fot. Maciek Gronau
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 27. kolejki PLK rozegranym w hali Bemowo koszykarze Legii Warszawa wysoko wygrali z GTK Gliwice 93-66. Jest to 19 zwycięstwo podopiecznych Heiko Rannuli w tym sezonie. Legia razem z Kingiem Szczecin. zajmuje 1. miejsce w tabeli. Do końca fazy zasadniczej sezonu pozostały trzy kolejki.

REKLAMA

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają za tydzień w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 12:30 z Arką Gdynia w Warszawie. Zapraszamy do wspierania "Zielonych Kanonierów"!  

Kwarty: 30-18, 25-13, 18-21, 20-14

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves20:23144/10 (40%)2/5 (40%)2/5 (40%)4/4 (100%)312
1B. Czapla11:2221/7 (14%)1/4 (25%)0/3 (0%)0/2 (0%)103
3A. Pluta21:3772/6 (33%)1/1 (100%)1/5 (20%)2/2 (100%)190
5W. Tomaszewski15:3942/3 (66%)2/2 (100%)0/1 (0%)301
7D. Brewton Iii19:34166/9 (66%)4/5 (80%)2/4 (50%)2/2 (100%)840
13M. Tass21:5942/2 (100%)2/2 (100%)431
15O. Siliņš11:5983/4 (75%)1/1 (100%)2/3 (66%)104
21J. Dąbrowski4:1031/1 (100%)1/1 (100%)1/2 (50%)100
23M. Kolenda17:5542/4 (50%)2/3 (66%)0/1 (0%)0/1 (0%)212
32M. Wilczek16:48123/3 (100%)1/1 (100%)2/2 (100%)4/5 (80%)314
40S. Hunter20:17105/6 (83%)5/6 (83%)0/1 (0%)311
42C. Ponsar18:1694/10 (40%)4/7 (57%)0/3 (0%)1/1 (100%)603
Suma9335/65 (53%)26/38 (68%)9/27 (33%)14/20 (70%)402021

Trener: Heiko Rannula

GTK Gliwice

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0K. Jackson24:4583/11 (27%)1/3 (33%)2/8 (25%)223
6I. Almeida28:0783/10 (30%)1/3 (33%)2/7 (28%)641
7K. Gordon18:4520/5 (0%)0/2 (0%)0/3 (0%)2/2 (100%)313
8M. Bender9:4321/1 (100%)1/1 (100%)101
10M. Oguine26:1980/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)8/8 (100%)343
11J. Delaire29:44248/16 (50%)7/11 (63%)1/5 (20%)7/11 (63%)1102
24W. Gordon24:0484/9 (44%)4/9 (44%)0/2 (0%)623
30K. Piśla24:3962/10 (20%)1/3 (33%)1/7 (14%)1/2 (50%)203
34M. Jodłowski1:470100
66K. Misztal10:2000/1 (0%)0/1 (0%)301
77P. Łosiak1:4700/1 (0%)0/1 (0%)000
Suma6621/66 (31%)15/35 (42%)6/31 (19%)18/25 (72%)401320

Trener: Nebojsa Vidic

Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Łukasz Andrzejewski, Adam Krzemień

 

Centrum informacji o koszykarskiej Legii


koszykówka Legia Warszawa - GTK Gliwice hala Bemowo kibice
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa - GTK Gliwice
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa - GTK Gliwice
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa - GTK Gliwice
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa - GTK Gliwice
fot. Maciek Gronau


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.