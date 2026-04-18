W meczu 27. kolejki PLK rozegranym w hali Bemowo koszykarze Legii Warszawa wysoko wygrali z GTK Gliwice 93-66. Jest to 19 zwycięstwo podopiecznych Heiko Rannuli w tym sezonie. Legia razem z Kingiem Szczecin. zajmuje 1. miejsce w tabeli. Do końca fazy zasadniczej sezonu pozostały trzy kolejki.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają za tydzień w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 12:30 z Arką Gdynia w Warszawie. Zapraszamy do wspierania "Zielonych Kanonierów"!

PLK: Legia Warszawa 93-66 GTK Gliwice

Kwarty: 30-18, 25-13, 18-21, 20-14



Legia Warszawa



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 J. Graves 20:23 14 4/10 (40%) 2/5 (40%) 2/5 (40%) 4/4 (100%) 3 1 2 1 B. Czapla 11:22 2 1/7 (14%) 1/4 (25%) 0/3 (0%) 0/2 (0%) 1 0 3 3 A. Pluta 21:37 7 2/6 (33%) 1/1 (100%) 1/5 (20%) 2/2 (100%) 1 9 0 5 W. Tomaszewski 15:39 4 2/3 (66%) 2/2 (100%) 0/1 (0%) 3 0 1 7 D. Brewton Iii 19:34 16 6/9 (66%) 4/5 (80%) 2/4 (50%) 2/2 (100%) 8 4 0 13 M. Tass 21:59 4 2/2 (100%) 2/2 (100%) 4 3 1 15 O. Siliņš 11:59 8 3/4 (75%) 1/1 (100%) 2/3 (66%) 1 0 4 21 J. Dąbrowski 4:10 3 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 1 0 0 23 M. Kolenda 17:55 4 2/4 (50%) 2/3 (66%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 2 1 2 32 M. Wilczek 16:48 12 3/3 (100%) 1/1 (100%) 2/2 (100%) 4/5 (80%) 3 1 4 40 S. Hunter 20:17 10 5/6 (83%) 5/6 (83%) 0/1 (0%) 3 1 1 42 C. Ponsar 18:16 9 4/10 (40%) 4/7 (57%) 0/3 (0%) 1/1 (100%) 6 0 3 Suma 93 35/65 (53%) 26/38 (68%) 9/27 (33%) 14/20 (70%) 40 20 21

Trener: Heiko Rannula



GTK Gliwice



nr zawodnik minuty punkty rzuty z akcji za 2 punkty za 3 punkty za 1 punkt zbiórki asysty faule 0 K. Jackson 24:45 8 3/11 (27%) 1/3 (33%) 2/8 (25%) 2 2 3 6 I. Almeida 28:07 8 3/10 (30%) 1/3 (33%) 2/7 (28%) 6 4 1 7 K. Gordon 18:45 2 0/5 (0%) 0/2 (0%) 0/3 (0%) 2/2 (100%) 3 1 3 8 M. Bender 9:43 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 1 0 1 10 M. Oguine 26:19 8 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 8/8 (100%) 3 4 3 11 J. Delaire 29:44 24 8/16 (50%) 7/11 (63%) 1/5 (20%) 7/11 (63%) 11 0 2 24 W. Gordon 24:04 8 4/9 (44%) 4/9 (44%) 0/2 (0%) 6 2 3 30 K. Piśla 24:39 6 2/10 (20%) 1/3 (33%) 1/7 (14%) 1/2 (50%) 2 0 3 34 M. Jodłowski 1:47 0 1 0 0 66 K. Misztal 10:20 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 3 0 1 77 P. Łosiak 1:47 0 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 Suma 66 21/66 (31%) 15/35 (42%) 6/31 (19%) 18/25 (72%) 40 13 20

Trener: Nebojsa Vidic



Komisarz: Jarosław Czeropski

Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Łukasz Andrzejewski, Adam Krzemień



fot. Maciek Gronau



