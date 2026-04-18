W meczu 27. kolejki PLK rozegranym w hali Bemowo koszykarze Legii Warszawa wysoko wygrali z GTK Gliwice 93-66. Jest to 19 zwycięstwo podopiecznych Heiko Rannuli w tym sezonie. Legia razem z Kingiem Szczecin. zajmuje 1. miejsce w tabeli. Do końca fazy zasadniczej sezonu pozostały trzy kolejki.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają za tydzień w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 12:30 z Arką Gdynia w Warszawie. Zapraszamy do wspierania "Zielonych Kanonierów"!
PLK: Legia Warszawa 93-66 GTK Gliwice
Kwarty: 30-18, 25-13, 18-21, 20-14
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|20:23
|14
|4/10 (40%)
|2/5 (40%)
|2/5 (40%)
|4/4 (100%)
|3
|1
|2
|1
|B. Czapla
|11:22
|2
|1/7 (14%)
|1/4 (25%)
|0/3 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|3
|3
|A. Pluta
|21:37
|7
|2/6 (33%)
|1/1 (100%)
|1/5 (20%)
|2/2 (100%)
|1
|9
|0
|5
|W. Tomaszewski
|15:39
|4
|2/3 (66%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|3
|0
|1
|7
|D. Brewton Iii
|19:34
|16
|6/9 (66%)
|4/5 (80%)
|2/4 (50%)
|2/2 (100%)
|8
|4
|0
|13
|M. Tass
|21:59
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|4
|3
|1
|15
|O. Siliņš
|11:59
|8
|3/4 (75%)
|1/1 (100%)
|2/3 (66%)
|1
|0
|4
|21
|J. Dąbrowski
|4:10
|3
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|1
|0
|0
|23
|M. Kolenda
|17:55
|4
|2/4 (50%)
|2/3 (66%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|2
|1
|2
|32
|M. Wilczek
|16:48
|12
|3/3 (100%)
|1/1 (100%)
|2/2 (100%)
|4/5 (80%)
|3
|1
|4
|40
|S. Hunter
|20:17
|10
|5/6 (83%)
|5/6 (83%)
|0/1 (0%)
|3
|1
|1
|42
|C. Ponsar
|18:16
|9
|4/10 (40%)
|4/7 (57%)
|0/3 (0%)
|1/1 (100%)
|6
|0
|3
|Suma
|93
|35/65 (53%)
|26/38 (68%)
|9/27 (33%)
|14/20 (70%)
|40
|20
|21
Trener: Heiko Rannula
GTK Gliwice
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|K. Jackson
|24:45
|8
|3/11 (27%)
|1/3 (33%)
|2/8 (25%)
|2
|2
|3
|6
|I. Almeida
|28:07
|8
|3/10 (30%)
|1/3 (33%)
|2/7 (28%)
|6
|4
|1
|7
|K. Gordon
|18:45
|2
|0/5 (0%)
|0/2 (0%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|1
|3
|8
|M. Bender
|9:43
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1
|0
|1
|10
|M. Oguine
|26:19
|8
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|8/8 (100%)
|3
|4
|3
|11
|J. Delaire
|29:44
|24
|8/16 (50%)
|7/11 (63%)
|1/5 (20%)
|7/11 (63%)
|11
|0
|2
|24
|W. Gordon
|24:04
|8
|4/9 (44%)
|4/9 (44%)
|0/2 (0%)
|6
|2
|3
|30
|K. Piśla
|24:39
|6
|2/10 (20%)
|1/3 (33%)
|1/7 (14%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|3
|34
|M. Jodłowski
|1:47
|0
|1
|0
|0
|66
|K. Misztal
|10:20
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|3
|0
|1
|77
|P. Łosiak
|1:47
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|0
|Suma
|66
|21/66 (31%)
|15/35 (42%)
|6/31 (19%)
|18/25 (72%)
|40
|13
|20
Trener: Nebojsa Vidic
Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Bartłomiej Kucharski, Łukasz Andrzejewski, Adam Krzemień
