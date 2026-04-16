Ostatnia droga Jacka Magiery. Pożegnaliśmy „Magica”

W czwartkowe popołudnie serce piłkarskiej Polski, a w szczególności tej jej części bijącej przy Łazienkowskiej, zatrzymało się na chwilę w zadumie. Pożegnaliśmy Jacka Magierę – człowieka, który wielu legionistów był kimś znacznie więcej niż tylko byłym piłkarzem czy trenerem.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, którą wypełnił tłum ludzi. Obok pogrążonej w smutku rodziny, pojawili się współpracownicy z kadry narodowej, przedstawiciele wielu klubów z całej Polski oraz rzesza kibiców, którzy chcieli oddać ostatni hołd "Magicowi".

Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Jackowi Magierze Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

O godzinie 14:30 kondukt żałobny odprowadził trumnę na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Symbolika tego miejsca porusza do głębi – śp. Jacek Magiera spoczął tuż obok największej legendy naszego klubu, śp. Lucjana Brychczego. Dwaj wielcy legioniści, dwie epoki, teraz zostali połączeni na wiecznej warcie.

fot. Woytek / Legionisci.com

Skala poruszenia, jakie wywołała śmierć Jacka Magiery, dobitnie pokazuje, jak wielki wzbudzal szacunek i jak wielki autorytet zbudował przez lata. Nie robił tego krzykiem czy kontrowersją, lecz spokojem, wiedzą i niezwykłą bezinteresownością. W świecie futbolu, często brutalnym i powierzchownym, Jacek był zjawiskiem. Jacek Magiera po prostu lubił ludzi. A my, z wzajemnością, uwielbialiśmy jego.

„Jaceeek Magieraaaa!”

Kibice Legii Warszawa pożegnali swojego piłkarza i trenera tak, jak na to zasłużył. Już dzień po tragicznej wiadomości o jego śmierci, trybuny stadionu przy Łazienkowskiej stały się miejscem hołdu. Przygotowana przez Nieznanych Sprawców w krótkim czasie, lecz niezwykle wymowna oprawa oraz głośne, miarowe skandowanie „Jaceeeeekk Magieraaaaa!”, które niosło się nad Warszawą, pokazały, że pamięć o nim nigdy nie zgaśnie.

Choć odszedł niespodziewanie 10 kwietnia 2026 roku, w wieku zaledwie 49 lat, zostawił po sobie testament wartych naśladowania wartości: uczciwości, szacunku do drugiego człowieka i niespotykanej pasji do sportu.

Jacek Mageiera w Legii występował w latach 1997-1999, a następnie 2001-2005, wywalczył 2 mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Puchar Ligi i Superpuchar Polski. Jako trener rowadził stołeczny klub w Lidze Mistrzów i zdobył mistrzostwo Polski.

W sumie w koszulce z eLką na piersi rozegrał 228 spotkań i zdobył 19 bramek. Z Legią związany był łącznie przez 20 lat.

Panie Jacku, dziękujemy za wszystko. Spoczywaj w pokoju.







