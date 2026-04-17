NS: Nowe kominiarki i zbiórka na oprawy

Podczas dzisiejszego spotkania Legii z Zagłębiem Lubin, Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę pieniędzy na kolejne oprawy. "Jak widzieliście na ostatnich meczach coś tam się działo. Darmo tego nie dają. Każda z tych opraw powstała dzięki Wam. Dzięki każdej wrzuconej przez Was złotówce. Dzisiaj też będzie można taką złotówkę wrzucić. Albo więcej. Z góry dziękujemy i zachęcamy do wspierania ruchu ultras, który tworzymy" - informują NS-i.

REKLAMA





Zbiórka prowadzona będzie przy wszystkich wejściach na trybuny. Zachęcamy do wspierania ruchu ultras.

Ponadto w przerwie meczu pod gniazdem, a także przed spotkaniem na antresoli (na wysokości gniazda) będzie możliwość zakupu nowych kominiarek (40 zł). Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na tworzenie kolejnych opraw.

