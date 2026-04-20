Rezerwy

Wyniki 27. kolejki III ligi: Legia zmierza do II ligi

fot. PZPN
Mishka
Legionisci.com Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 27. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała z Wigrami Suwałki i ma na swoim koncie serię już 20. spotkań z rzędu bez porażki. Legioniści prowadzą w tabeli i pewnie zmierzają do II ligi. 

REKLAMA

Druga aktualnie Warta Sieradz ma do nich aż 13 punktów straty. Do końca rozgrywek zostało jeszcze 7 kolejek. 

 

Wyniki 27. kolejki:
Wisła II Płock 3-1 (1-0) GKS Wikielec
KS CK Troszyn 2-1 (2-0) Olimpia Elbląg
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-3 (1-0) Ząbkovia Ząbki
ŁKS Łomża 1-1 (0-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki
GKS Bełchatów 3-3 (2-0) Warta Sieradz
Mławianka Mława 4-0 Znicz Biała Piska
Widzew II Łódź 4-1 (3-0) KS Wasilków
Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Wigry Suwałki
Broń Radom 1-2 (1-0) Jagiellonia II Białystok 

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.