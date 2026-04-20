Wyniki 27. kolejki III ligi: Legia zmierza do II ligi

W weekend rozegrano mecze 27. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała z Wigrami Suwałki i ma na swoim koncie serię już 20. spotkań z rzędu bez porażki. Legioniści prowadzą w tabeli i pewnie zmierzają do II ligi.

REKLAMA

Druga aktualnie Warta Sieradz ma do nich aż 13 punktów straty. Do końca rozgrywek zostało jeszcze 7 kolejek.





Wyniki 27. kolejki:

Wisła II Płock 3-1 (1-0) GKS Wikielec

KS CK Troszyn 2-1 (2-0) Olimpia Elbląg

Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-3 (1-0) Ząbkovia Ząbki

ŁKS Łomża 1-1 (0-0) Lechia Tomaszów Mazowiecki

GKS Bełchatów 3-3 (2-0) Warta Sieradz

Mławianka Mława 4-0 Znicz Biała Piska

Widzew II Łódź 4-1 (3-0) KS Wasilków

Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Wigry Suwałki

Broń Radom 1-2 (1-0) Jagiellonia II Białystok



‌​‌ Tabela, wyniki i terminarz III ligi





