III liga: Legia II Warszawa 1-0 Wigry Suwałki. Gol Nsame

W meczu 27. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Wigrami Suwałki 1-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne ligowe spotkanie rozegrają 25 kwietnia o godzinie 12:00 z KS CK Troszyn.
W wyjściowym składzie znalazło się kilku zawodników pierwszego zespołu - Gabriel Kobylak, Jan Leszczyński, Jean-Pierre Nsame i Jakub Żewłakow. Na ławce rezerwowych usiadł natomiast Claude Goncalves. Był to 20. mecz stołecznego zespołu bez porażki z rzędu.
III liga: Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Wigry Suwałki
1-0 - 38' Jean-Pierre Nsame
Legia II: 1. Gabriel Kobylak, 22. Karol Kosiorek, 44. Łukasz Góra, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 17. Dawid Kiedrowicz, 28. Jean-Pierre Nsame, 25. Jakub Żewłakow
Wigry: 43. Taudul, 18. Magnuszewski, 27. Machała, 17. Pajnowski, 11. Matus, 10. Głowicki, 89. Gużewski, 6. Witek, 8. Baranowicz, 26. Fronczak, 9. Guzdek
Tabela, wyniki i terminarz III ligi