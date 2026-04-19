Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 1-0 Wigry Suwałki. Gol Nsame

fot. Woytek / Legionisci.com
W meczu 27. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z Wigrami Suwałki 1-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne ligowe spotkanie rozegrają 25 kwietnia o godzinie 12:00 z KS CK Troszyn.

W wyjściowym składzie znalazło się kilku zawodników pierwszego zespołu - Gabriel Kobylak, Jan Leszczyński, Jean-Pierre Nsame i Jakub Żewłakow. Na ławce rezerwowych usiadł natomiast Claude Goncalves. Był to 20. mecz stołecznego zespołu bez porażki z rzędu. 

III liga: Legia II Warszawa 1-0 (1-0) Wigry Suwałki
1-0 - 38' Jean-Pierre Nsame

Legia II: 1. Gabriel Kobylak, 22. Karol Kosiorek, 44. Łukasz Góra, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 17. Dawid Kiedrowicz, 28. Jean-Pierre Nsame, 25. Jakub Żewłakow

Wigry: 43. Taudul, 18. Magnuszewski, 27. Machała, 17. Pajnowski, 11. Matus, 10. Głowicki, 89. Gużewski, 6. Witek, 8. Baranowicz, 26. Fronczak, 9. Guzdek

Komentarze (4)

Olomanolo - 35 minut temu, *.play.pl

Brawo dziadziuś 👏

Fishcom - 43 minuty temu, *.t-mobile.pl

Brawo idziemy po awans 👍⚽️

kaktus - 46 minut temu, *.orange.pl

Nie rozumiem czemu Nsame nie dostaje minut w pierwszym zespole.
Rajović zagrał 1 (JEDEN) dobry mecz... ostatnio znowu wrócił (prawie) do swoich ustawień fabrycznych.
Prawie, bo jak stoi w środku boiska i leci do niego piłka to wygrywa główki... co prawda zazwyczaj przedłuża niecelnie, ale zawsze to krok w dobrą stronę...

Jasio - 1 godzinę temu, *.play.pl

Awans pewny.

