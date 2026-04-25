Posnania Rugby Club 81-26 Legia Warszawa

W meczu 11. kolejki 1. ligi rugby Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Posnanią Poznań 26-81. Do przerwy gospodarze prowadzili 48-7.
Na początku maja legioniści podejmą drużynę Hegemona Mysłowice.
Punkty Posnania: Dominik Machlik 21 (P, 8pd), Sebastian Graczyk 15 (3P), Mateusz Paluch 15 (3P), Michał Wrona 10 (2P), Wuixander Serrano 5 (P), Danil Romanou 5 (P), Vitalik Romanou 5 (P), Dragan Kokanović 5 (P)
Punkty Legia: Artur Bryl 15 (3P), Daniel Żołkowski 6 (3pd), Krzysztof Książek 5 (P)
Legia: 1. Marcin Brewiński, 2. Lasza Sumbadze, 3. Krzysztof Książek, 4. Maciej Kalata, 5. Andrzej Capiga, 6. Simoni Mikaberidze, 7. Krystian Bogucki, 8. Saba Kharaiszwili, 9. Piotr Nowakowski, 10. Daniel Żołkowski, 11. Hubert Stelmaszyński, 12. Kornel Szeląg, 13. Artur Bryl, 14. Mariusz Ilczuk, 15. Vincent Clements
rezerwa: 16. Bartosz Bardziński, 17. Adrian Rudnik, 18. Robert Sobiesiak, 19. Aliaksiej Bakłażec, 20. Igor Sobiesiak, 21. Daniel Gajda, 22. Marcin Stachowski, 23. Grzegorz Czarnecki
Żółte kartki: Wuixander Serrano (Posnania) - Saba Kharaiszwili, Lasza Sumbadze (obaj Legia)
