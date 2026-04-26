W meczu 28. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrała z Arką Gdynia 91-84. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 maja, na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza.
PLK: Legia Warszawa 91-84 Arka Gdynia
Kwarty: 20-19, 18-23, 24-25, 29-17
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|32:05
|16
|7/13 (53%)
|6/8 (75%)
|1/5 (20%)
|1/4 (25%)
|10
|1
|4
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|33:02
|18
|5/11 (45%)
|2/2 (100%)
|3/9 (33%)
|5/6 (83%)
|2
|11
|1
|5
|W. Tomaszewski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|7
|D. Brewton Iii
|26:40
|20
|8/15 (53%)
|7/11 (63%)
|1/4 (25%)
|3/3 (100%)
|4
|5
|3
|13
|M. Tass
|23:08
|7
|3/3 (100%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|5
|15
|O. Siliņš
|17:06
|6
|2/3 (66%)
|2/3 (66%)
|0
|0
|2
|21
|J. Dąbrowski
|0:00
|0
|0
|0
|0
|23
|M. Kolenda
|30:45
|14
|6/8 (75%)
|4/5 (80%)
|2/3 (66%)
|2
|2
|3
|25
|R. Thompson
|23:48
|9
|2/6 (33%)
|2/5 (40%)
|0/1 (0%)
|5/10 (50%)
|5
|1
|3
|32
|M. Wilczek
|2:51
|0
|1
|0
|0
|40
|S. Hunter
|10:35
|1
|0/4 (0%)
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|4
|0
|2
|Suma
|91
|33/63 (52%)
|24/37 (64%)
|9/26 (34%)
|16/27 (59%)
|33
|21
|24
Trener: Heiko Rannula
Arka Gdynia
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|1
|J. Zyskowski
|26:20
|7
|2/6 (33%)
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|2
|2
|1
|3
|M. Okauru
|17:11
|4
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|0/3 (0%)
|3
|2
|1
|9
|K. Łączyński
|27:26
|8
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|2/2 (100%)
|3
|5
|3
|10
|M. Barbitch
|31:41
|23
|9/16 (56%)
|9/12 (75%)
|0/4 (0%)
|5/5 (100%)
|2
|5
|1
|14
|F. Kowalczyk
|0:07
|0
|0
|0
|0
|30
|J. Garbacz
|16:00
|3
|1/4 (25%)
|1/4 (25%)
|0
|0
|2
|33
|L. Barrett
|27:35
|19
|7/12 (58%)
|2/6 (33%)
|5/6 (83%)
|5
|1
|4
|34
|A. Hrycaniuk
|12:33
|3
|1/3 (33%)
|1/3 (33%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|3
|37
|E. Tubutis
|19:01
|4
|1/4 (25%)
|1/3 (33%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|4
|1
|2
|98
|K. Ljubicić
|22:06
|13
|5/8 (62%)
|5/8 (62%)
|3/6 (50%)
|6
|2
|4
|Suma
|84
|30/62 (48%)
|21/38 (55%)
|9/24 (37%)
|15/19 (78%)
|30
|19
|21
Trener: Mantas Cesnauskis
Komisarz: Maciej Kucharski
Sędziowie: Marcin Kowalski, Mateusz Skorek, Mateusz Wawrzyński