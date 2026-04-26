Koszykówka

Legia Warszawa 91-84 Arka Gdynia

W meczu 28. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrała z Arką Gdynia 91-84. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 maja, na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza. 

Kwarty: 20-19, 18-23, 24-25, 29-17

Legia Warszawa
nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves32:05167/13 (53%)6/8 (75%)1/5 (20%)1/4 (25%)1014
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta33:02185/11 (45%)2/2 (100%)3/9 (33%)5/6 (83%)2111
5W. Tomaszewski0:000000
7D. Brewton Iii26:40208/15 (53%)7/11 (63%)1/4 (25%)3/3 (100%)453
13M. Tass23:0873/3 (100%)3/3 (100%)1/2 (50%)315
15O. Siliņš17:0662/3 (66%)2/3 (66%)002
21J. Dąbrowski0:000000
23M. Kolenda30:45146/8 (75%)4/5 (80%)2/3 (66%)223
25R. Thompson23:4892/6 (33%)2/5 (40%)0/1 (0%)5/10 (50%)513
32M. Wilczek2:510100
40S. Hunter10:3510/4 (0%)0/3 (0%)0/1 (0%)1/2 (50%)402
Suma9133/63 (52%)24/37 (64%)9/26 (34%)16/27 (59%)332124

Trener: Heiko Rannula

Arka Gdynia

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
1J. Zyskowski26:2072/6 (33%)1/4 (25%)1/2 (50%)2/2 (100%)221
3M. Okauru17:1142/5 (40%)2/2 (100%)0/3 (0%)321
9K. Łączyński27:2682/4 (50%)2/4 (50%)2/2 (100%)353
10M. Barbitch31:41239/16 (56%)9/12 (75%)0/4 (0%)5/5 (100%)251
14F. Kowalczyk0:070000
30J. Garbacz16:0031/4 (25%)1/4 (25%)002
33L. Barrett27:35197/12 (58%)2/6 (33%)5/6 (83%)514
34A. Hrycaniuk12:3331/3 (33%)1/3 (33%)1/2 (50%)313
37E. Tubutis19:0141/4 (25%)1/3 (33%)0/1 (0%)2/2 (100%)412
98K. Ljubicić22:06135/8 (62%)5/8 (62%)3/6 (50%)624
Suma8430/62 (48%)21/38 (55%)9/24 (37%)15/19 (78%)301921

Trener: Mantas Cesnauskis

Komisarz: Maciej Kucharski
Sędziowie: Marcin Kowalski, Mateusz Skorek, Mateusz Wawrzyński



