III liga: Legia II Warszawa 2-0 KS CK Troszyn

W meczu 28. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z KS CK Troszyn 2-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Był to swego rodzaju rewanż za porażkę, jaką ponieśli z tym rywalem kilka dni wcześniej w ramach rozgrywek Mazowieckiego Pucharu Polski.

Był to jednocześnie 21. ligowy mecz stołecznego zespołu bez porażki z rzędu. Kolejne spotkanie zawodnicy stołecznego zespołu rozegrają 3 maja o godz. 16, na wyjeździe z ŁKS-em Łomża.

W 9. minucie bramkę głową po dośrodkowaniu z rzutu wolnego zdobył Cyprian Pchełka. W 80. minucie pięknym uderzeniem bezpośrednio z rzutu wolnego na 2-0 podwyższył Mateusz Możdżeń.

III liga: Legia II Warszawa 2-0 (1-0) KS CK Troszyn

1-0 - 9' Cyprian Pchełka

2-0 - 80' Mateusz Możdżeń

Legia II: 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 44. Łukasz Góra, 5. Rafał Boczoń, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka

Troszyn: 12. Suchocki, 77. Tyska, 2. Caceres, 5. Szyszkowski, 13. Domański, 15. Sitek, 8. Ruiz, 23. Brudko, 21. Kłosiński, 99. Ciach, 9. Leonowicz

