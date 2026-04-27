Wyniki 28. kolejki III ligi: Seria Legii trwa

W weekend rozegrano mecze 28. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała z KS CK Troszyn i ma na swoim koncie serię już 21. spotkań z rzędu bez porażki. Legioniści prowadzą w tabeli i pewnie zmierzają do II ligi.
Druga aktualnie Warta Sieradz ma do nich aż 13 punktów straty. Do końca rozgrywek zostało jeszcze 6 kolejek.
Wyniki 28. kolejki:
Legia II Warszawa 2-0 (1-0) KS CK Troszyn
Znicz Biała Piska 0-1 (0-0) Warta Sieradz
Jagiellonia II Białystok 1-4 (1-2) Widzew II Łódź
KS Wasilków 2-1 (0-0) Wisła II Płock
Lechia Tomaszów Mazowiecki 2-1 (0-0) Ząbkovia Ząbki
Olimpia Elbląg 0-2 (0-1) Mławianka Mława
GKS Wikielec 1-2 (1-1) ŁKS Łomża
Broń Radom 0-1 (0-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Wigry Suwałki 1-1 (0-0) GKS Bełchatów
