Wyniki 28. kolejki III ligi: Seria Legii trwa

W weekend rozegrano mecze 28. kolejki III ligi. Legia II Warszawa wygrała z KS CK Troszyn i ma na swoim koncie serię już 21. spotkań z rzędu bez porażki. Legioniści prowadzą w tabeli i pewnie zmierzają do II ligi.

REKLAMA

Druga aktualnie Warta Sieradz ma do nich aż 13 punktów straty. Do końca rozgrywek zostało jeszcze 6 kolejek.





Wyniki 28. kolejki:

Legia II Warszawa 2-0 (1-0) KS CK Troszyn

Znicz Biała Piska 0-1 (0-0) Warta Sieradz

Jagiellonia II Białystok 1-4 (1-2) Widzew II Łódź

KS Wasilków 2-1 (0-0) Wisła II Płock

Lechia Tomaszów Mazowiecki 2-1 (0-0) Ząbkovia Ząbki

Olimpia Elbląg 0-2 (0-1) Mławianka Mława

GKS Wikielec 1-2 (1-1) ŁKS Łomża

Broń Radom 0-1 (0-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Wigry Suwałki 1-1 (0-0) GKS Bełchatów



