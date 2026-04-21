Futsal

Ważny mecz legionistów z FC Toruń

fot. Joanna Bydler
Bodziach
W najbliższą środę, 22 kwietnia o godzinie 19:30 w hali przy ulicy Gładkiej 18, futsaliści Legii Warszawa podejmować będą FC Toruń w meczu 29. - przedostatniej kolejki sezonu zasadniczego Fogo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2025/26. Wynik tego meczu będzie bardzo ważny dla obu drużyn. Legioniści walczą o utrzymanie szóstej lokaty przed fazą play-off, z kolei torunianie myślą przede wszystkim o zakończeniu sezonu w najlepszej ósemce.

Legia przed tym meczem jest szósta (41 pkt.), z dwoma punktami przewagi nad ekipą z Kamienicy Królewskiej (39 pkt.). FC Toruń plasuje się na ósmym miejscu (39 pkt.) i również ma dwa punkty mniej od Legii, więc w razie ich wygranej, może wyprzedzić nasz zespół w tabeli. A za plecami torunian czają się jeszcze AZS UŚ Katowice (37 pkt.) i Red Dragons Pniewy (36 pkt.).


Pod koniec listopada zeszłego roku, Legia zremisowała w Toruniu 3-3. Bilety na środowy mecz można kupować TUTAJ w cenie 15 zł (ulgowe, dla osób w wieku 4-16 lat) i 25 zł (normalne). Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na mecz za darmo. Zachęcamy do wspierania legionistów!



