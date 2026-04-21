Kapustka odejdzie z Legii?

Bartosz Kapustka | fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Fakt / Legionisci.com
Aż ośmiu zawodnikom Legii Warszawa wraz z końcem czerwca kończą się kontrakty z warszawskim klubem. Jednym z takich graczy jest Bartosz Kapustka. Według informacji Faktu pomocnik najprawdopodobniej nie podpisze nowej umowy z "Wojskowymi" i latem pożegna się ze stołeczną drużyną.
- Są dwa główne powody, dla których Kapustka znalazł się na wylocie. Po pierwsze, należy do najlepiej opłacanych zawodników, co w obecnej sytuacji stanowi znaczące obciążenie dla klubu. Władze klubu coraz wyraźniej skłaniają się ku racjonalizacji wydatków (...) Drugim aspektem są kwestie zdrowotne - czytamy we wspomnianym źródle.

 
Kapustka trafił do Legii latem 2020 roku z angielskiego Leicester City. Przez prawie 6 lat rozegrał w barwach warszawskiej drużyny 173 spotkania, w których zdobył 25 bramek i 21 asyst. Reprezentant Polski zmagał się w tym czasie z wieloma poważnymi kontuzjami, szczególnie mowa o urazach kolan jak m.in. zerwanie więzadeł krzyżowych, które eliminowały go z dużej ilość spotkań. W obecnym sezonie jeden z kapitanów gra dość regularnie - wystąpił łącznie 36 razy (2393 minuty), zdobywając 4 gole i 7 asyst. Więcej występów zaliczył tylko w poprzednim sezonie, grając w 41 meczach, choć od kwietnia był nieobecny przez kolejny uraz kolana.



Komentarze (11)

Nadzieja - 18 minut temu, *.216.115

Oby! Nie chcemy Bartusia więcej widzieć. Niech wraca sobie do Cracovii. Josue mu nie pasował, a potem sam prawie strącił nas do pierwszej ligi. 💩💩💩

Kowal - 31 minut temu, *.245.234

Bez żalu. Nie można się dobrze zapowiadać do 30 roku życia. Pytanie, kim te nasze dzbany Kapiego zastąpią. Od lat słabych zastępują jeszcze słabszymi.

Kobo(L)t - 36 minut temu, *.centertel.pl

I dostaniecie Rajovicia... Ogólnie Kapustka jako zmiennik powinien zostać, ale oczywiscie nie przepłacony jak teraz.

Malarz siedź w tym Bełchatowie - 37 minut temu, *.mm.pl

Gdy był zdrowy, to sportowo może i nawet coś dawał. Strach jednak pomyśleć, kto przyjdzie na jego miejsce, skoro mając pieniądze ściągano Rajoviców, a teraz piniędzy nie ma i nie będzie.

legia to my mioduski out - 1 godzinę temu, *.95.100

Najwyższy czas.

Exodus - 1 godzinę temu, *.t-ipconnect.de

NARESZCIE!!! Nikt nie będzie tęsknił, chyba że lekarz klubowy.

Natomiast chce powiedzieć drugą rzecz: Nadchodzi jeszcze marniejszy sezon niż ten, bo Pan Mioduski nie ma pieniążków na zaków zawdoników, którzy podniosą poziom. Znów będzie się ratował szrotami z 1 ligi francuskiej z kartą na ręku. Módlcie się, aby pojawił się jakiś inwestor, który wejdzie w to gówno i zakceptuje wizje Mioduskiego. Ludzie śmiali się z Kórlewskiego prezesa Wisły. Tymczasem wyprowadził ją z beznadziejnej sytuacji, i jeszcze ludzie chcą inwestować w ten klub nie małe pieniądze. Królewski sobie tylko wybiera, którego inwestora wziąć.Patrząc na to, że Legia jest większym zespołem niż Wisła, to jestem w szoku, że osoba Mioduskiego odpycha potencjalnych inwestorów. Pudel zniszczył ten klub. Kiedy kumaci przejrzą na oczy. Zobaczymy czy mają jaja po oświadczeniu po ostatnim sezonie.Jeszcze jeden sezon w takim opłakanym stanie, a hasło ''Legia to my'' stanie się dosłowne bo nie będzie już czego zbierać na boisku.

Ble ble - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

@Exodus: najpierw to ty przejrzyj na oczy. Mioduski ma w hu.. siana tylko nie chce inwestować w transfery bo jest prymitywnym zlodziejem. A inwestor żaden nie przyjdzie z tego względu że nie będzie mu nabijał kabzy z własnej kieszeni. Albo sponsor albo nie

Typowy Kacperek - 1 godzinę temu, *.net.pl

Uffff. Brawo Panie Marku brać się za święte krowy które przyszły tylko doić klub. Jeszcze trzeba pozbyć się ręcznika który według dwóch użytkowników forum miał iść do ligi top 3 albo samsucostam za grube miliony euro 😂

xxx - 59 minut temu, *.starlink.com

@Typowy Kacperek: Co do ręcznika pełna zgoda... Od 2,5 roku udawali że w bramkarzu to problemu nie ma...:)

L - 36 minut temu, *.play.pl

@Typowy Kacperek: A jak pojdzie do tych lig to przeprosisz?

Grzesiek85 - 1 godzinę temu, *.109.53

Czas najwyższy.

