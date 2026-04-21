Kapustka odejdzie z Legii?

- Są dwa główne powody, dla których Kapustka znalazł się na wylocie. Po pierwsze, należy do najlepiej opłacanych zawodników, co w obecnej sytuacji stanowi znaczące obciążenie dla klubu. Władze klubu coraz wyraźniej skłaniają się ku racjonalizacji wydatków (...) Drugim aspektem są kwestie zdrowotne - czytamy we wspomnianym źródle.
Kapustka trafił do Legii latem 2020 roku z angielskiego Leicester City. Przez prawie 6 lat rozegrał w barwach warszawskiej drużyny 173 spotkania, w których zdobył 25 bramek i 21 asyst. Reprezentant Polski zmagał się w tym czasie z wieloma poważnymi kontuzjami, szczególnie mowa o urazach kolan jak m.in. zerwanie więzadeł krzyżowych, które eliminowały go z dużej ilość spotkań. W obecnym sezonie jeden z kapitanów gra dość regularnie - wystąpił łącznie 36 razy (2393 minuty), zdobywając 4 gole i 7 asyst. Więcej występów zaliczył tylko w poprzednim sezonie, grając w 41 meczach, choć od kwietnia był nieobecny przez kolejny uraz kolana.