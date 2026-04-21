Chodyna, Colak i Vinagre wrócili do treningów

Antonio Colak | fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legia.com

We wtorek do treningów z drużyną wróciło trzech piłkarzy, którzy zakończyli proces rehabilitacji po przebytych kontuzjach. Na boisku w Legia Training Center pojawili się Kacper Chodyna, Antonio Colak i Ruben Vinagre.

REKLAMA

Antonio Colak doznał urazu 8 marca podczas starcia z Cracovią. Chorwat miał problem ze ścięgnem Achillesa. Jego powrót nastąpił zgodnie z ustalonym planem.

Ruben Vinagre nabawił się kontuzji podczas zgrupowania w Hiszpanii. Portugalczyk przeszedł operację mięśnia przywodziciela. Część rehabilitacji za zgodą klubu odbywał w Hiszpanii. W jego wypadku trzeba uzbroić się w cierpliwość - musi dojść do odpowiedniej formy, by wzmocnić drużynę na boisku w meczu ligowym.

 

W trzech ostatnich meczach w kadrze meczowej nie znalazł się Kacper Chodyna. Skrzydłowy stołecznego klubu także zmagał się z urazem. Teraz wzmocni rywalizację na prawej stronie, co może być istotne w kontekście urazu Wahana Biczachczjana, który nie zagra do końca sezonu.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.