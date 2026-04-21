Chodyna, Colak i Vinagre wrócili do treningów

We wtorek do treningów z drużyną wróciło trzech piłkarzy, którzy zakończyli proces rehabilitacji po przebytych kontuzjach. Na boisku w Legia Training Center pojawili się Kacper Chodyna, Antonio Colak i Ruben Vinagre.

Antonio Colak doznał urazu 8 marca podczas starcia z Cracovią. Chorwat miał problem ze ścięgnem Achillesa. Jego powrót nastąpił zgodnie z ustalonym planem.

Ruben Vinagre nabawił się kontuzji podczas zgrupowania w Hiszpanii. Portugalczyk przeszedł operację mięśnia przywodziciela. Część rehabilitacji za zgodą klubu odbywał w Hiszpanii. W jego wypadku trzeba uzbroić się w cierpliwość - musi dojść do odpowiedniej formy, by wzmocnić drużynę na boisku w meczu ligowym.





W trzech ostatnich meczach w kadrze meczowej nie znalazł się Kacper Chodyna. Skrzydłowy stołecznego klubu także zmagał się z urazem. Teraz wzmocni rywalizację na prawej stronie, co może być istotne w kontekście urazu Wahana Biczachczjana, który nie zagra do końca sezonu.