W I rundzie play-off z Constractem Lubawa

Futsaliści Legii zakończyli sezon zasadniczy na miejscu szóstym - najlepszym w dotychczasowej historii naszego klubu. Decydowała o tym m.in. końcówka meczu We-Metu Kamienica Królewska z Piastem Gliwice, w którym goście prowadzili już 3-0, ale We-Met zaczął odrabiać straty i na minutę przed końcem doprowadził do remisu. W przypadku wygranej We-Metu, ekipa ta wyprzedziłaby w tabeli Legię (spychając nas na siódme miejsce), dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań.

REKLAMA





Rywalem Legii w I rundzie play-off będzie zatem trzeci zespół po sezonie zasadniczym - Constract Lubawa. Rywalizacja o awans do półfinału play-off toczyć się będzie do dwóch wygranych. Pierwszy mecz rozegrany zostanie w środę, 6 maja w Warszawie, rewanż 9 maja w Lubawie, ew. trzecie, decydujące spotkanie - 10 maja, również w Lubawie.

Legia lub Constract, w półfinale zmierzy się z Piastem Gliwice lub We-Metem Kamienica Królewska.