III liga: ŁKS Łomża 3-0 Legia II Warszawa. Przerwana seria

W meczu 29. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z ŁKS-em Łomża 0-3. Tym samym na 21 zakończyła się seria spotkań bez porażki. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. Kolejne spotkanie rozegrają 9 maja z Ząbkovią.

Gospodarze od pierwszych minut mocno zaatakowali legionistów. Przyniosło to efekt w 11. minucie, kiedy do siatki trafił Hubert Antkowiak. Jeden z zawodników dostał dobre podanie na prawe skrzydło, zbiegł do linii końcowej, a następnie w kierunku pola karnego, dośrodkował, a tam w dużym zamieszaniu Antkowiak posłał futbolówkę do siatki. W odpowiedzi szansę miała Legia, ale ostatecznie skończyło się tylko rzutem rożnym. Po dośrodkowaniu Kovacika niecelnie głową uderzał Jakub Żewłakow. W 15. minucie legioniści wykonywali rzut wolny z prawej strony, a blisko bramki samobójczej był zawodnik z Łomży.

W kolejnych minutach zawodnicy z Warszawy mocno nacisnęli rywala, nie przyniosło to jednak efektu bramkowego i na przerwę schodzili przy wyniku 0-1.

W 49. minucie sam na sam z Janem Biendugą wyszedł Błażej Lesicki, ale golkiper Legii wyszedł z tej sytuacji zwycięsko. Chwilę później gospodarze sygnalizowali zagranie ręką Łukasza Góry w polu karnym, jednak arbiter nie wskazał na jedenasty metr. Gospodarze zastosowali wysoki pressing, a legioniści mocno się pogubili i nie wybili piłki z własnego pola karnego, Jan Leszczyński zderzył się jeszcze z Mateuszem Możdżeniem, co wykorzystał nieupilnowany przez Mateusza Lauryna Filip Karmański i lewą nogą posłał piłkę do bramki.

W 60. minucie świetne dośrodkowanie z prawej strony posłał Samuel Kovacik, jednak strzał Henrique Arreiola został zablokowany. Legioniści stwarzali sytuacje, ale mieli problemy z ich wykończeniem. Jeszcze w doliczonym czasie gry świetną okazję zmarnowali zawodnicy z Łomży, a w ostatniej akcji podwyższyli na 3-0 po pięknym uderzeniu Marcina Kluski po rzucie rożnym.





III liga: ŁKS Łomża 3-0 (1-0) Legia II Warszawa

1-0 - 11' Hubert Antkowiak

2-0 - 53' Filip Karmański

3-0 - 90+5' Marcin Kluska

ŁKS (skład wyjściowy): 99. Danielczyk, 7. Sauczek, 10. Karmański, 17. Niewiadomski, 18. Lesicki, 22. Mich, 23. Pindor, 27. Stromecki, 29. Antkowiak, 66. Witasik, 70. Kosakiewicz

Legia II: 1. Jan Bienduga, 2. Jan Leszczyński, 11. Adam Ryczkowski, 14. Mateusz Możdżeń (62' 6. Aleksander Wyganowski), 17. Dawid Kiedrowicz (62' 27. Igor Skrobała), 20. Samuel Kovacik, 21. Filip Jania (46' 23. Mateusz Lauryn), 24. Pascal Mozie (62' 22. Karol Kosiorek), 25. Jakub Żewłakow, 28. Henrique Arreiol, 44. Łukasz Góra

grał także: Cyprian Pchełka

żółte kartki: Możdżeń, Góra

