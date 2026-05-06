Legia Warszawa 3-7 Constract Lubawa

W pierwszym meczu 1/4 finału play-off futsaliści Legii Warszawa przegrali z Constractem Lubawa 3-7. Do przerwy legioniści przegrywali 1-4.

REKLAMA

Rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw. Rewanżowe spotkanie rozegrane zostanie 9 maja o godzinie 16, a ewentualny trzeci mecz 10 maja o godzinie 20 w Lubawie.

W 2. minucie goście wyszli na prowadzenie po pięknym uderzeniu Gabriela Rinaldina, ale w 4. minucie legioniści wyrównali za sprawą Hugo Alvesa. Minutę później Tomasz Warszawski faulował przeciwnika, a Szymon Licznerski zamienił rzut karny na trafienie. To goście zdobywali kolejne gole - najpierw do siatki trafił Adriano Lemos, a następnie Paweł Kaniewski.

Tuż po przerwie na 5-1 strzelił Pedrinho, a w 25. minucie piłkę obok Tomasza Warszawskiego posłał Szymon Licznerski. W 33. minucie, grając z wycofanym bramkarzem, legioniści zdobyli drugie trafienie. Stołeczny zespół nie poddawał się i w 36. minucie na listę strzelców wpisał się Władysław Tkaczenko. Gra bez bramkarza zemściła się na gospodarzach, bowiem goście przejęli piłkę i posłali ją do pustej siatki.

Legia Warszawa 3-7 (1-4) Constract Lubawa

0-1 - 1:15 Gabriel Rinaldin

1-1 - 3:22 Hugo Alves

1-2 - 4:29 Szymon Licznerski

1-3 - 13:27 Adriano Lemos

1-4 - 16:50 Paweł Kaniewski

1-5 - 20:22 Pedrinho

1-6 - 24:31 Szymon Licznerski

2-6 - 32:29 Mykyta Storożuk

3-6 - 35:27 Władysław Tkaczenko

3-7 - 27:41 Gabriel Rinaldin

Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 10. Rui Pinto, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański

Constract: 22. Roberto Gozi, 4. Pedro Pereira, 12. Pedrinho, 8. Gabriel Rinaldin, 26. Jakub Raszkowski

rezerwa: 2. Hubert Zadroga, 5. Kacper Sendlewski, 6. Paweł Kaniewski, 7. Adriano Lemos, 9. Matheus Dener, 11. Savio Valadres, 17. Szymon Licznerski, 29. Benjamin Tusar, 30. Helder

żółte kartki: Warszawski, Pinto, Sylla, Alves, Żmijewskij - Raszkowski, Lemos

Centrum informacji o futsalowej Legii

